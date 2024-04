Travis Kelce reveló detalles de su cita junto a Taylor Swift en Coachella

Kelce compartió detalles sobre su experiencia en Coachella en su podcast "New Heights". (Composición: AP)

Travis Kelce y Taylor Swift, la pareja de celebridades del momento, pasaron el fin de semana juntos en el Festival de Música de Coachella. En una reciente revelación a los oyentes de su podcast “New Heights”, el reconocido jugador de los Kansas City Chiefs dio algunos detalles sobre su cita con la estrella de pop y subrayó una decisión peculiar que tomaron para la noche del 13 de abril. La pareja eligió disfrutar del show desde la misma perspectiva que los demás asistentes, en el corazón de la multitud.

Contrario a lo que se podría esperar de las celebridades que suelen tener acceso a una zona reservada en grandes eventos, Kelce expresó su preferencia por vivir el festival “como un fan más”.

“Como soy un gran amante de la música, soy un fanático de los shows en vivo. Me gusta verlos al frente del escenario”, argumentó el deportista. “La experiencia es mayor si estás en el campo, si estás en la locura con todos los fans”.

Taylor Swift y Travis Kelce se mezclaron entre el público de Coachella, y también fueron vistos junto a Sabrina Carpenter y Barry Keoghan(Créditos: Grosby Group)

A lo largo del fin de semana, Kelce tuvo la oportunidad de oír una amplia variedad de géneros musicales, y destacó las performances de sus artistas favoritos como Dom Dolla y Jungle.

Asimismo, experimentó por primera vez la música de Bleachers, la banda liderada por Jack Antonoff, amigo cercano de Swift, de cuya actuación Kelce dijo haber disfrutado enormemente. “Él realmente la rompió”, dijo en el podcast que conduce junto con su hermano. “Me divertí mucho viéndole enloquecer con la guitarra, con todos sus chicos. Tenía dos saxofonistas, dos baterías, dos guitarras, y se lo pasaron en grande. Fue muy divertido”, relató.

Antonoff y la intérprete de “Love Story” son muy cercanos desde que se conocieron en 2012. El ex guitarrista de la banda Fun ha colaborado como productor y compositor en los álbumes 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore y Midnights.

Además de ver el show de Bleachers, Taylor y Travis pasaron un tiempo en backstage con la banda. Sean Hutchinson, baterista, publicó una serie de fotografías en sus redes sociales en las que incluye una instantánea con la dupla de novios. En la publicación, el atleta de los Jefes de Kansas City aparece abrazando a Swift, mientras ella toma su mano.

Travis Kelce y Taylor Swift pasaron tiempo en backstage con la banda Bleachers de Jack Antonoff. (Captura: Instagram/hutchdrums)

Durante su visita a Coachella, la pareja también fue vista como público en las presentaciones de Ice Spice. Los paparazzi retrataron a ambos enamorados mientras bailaban y compartían muestras de afecto en el campo. Otros videos captados por la audiencia también se viralizaron por redes sociales.

“Me gusta ir a eventos, ir a sitios donde la gente ve a todos esos talentosos artistas de todo el mundo, me gusta experimentar ese tipo de cosas. Eso es lo que más me gusta de Coachella, que no hay sólo un género musical (en la programación)”, agregó Kelce sobre su experiencia en el desierto.

En el podcast también se mencionó una anécdota sobre el poder de Swift como “influencer”. La cantante utilizó un gorro verde de New Heights (marca asociada a los hermanos Kelce) durante su visita a Coachella. En poco tiempo, dicho accesorio se convirtió en el ítem más vendido en el sitio web.

Antes de Coachella, Travis y Taylor han compartido citas en Los Angeles y en Las Bahamas. (Créditos: 2023 Backgrid/The Grosby Group New York, NY)

La dupla ha estado compartiendo tiempo de calidad mientras duran sus vacaciones respectivas. Taylor Swift, que lanza un nuevo álbum musical este 19 de abril, retomará su gira mundial en mayo y viajará continuamente por Europa. Por su lado, Travis Kelce volverá a entrenar con su equipo a partir de julio.

Respecto a ello, el jugador ha mencionado su intención de acompañar a su pareja en próximas fechas de The Eras Tour tanto cómo sea posible. “Debo ir a apoyarla”, declaró Kelce a Entertainment Tonight.