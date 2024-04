William Levy y Elizabeth Gutiérrez: la policía acudió tres veces a su casa por reportes de altercados domésticos

CORAL GABLES, FLORIDA - SEPTEMBER 23: William Levy and Elizabeth Gutiérrez attends the 2021 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center on September 23, 2021 in Coral Gables, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images)

William Levy y Elizabeth Gutiérrez, una de las parejas más famosas en el ambiente del espectáculo latino, han puesto fin a su relación de más de dos décadas en medio de un escenario marcado por visitas policiales a su domicilio en el sur de Florida. Diversos informes policiales y audios, obtenidos por el periodista Alex Rodriguez de Siéntese Quién Pueda (Univisión) y People en Español tras realizar una solicitud de documentos públicos a la policía de Davie, en el condado de Broward, revelan un trasfondo de altercados domésticos entre la expareja, aunque no se han derivado acusaciones de violencia física ni imputación de cargos contra ninguno de los dos.

El desenlace de esta relación se ha visto particularmente afectado por cuatro incidentes documentados en los últimos meses.

El primero de estos data del 28 de octubre de 2023, cuando un agente llegó a la casa tras una ruidosa discusión entre Levy y Gutiérrez, misma que se desencadenó después de una noche de fiesta en la que, al parecer, el actor había bebido más de la cuenta. Esto hizo que Elizabeth le recriminara por su manera de tomar, pero a pesar de alzar las voces, no se reportó ningún altercado físico.

Según documentos judiciales, William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvieron una acalorada discusión en octubre pasado después de una noche de fiesta, siendo la primera vez que la policía llegó a su residencia (Créditos: Instagram/@gutierrezelizabeth_)

La complicada relación llegó a un punto crítico en enero, cuando Elizabeth Gutiérrez habría estado buscando refugio de un agresivo Levy, quien, según reportes, llegó a la residencia con una actitud errática e incluso portaba un arma. Gutiérrez habría indicado a las autoridades que Levy, bajo el influjo del alcohol, se mostraba celoso y sospechaba infidelidades de su parte, alegaciones que el actor negó, asegurando que nunca pondría en riesgo el bienestar de su familia.

Los altercados de Levy y Gutiérrez llegaron a un punto crítico cuando el actor, en estado de ebriedad, amenazó con un arma a su pareja asegurando que le estaba siendo infiel (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images)

El episodio más reciente tuvo lugar el pasado 2 de marzo, cuando Elizabeth Gutiérrez, acompañada de su hija Kailey, de 14 años, y dos sobrinas que se encontraban de visita, acudieron a la residencia familiar. Según el reporte, un conflicto surgió tras la llegada de Gutiérrez al hogar. Kailey intentó ingresar al dormitorio de su padre después de escuchar voces de una mujer, lo que llevó a un encuentro desafortunado con el actor. William Levy se encontraba en el sitio y, según su versión, actuó para evitar que su hija y sus sobrinas ingresaran al cuarto, negando cualquier acción que pudiera interpretarse como dañina.

Así lo narró el actor a People en Español:

“Después de un mes y medio (de haberse ido de la casa), Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”, declaró Levy asegurando que no escuchó cuando su hija tocó la puerta.

Kailey, hija menor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, irrumpió en la casa del actor donde ella ya no vivía el pasado marzo. La ahora adolescente rompió la puerta de su padre junto con sus primas al escuchar la voz de una mujer

“Pateó la puerta con sus dos primas, y yo les dije ‘no pasan, este es mi cuarto, esta es mi privacidad y no vas a pasar con tus primas. Aquí no pueden pasar, este es mi cuarto, mi privacidad’”.

Tan sólo un día anterior, Levy expresó su preocupación por desconocer el paradero de su hija tras un altercado con Elizabeth. Según el actor, la llamada a las autoridades fue motivada por la urgencia de conocer el estado y ubicación de su hija, la cual afortunadamente resultó estar segura.

(Información en desarrollo)...