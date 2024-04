Sean “Diddy” Combs: ¿Qué dijeron las amistades del rapero que ahora enfrenta denuncias por abuso sexual?

Justin Bieber, Jennifer Lopez y más artistas estuvieron vinculados al cantante afroamericano que ahora está siendo investigado por tráfico sexual. (Créditos: YouTube/Getty)

Hace unas semanas, las propiedades de Sean Diddy Combs en Los Ángeles y Miami fueron allanadas, luego de que los agentes federales iniciaran una investigación por delitos de tráfico sexual contra el rapero y productor de 54 años.

Este escándalo ha hecho que diversas declaraciones de amistades y exparejas de Combs vuelvan a estar sobre la mesa, ayudando a dar una perspectiva mucho más amplia de la persona que hay detrás de todas las acusaciones.

Desde Ashton Kutcher a Justin Bieber. De JLo a Mary J. Blige, estas figuras llegaron a brindar diversas perspectivas de “Puff Daddy”. Algunas tienen buenos recuerdos del rapero, otras lo vinculan con lágrimas y desesperación.

Las propiedades de Sean "Diddy" Combs en Los Ángeles y Miami fueron allanadas en el marco de una investigación federal. (Créditos: AP/Rebecca Blackwell)

Usher

No hay duda alguna de que Combs fue como un mentor para el intérprete de “Yeah!”. Lo conoció siendo un adolescente —apenas en el momento que comenzaba a ganar fama— y este se lo llevó a vivir con él durante un año en la Costa Este.

“Me mudé a la ciudad de Nueva York y viví con Sean Puffy Combs durante un año”, dijo Usher en el programa radial The Howard Stern Show en 2016. “Eso fue idea de L.A. Reid, ¿verdad? Te enviamos a algo llamado Puffy Flavor Camp”, bromeó Howard Stern. “En los 90... ¿entiendes cómo es eso?”, contestó y el conductor continuó con la burla: “El lugar de Puffy estaba lleno de chicas y orgías sin parar, ¿verdad?”.

Usher considera a Sean Combs su mentor y revela haber vivido con él durante un año en su juventud. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Usher negó que esto fuera cierto, pero admitió que sí fue una etapa nueva en su vida personal. “Fue curioso. Tuve la oportunidad de ver algunas cosas”, admitió. Entonces, Howard cuestionó lo que veía si solo tenía 13 años. “Fui allí para ver el estilo de vida, y lo vi. Y era... Pero no sé si podía complacerme y entender lo que estaba viendo. Era bastante salvaje, una locura”, sostuvo firme.

En esa misma entrevista, el músico originario de Dallas, Texas, no descartó que alguna mujer se hubiera acercado a él con intenciones más allá de una conversación; “estaban ocurriendo cosas muy curiosas, y yo no lo entendía necesariamente”, detalló. Sobre si sus padres estaban enterados o no, confesó: “Ellos no sabían nada de esto... Me lo estaba pasando bien”.

Asimismo, contó que grandes nombres de la industria acudían a las fiestas de Sean: The Notorious B.I.G., Lil Kim, Craig Mack, Faith Evans, Jodeci y Mary J. Blige.

"Era bastante salvaje, una locura”, dijo el cantante sobre su experiencia junto a Diddy. (Créditos: EFE/EPA/Etienne Laurent)

Nick Cannon

Durante su programa Counsel Culture, al presentador y comediante afroamericano le consultaron qué pensaba sobre Sean Diddy Combs. Pero no fue fácil responder. “Conozco a estas personas. No son sólo figuras públicas para mí, así que casi tengo que hacer este baile sobre cuando surge [el tema], porque tanto como conozco a Diddy, conozco a Cassie”, dijo tras la demanda de Casandra Ventura contra Diddy.

Cassandra acusó a su expareja de haberla violado en la vivienda que ambos compartían y que soportó, por “más de una década”, el “comportamiento violento y sus exigencias perturbadoras”. En el informe judicial, ella también especifica que Sean la obligaba a mantener relaciones sexuales con prostitutas mientras él observaba y filmaba el acto.

