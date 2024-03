Zac Efron, de estrella juvenil con ‘High School Musical’ al reconocimiento mundial con ‘El clan de hierro’

La película sigue el ascenso y caída de la familia Von Erich, una dinastía de luchadores que tuvieron un gran impacto en el deporte desde la década de 1960 hasta la actualidad

Ha sido un maldito vecino, nieto de Robert De Niro, DJ, maestro de espectáculos, vigilante de la playa, asesino en serie y hasta soldado de Vietnam cerveza en mano, pero para mucha gente sigue siendo Troy Bolton. Más de 15 años después de terminar con la saga que le dio fama, High School Musical, Zac Efron parece que por fin se está quitando el sambenito del personaje, aquella imagen de adolescente con la que pasó a la historia pero con la que también ha estado cargando durante tanto tiempo.

En su última película, Zac Efron ha dado su cambio más radical por dos motivos. El primero por la transformación física, una que comenzó en 2017 con Baywatch: Los vigilantes de la playa y que ha alcanzado su culmen en la piel de Kevin Von Erich, su personaje en El clan de hierro. La segunda, porque se trata del que probablemente sea el papel más dramático en toda su carrera, y también el más complejo de gestionar, ya que se trataba de una persona real que había sufrido varias tragedias en su vida.

Ahí fue indispensable la visión de Sean Durkin, director de la película, para encomendarle un papel muy alejado de lo que Efron venía haciendo: “Siempre intento meter a alguien en algo en lo que nadie le mete. Eso no ocurre con todo el mundo, pero es lo que intento hacer a menudo. Así que elegí a Zac porque no le había visto en nada parecido. Y eso me entusiasmó, porque me encanta como intérprete, creo que su comedia en particular es increíble”, comentaba el cineasta en una entrevista. En la película, Efron interpreta al mayor de los hermanos Von Erich, una familia de luchadores profesionales que revitalizaron el mundo de la lucha libre pero que sufrieron una gran tragedia personal -achacada a una supuesta maldición familiar- que se cobró la vida de varios de ellos, y que sumió al personaje de Efron en una espiral de dolor y sufrimiento.

El cambio de Zac Efron no ha sido tan drástico como pudiera parecer a simple vista, sino que es el resultado de un largo proceso de trabajo de introspección y cambio de rutina, que empezó hace ya 10 años cuando se prometió a sí mismo eliminar muchos de sus vicios y malos hábitos. “Nunca es una cosa específica. Quiero decir, estás en tus 20, soltero, pasando por la vida en Hollywood, ¿sabes? Todo se te echa encima. No me retractaría de nada; necesitaba aprender todo lo que hice. Pero fue un viaje interesante, como mínimo”, comentaba en su día el actor, quien reconocía que había pasado una mala racha hasta entonces.

El caso de Efron no es aislado, sino que hay una larga lista de estrellas juveniles -que van desde Judy Garland a Miley Cyrus pasando por Lindsay Lohan- que han tenido que lidiar con el peso de la fama desde muy jóvenes y no siempre han sabido sobrellevarlo de la mejor manera. Noobstante, Efron se ha sobrepuesto con un proceso paulatino en el que se ha tenido que encontrar como persona, pero también como actor. Aunque muchos se empeñen en seguirle viendo como el carismático pero vulnerable jugador de baloncesto de los Wildcats, el intérprete ha ido ampliando su registro con los años, sin por ello perder sus grandes facultades para el baile, el canto y sobre todo la comedia.

Zac se encarga de la comedia

Porque aunque Efron haya alcanzado cierto prestigio y reconocimiento ahora con El clan de hierro, no hay que olvidar ni echar por tierra todo lo que ha hecho el actor durante estos últimos años, destapándose como uno de los grandes baluartes de la comedia norteamericana. Su talento para este género explotó precisamente cuando Efron anunció su gran cambio, en 2014. Fue con Malditos vecinos, la comedia de Nicholas Stoller con Seth Rogen y Rose Byrne en la que podríamos ver al Zac más desenfadado y gamberro, y que alcanzaría su cénit dos años después con una secuela en la que ya anticipaba su proceso de madurez. Desde entonces, Efron se ha convertido en un “niño grande”, ese perfil que tan bien ha encarnado siempre un referente del terreno cómico como Adam Sandler.

Esto explica que, además de por El clan de hierro, Zac Efron esté de rigurosa actualidad gracias a Ricky Stanicky, la hilarante comedia que tiene en el número 1 de Amazon Prime Video. Una película que bien podría haber firmado Adam Sandler fijándose en su premisa, la de un grupo de treintañeros que se han inventado un amigo para escabullirse durante años de cualquier problema. No obstante, es el ganador del Oscar Peter Farrelly (Green Book) quien la firma y John Cena quien acompaña a Efron como fiel escudero de la parte más histriónica. A sus 36 años, el actor ya se encuentra en la etapa final de esa transición de estrella juvenil a actor consagrado, y por ello no hay más que ver su próxima película, un remake de Tres hombres y un bebé. Puede que para muchos siempre sea Troy Bolton, pero Zac Efron ya tiene currículum de sobra para demostrar que está para mucho más.