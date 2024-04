Las estrellas que revelaron que sufrieron depresión

Selena Gomez, Tini, Brad Pitt, Zack Efron

La depresión es un trastorno del ánimo que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Caracterizada por una persistente sensación de tristeza, desinterés y una serie de síntomas físicos y psicológicos, impacta significativamente en la calidad de vida de quienes la padecen.

Este trastorno no discrimina por edad, género ni estatus socioeconómico, manifestándose de diversas maneras y con distintos grados de intensidad. Desde un ligero desánimo hasta cuadros severos que incapacitan a la persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Entre los síntomas más comunes se encuentran la pérdida de interés o placer en actividades previamente disfrutadas, cambios significativos en el peso, trastornos del sueño, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para concentrarse, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.

Diversas celebridades, incluidas Selena Gomez, Tini Stoesell , Brad Pitt y Zac Efron, han compartido recientemente sus luchas personales con la depresión, destacando la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. Estas figuras públicas relataron sus experiencias con trastornos del ánimo, insomnio, y la búsqueda de un equilibrio emocional a través de entrevistas en reconocidos medios, ofreciendo una ventana a sus vidas detrás de cámaras y los desafíos superados para mantenerse a flote en sus carreras.

Selena Gomez reveló en una entrevista con Rolling Stone cómo la combinación de su diagnóstico de lupus y el trastorno bipolar afectó profundamente su vida, llevándola a enfrentar severas depresiones que la obligaron a cancelar giras y retirarse temporalmente de la vida pública. “No podía moverme, no quería que nadie me hablara. Mis amigos no entendían qué me pasa. A veces pasaba semanas en la cama, incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento”, expresó Selena en su documental “Mi Mente y yo”

Por otro lado, la cantante argentina Tini, en una entrevista con MTV, contó cómo la depresión la impulsó a cambiar su apariencia como reflejo de su tormenta interior, usando su cabello como medio de expresión y transformación durante este difícil periodo. “Mi pelo siempre fue algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera, en mis videos. Al siempre tenerlo largo, como que yo sentía que me generaba muchísima fuerza y era lo que me representaba mucho. Pero cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo. Y con el pelo es como que... Me miraba al espejo y no me encontraba, no me hallaba. Iba y me cambiaba el color de pelo”, admitió

El actor Brad Pitt ha compartido en diversas ocasiones sus luchas personales con la depresión, especialmente durante las décadas de 1990 y principios de los 2000. El aclamado actor, productor y ganador de múltiples premios, ha revelado cómo el éxito y la fama no lo eximieron de enfrentar problemas de salud mental. “Empecé desarrollando insomnio y caí en una depresión bastante dura durante mucho tiempo. Algo de aquella experiencia me quemó. Lo pasé muy mal volviendo a centrarme. Al final, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo, eso revolvió algo”, explicó en una entrevista concedida a Men’s Health.

Zac Efron debió cambiar su físico por la película Baywatch y eso le llevó a una fuerte depresión. “Empecé desarrollando insomnio y caí en una depresión bastante dura durante mucho tiempo. Algo de aquella experiencia me quemó. Lo pasé muy mal volviendo a centrarme. Al final, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo, eso revolvió algo”, explicó también en entrevista con Mens Health.

La apertura de estas figuras públicas sobre sus luchas con la depresión no solo humaniza sus experiencias en la industria del entretenimiento, sino que también arroja luz sobre una realidad que afecta a personas de todos los ámbitos de la vida.