Nick Cannon reflexionó sobre las acusaciones hacia el rapero y aclaró que conocía a ambos implicados en el caso. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Se trata de alguien que fue herida, que fue víctima”, admitió Nick Cannon, pero cuestionó por qué no se pensaba en la otra parte de la historia: “La pregunta va un poco más allá, como ¿qué pasa con Puff? No sé cómo sentirme al respecto”. En julio de 2020, Cannon fue despedido de ViacomCBS por compartir “teorías de conspiración antisemitas” y “discurso de odio” en su podcast para YouTube.

De forma inmediata, Diddy respondió a la crisis de su amigo y le ofreció un trabajo dentro de su compañía Revolt TV. “Te cubrimos las espaldas y te queremos a ti y a lo que has hecho por la cultura”, escribió el magnate en Twitter en ese entonces. “¡¡¡Primero estamos por nuestra gente!!! ¡Por nosotros! ¡Por NOSOTROS! ¡Vamos!”.

La artista R&B Cassie interpuso una demanda en Manhattan contra su expareja y productor musical Sean Combs, alegando una década de abuso y violencia sexual. (Créditos: Neilson Barnard/Getty Images)

Ashton Kutcher

El actor, conocido por las comedias That ‘70s Show y Two And A Half Men, tuvo un vínculo amical con Sean Combs. “Nuestra relación es muy extraña porque empezó con Punk’d porque él me dijo: ‘No puedes hacerme la broma’. Yo le dije: ‘No sé qué decirte, todo el mundo está sobre la mesa’”, explicó. Diddy aparentemente dijo: “Yo no, yo estoy fuera de la mesa”, reveló durante su participación en el programa de YouTube Hot Ones en 2019.

En ese sentido, Kutcher que rápidamente se hicieron amigos y salían a ver fútbol juntos. Además, una vez Diddy se unió a la estrella de Hollywood en una de sus rutinas de correr, aunque en principio no le pudo seguir el paso y eso lo frustró. “Empezó inmediatamente a entrenar para el maratón de Nueva York”, expresó. “No puede perder. Incluso cuando está tan cerca de la humildad, eso se convierte en un motor”.

Ashton Kutcher describió en 2019 su singular amistad con Diddy, destacando su competitividad y apoyo mutuo. (Créditos: REUTERS/Mike Blake)

Jennifer Lopez

La “Diva del Bronx” y Diddy mantuvieron una relación amorosa entre 1999 y 2001, pero los rumores de infidelidad que apuntaban a él terminaron por romper el romance. “Estaba en esta relación con Puff [Combs] donde estaba totalmente llorando y volviéndome loca. Realmente hizo que toda mi vida cayera en picado”, declaró a la revista Vibe en 2003.

Además, en 1999, JLo y Combs estuvieron en medio de un tiroteo en Nueva York en el que resultaron heridas tres personas. Ambos escaparon en auto, pero se pasaron una luz roja y fueron detenidos por la policía. En ese vehículo se encontró una pistola y los dos tuvieron que responder ante las autoridades. Si bien la cantante fue puesta en libertad, tanto Puff Daddy como el rapero Shyne fueron acusados de múltiples delitos.

En juicio, Sean fue declarado inocente y su colega, Shyne, fue hallado culpable de cinco de los ocho cargos, resultando así en una condena de 10 años en prisión.

Jennifer Lopez habló en el pasado sobre su tormentosa relación con Diddy. "Estaba totalmente llorando y volviéndome loca", confesó. (Créditos: Getty)

Justin Bieber

“Está pasando 48 horas con Diddy. Él y su amigo”, se escucha decir al rarpero en un video de hace 14 años que resurgió en las redes sociales. “Están pasando los mejores momentos de su vida. Donde pasamos el rato y lo que estamos haciendo... realmente no lo podemos revelar. Pero definitivamente es el sueño de un chico de 15 años”.

En ese entonces, el hombre hablaba sobre tener “la custodia de él” y que esta no era su primera vez en un rol de mentor: “Ya sabes, ha firmado con Usher y yo tenía la tutela legal de Usher cuando hizo su primer álbum. Yo hice el primer álbum de Usher”. Sin embargo, más tarde dice no estar a cargo del menor, sino que, “durante las próximas 48 horas está conmigo, y vamos a volvernos locos a tope”.

