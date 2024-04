Drake usa AI para recrear voces de Tupac y Snoop Dogg en 'tiraera' contra Kendrick Lamar

Los Ángeles (EE.UU.), 22 abr (EFE).- El rapero canadiense Drake utilizó inteligencia artificial (IA) para recrear las voces de Snoop Dogg y Tupac Shakur y hacer otra 'tiraera' (una canción hecha para atacar a otra persona) contra Kendrick Lamar bajo el nombre de 'Taylor Made Freestyle'.

La canción lanzada el viernes y de la que medios estadounidenses hicieron eco este lunes, llega después de que el rapero presentara 'Push Ups', un tema en el que Drake también lanzó líneas polémicas hacia raperos como Future, Rick Ross, el productor Metro Boomin y The Weeknd.

El tema comienza con la voz de IA de Shakur dando consejos a Lamar, quien no ha respondido a la canción del canadiense desde que presentó en marzo el tema 'Like That', junto a Metro Boomin y Future, que dio inicio a esta reciente pelea.

"Kendrick, te necesitamos, el salvador de la Costa Oeste (...) Pareces un poco nervioso por toda la publicidad, a la mierda este canadiense de piel clara, necesitamos una victoria sin discusión de la Costa Oeste, hermano", dice la versión de IA de Shakur.

A lo largo de la canción Drake acusa a Lamar de no haber respondido a 'Push Ups' debido al lanzamiento del último disco de Taylor Swift 'The Tortured Poets Department', lanzado el 19 de abril, a quien en la canción llama como 'la mayor gángster de la música'.

"Ahora tenemos que esperar una puta semana porque Taylor Swift está en tu nuevo top y si estás por lanzar una canción, ella tienen que aprobarlo. Esta chica realmente te va a hacer comportarte como si no estuvieras en una pelea", continúa Drake.

El cantante también utilizó la voz de Snoop Dogg creada con AI para el verso: "Ahora es el momento de realmente hacer un movimiento de poder, porque ahora mismo parece que estás escribiendo el plan de juego sobre cómo perder".

Mientras que Taylor Swift no ha dado ningún comentario al respecto, Snoop Dogg publicó un video en donde expresaba su confusión al respecto después de que las redes sociales enardecieran con comentarios en contra y a favor de la canción.

"¿Hicieron qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Están seguros? (...) ¿Por qué todo el mundo está llamando a mi teléfono, reventándome? ¿Qué mierda? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Me vuelvo a la cama. Buenas noches", expresó el rapero de Long Beach.