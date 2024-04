Doble mastectomía y menopausia inducida: Olivia Munn reveló detalles de su lucha contra el cáncer de mama

Olivia Munn fue diagnosticada con cáncer de mama en 2023 (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

En marzo, la actriz Olivia Munn sorprendió a todos al revelar que se le había detectado cáncer de mama en 2023. Tras pasar por cuatro operaciones, incluyendo una doble mastectomía, la estrella de X-Men y esposa del actor John Mulaney decidió exponer su lucha con sus seguidores. “Espero que al compartir esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje”, escribió en aquella oportunidad.

Ahora, en una entrevista reciente con People, la artista expandió el relato de su tratamiento contra el cáncer. La modelo y presentadora admitió que se sintió aterrada tras el diagnóstico, pues fue un evento totalmente inesperado. Solo dos meses antes, sus mamografías habían resultado limpias y las pruebas del gen BRCA habían sido negativas. “Yo caminaba tranquila pensando que estaba libre de cáncer. Me había hecho todos los tests que conocía”, recordó.

Naturalmente, luego de enterarse de la noticia, pensó primero en su hijo Malcom que solo tenía un año. “No era alguien que se obsesionaba pensando en la muerte o que le temía. Pero tener un bebé en casa hacía todo más atemorizante”, declaró a la revista estadounidense.

El tipo de cáncer diagnosticado a Munn fue el luminal B, agresivo y de rápido avance (Créditos: Instagram/Olivia Munn)

Todo ello ocurrió faltando dos semanas para que ella comenzara a grabar una nueva película en Alemania. “El cáncer no discrimina quién eres, o si tienes un bebé, o si no tienes tiempo (...) Solo viene a ti y no te queda otra opción más que enfrentarlo”, reflexionó.

El camino hacia el tratamiento contra el luminal B (un tipo de cáncer agresivo) no fue sencillo. Munn tuvo que lidiar con una serie de procedimientos complejos en un corto periodo: la disección de los ganglios linfáticos, una operación llamada nipple delay —diseñada para preservar los pezones—, y la medida más drástica, una doble mastectomía o extirpación de sus senos. Esta última, una decisión tomada en consulta con su equipo médico, estaba encaminada a erradicar el cáncer y minimizar posibilidades de futura reaparición. Luego de unos meses, pasó por la cirugía reconstructiva.

A lo largo de este difícil proceso, Olivia contó con el apoyo inquebrantable de su pareja, John Mulaney, y la alegría indomable de su hijo Malcolm, factores que ella considera clave en su recuperación emocional. Destaca cómo el humorista se convirtió en una roca para ella, equilibrando sus responsabilidades de padre con las visitas hospitalarias.

John Mulaney, su pareja, fue un apoyo fundamental durante el proceso (Crédito: Instagram/Olivia Munn)

Munn además explicó por qué quiso mantener su batalla contra el cáncer en privado durante el mayor tiempo posible. Ella hizo pública su historia solo después de haber atravesado las fases más críticas de su tratamiento. “Tenerlo en reserva durante tanto tiempo me permitió luchar sin ningún ruido exterior”, señaló.

La importancia de la detección temprana

Lo que inició como un chequeo de rutina se transformó en un diagnóstico que cambiaría su vida. Fue durante una cita ordinaria para su papanicolaou anual que la Dra. Thaïs Aliabadi encontró el cáncer de Munn guiada por el calculador de riesgo Tyrer-Cuzick, un momento decisivo que subraya la importancia de la detección temprana.

En dicha técnica se valora un puntaje dependiente de diferentes factores: edad, primera menstruación, historial familiar de cáncer, entre otros. Un puntaje superior a 20 es considerado alto riesgo y sugiere realizar exámenes más profundos que una mamografía estándar. Con una resonancia magnética ordenada por la doctora, se halló un anomalía pequeña en el seno derecho de la actriz de 43 años.

Munn comenzó una terapia de supresión hormonal, por lo que lidia con una menopausia inducida (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

Según detalla People, un ultrasonido posterior detectó dos tumores adicionales que luego fueron analizados con una biopsia. Otra neoplasia fue encontrada en su seno izquierdo durante la mastectomía doble que se realizó. Por todo ello, Munn cree que la decisión de su ginecóloga de insistir con el cálculo de riesgos salvó su vida. “Soy afortunada de haber tenido la oportunidad de pelear”, enfatizó en la entrevista.

La revista señala que, adicionalmente a la cirugía, Munn comenzó una terapia de supresión hormonal en noviembre, con el objetivo de reducir riesgos de rebrote. Sin embargo, esta “menopausia inducida” sumó nuevos desafíos a superar. “A veces siento calor, mi cabello se ha vuelto más delgado y me siento fatigada”, refirió.

Por lo vivido, la actriz está determinada a alertar sobre la importancia de la detección temprana y la toma informada de decisiones respecto al cáncer. “Escuchar cómo otras mujeres han llamado a sus doctores y se han hecho pruebas (de detección) me llena de alegría”, indicó a la publicación.