Justin Bieber también tuvo un acercamiento al músico y, más tarde, desarrolló una amistad con él. (Créditos: Archivo/YouTube)

En otro video, también conseguido de viejos archivos, se observa un encuentro de Sean y Justin que comienza con un amable saludo entre ambos. Y luego Diddy lo acusa de actuar diferente: “Ya no me llamas, ya no salimos como solíamos hacerlo”. Entre balbuceos y nerviosismo, el joven artista se defiende diciendo que no lo ha contactado directamente porque no tiene su número:

“Vamos por unas chicas, ¿cierto?”, le dice Bieber a Diddy en medio de la conversación. Y luego, el músico le enseña a tener swag (jerga para una forma de caminar con estilo).

Un video donde Sean "Diddy" Combs asegura que llevará a Justin a vivir "el sueño de un chico de 15 años", generó polémica en internet. (Créditos: YouTube/Archivo)

Mariah Carey

La ganadora del Grammy también fue una de las personas cercanas a Sean Combs y lamentó el racismo ejercido hacia él por parte su ex marido Tommy Mottola, antiguo presidente de Sony Music. En sus memorias publicadas en 2020 bajo el título The Meaning of Mariah Carey, detalló que Tommy se expresaba de Puff Daddy en forma despectiva, alegando que el cantante estaría limpiándole los zapatos en unos años.

“Fue una de las pocas veces que me enfrenté a Tommy, diciéndole que lo que había dicho era descaradamente racista. Estaba molesta”, escribió en su libro. En otra ocasión, esta vez con el jefe de Epic Records, resaltó la trayectoria de Combs: “Puff y Bad Boy eran definitivamente hacia donde se dirigía la música moderna”.

Mariah Carey criticó el racismo de Tommy Mottola hacia Diddy, defendiendo el impacto del cantante en la música moderna. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Mary J. Blige

La actriz y cantante estadounidense fue producida por Sean Combs en sus dos primeros álbumes. Mary, proveniente de la ciudad neoyorquina Yonkers, marcó un récord a los 18 años: la primera artista femenina en sellar un acuerdo con Uptown Records, además de ser la más joven en hacerlo. Su mentor fue nada más y menos que Diddy. “Puff [Daddy] fue una gran inspiración para mí”, expresó en una entrevista con People en 2022. “Él quería todo esto para mí más de lo que yo misma lo quería”.

Unos años antes, cuando le entregaron su estrellan el Paseo de la Fama de Hollywood en 2018, reconoció que no era tan “ambiciosa” hasta el momento en que lo conoció. “Tenía miedo del éxito, miedo de hacer algo que pudiera poner tanta atención sobre mí. Cuando vienes de donde yo vengo, tienes miedo de ser ambicioso”, recordó”. Tienes miedo de querer más. Y cuando le conocí, era todo lo contrario”.

Por otro lado, Sean solo ha tenido palabras de admiración hacia la trayectoria de Mary J. Blige: “Más que ser mi hermana y mi mejor amiga, será para siempre una pionera y la Reina del Hip-Hop Soul, que sigue siendo una fuerza imparable capaz de lograr cualquier cosa que se proponga”.

La artista Mary J. Blige acredita a Diddy como una inspiración y factor clave en su éxito y desarrollo artístico. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly)

DJ Khaled

Es una de las figuras cercanas a Diddy y uno de sus vecinos en Florida. Su unión nació de la música y, poco a poco, pasó a ser una amistad; incluso, el rapero ayudó a DJ Khaled cuando este tuvo un accidente en moto acuática. Además, los dos trabajaron en conjunto para el reality de concurso The Four.

La cercanía estuvo a su vez marcada por costosos regalos. Sean le hizo un obsequio muy especial a su amigo aficionado al golf: un nuevo carrito de golf valorizado en 40 mil dólares. “Quiero darte las gracias, hermano. Nunca me hacen regalos”, expresó en agradecimiento por el gesto. “Si vas a ser el número uno en golf, tengo que asegurarme de que seas el número uno en el carrito de golf”, le respondió Diddy.

Diddy considera a DJ Khaled un pionero, icono y brillante hombre de negocios. Es actualmente uno de sus amigos más cercanos. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

En diciembre de 2022, el rapero lo acompañó cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y le dedicó unas palabras por el logro. “Eres un pionero; eres un icono y un brillante hombre de negocios. Pero lo más importante es que eres un gran amigo para todos los que estamos aquí... Tu energía y tu ética de trabajo no tienen comparación, te celebramos por todo”.