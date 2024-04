Las estrellas de Hollywod acusadas o condenadas por asesinato: O. J. Simpson, Alec Baldwin y más

O. J. Simpson, Alec Baldwin y Phil Spector son algunas de las figuras del entretenimiento acusadas de homicidio. (Créditos: Composición)

La reciente muerte de O. J. Simpson marcó el cierre de la vida de una de las figuras más polémicas de Hollywood, que en 1994 fue protagonista del llamado “juicio del siglo”. El actor y ex jugador de fútbol americano fue sospechoso del brutal asesinato de su esposa. Su caso fue visto por 150 millones de personas en Estados Unidos, el 57% de su población total.

A continuación, una recopilación de aquellos casos de celebridades que consternaron a la opinión pública no sólo en Estados Unidos, sino a nivel global.

O. J. Simpson

Incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1985, Orenthal James Simpson fue un célebre jugador reclutado por los Buffalo Bills, que durante su trayectoria en la NFL, estableció el récord de más yardas corridas en una temporada (2,003 yardas en 1973). Tras retirarse del deporte, tuvo un paso igual de exitoso frente a cámaras, con roles en Desviación al terror, Capricornio uno, y los tres filmes de The Naked Gun.

El "juicio del siglo " fue trasmitido por televisión e incentivo debates sobre raza, género, maltrato doméstico, e injusticia.

Pero ninguno de sus proyectos logró tanta fama como su caso por homicidio, que inició en junio de 1994, con el asesinato de su esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo, Ron Goldman, en California. En aquel momento, llamó la atención las “múltiples puñaladas” con las que fueron atacados los cuerpos, ya que las heridas implicaban una fuerza brutal y repetida.

La investigación fiscal duró hasta octubre de 1995, y concluyó con su absolución. Sin embargo, en febrero de 1997, otro juicio civil lo encontró “responsable” de las muertes, ordenándole pagar 33 millones de dólares a las familias de las víctimas. En 2007, Simpson volvió a ser arrestado, esta vez en Las Vegas, acusado de robo a mano armada y secuestro. En 2008, fue sentenciado a un total de 33 años de prisión, aunque recibió libertad condicional el 1 de octubre de 2017.

El caso inspiró la creación del episodio "The People v. O.J. Simpson", del programa "American Crime Story", el cual obtuvo un premio Emmy a la Mejor serie limitada.

Alec Baldwin

Ganador de diversos premios Emmy y Globos de Oro, Alec Baldwin trabajó en producciones elogiadas por la crítica como 30 Rock, La caza del Octubre Rojo y Éxito a cualquier precio. Y aunque es uno de los actores y productores favoritos de Hollywood, no recibe la misma estima por parte de sus equipos de producción. En 2021, su costumbre de “gritar y maldecir” la trasladó al set de rodaje de la película wéstern Rust. Según los testigos, Baldwin “no tenía control de sus emociones”, y no prestaba atención a sus entrenamientos con armas de fuego.

Durante uno de estos ensayos, Baldwin manejaba una pistola de utilería que disparó una bala real, hiriendo de muerte a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Desde entonces, arrastra un complejo proceso legal, acusado de comprometer seriamente la seguridad en el lugar de filmación y homicidio involuntario. La defensa del actor sostiene su inocencia y describen el pedido de condena de 18 meses de prisión como “un abuso del sistema”.

Alec Baldwin reafirma su inocencia y sostiene que jamás "apretó el gatillo del arma", pero fue desmentido por una posterior investigación del FBI.

Phil Spector

Durante la década de los 60 y 70, Phil Spector fue sinónimo de genialidad e innovación en la industria musical. El artista creador de “la pared del sonido”, produjo algunos de los hits más icónicos de su tiempo, como el álbum “Let It Be” de The Beatles, la canción “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’” de The Righteous Brothers, “Be My Baby” de The Ronettes, entre otros.

Sin embargo, en los años posteriores, su brillo quedó opacado por su comportamiento errático y a menudo volátil, exacerbado por el abuso de alcohol y sustancias, que empañó su reputación. En 2003, la tragedia alcanzó su punto máximo cuando la actriz Lana Clarkson fue encontrada muerta en su mansión.

Tras un juicio altamente publicitado, Spector fue condenado por asesinato en segundo grado en 2009, y sentenciado a 19 años de prisión, lugar donde permanecería hasta su muerte en 2021.

Phil Spector intentó apelar a su sentencia en 2011, 2012 y 2016, aunque no tuvo éxito.

Sid Vicious

En 1977, la banda Sex Pistols preparaba el lanzamiento de su histórico y único álbum Never Mind the Bollocks, que contendría la escandalizadora y muy popular canción God Save The Queen. Al escuchar la letra del tema, un horrorizado Glen Matlock abandonó su puesto como bajista, y fue reemplazado por John Simon Ritchie, mejor conocido como Sid Vicious, quien gracias a su actitud desinhibida y presencia escénica, se convirtió en una de las leyendas de la agrupación.

Como era usual en la escena punk, experimentó con drogas psicoactivas, que le generaron una fuerte dependencia. Él mantuvo estas adicciones durante su intenso y destructivo romance con Nancy Spungen, caracterizado por la violencia mutua. El 12 de octubre de 1978, la joven fue hallada muerta por una herida de puñal en el Hotel Chelsea de Nueva York. Vicious fue arrestado y acusado de su asesinato. Mientras estaba en libertad bajo fianza, el músico de 21 años tuvo una sobredosis de heroína el 2 de febrero de 1979, y falleció semanas antes de ser juzgado en la corte.

Antes de ser acusado de homicio, Sid Vicious apareció en los diarios locales en diversas ocasiones por episodios de violencia extrema, que incluía haber dejado ciega de un ojo a una mujer y desfigurar el rostro a otra.

Robert Blake

Tras una cena en un restaurante italiano, Robert Blake se encontraba retirándose en su automóvil junto a su esposa Bonny Lee Bakley. De pronto, recordó que olvidó su arma personal en la mesa y estacionó para recuperarla. En su breve ausencia, la copiloto fue impactada por una bala en el cráneo, muriendo al instante.

El incidente ocurrió el 4 de mayo de 2001 en Studio City, California. El actor aún disfrutaba de la fama que le otorgó su protagónico en la serie de televisión Baretta, donde interpretó al detective Tony Baretta, papel que le valió un Emmy y posteriores proyectos para la pantalla grande. Pero solo un años después, fue arrestado en abril de 2002, tras una larga investigación que lo responsabilizaba del asesinato.

El actor de "A sangre fría" y "Baretta", murió de una enfermedad cardíaca el 9 de marzo de 2023 a los 89 años.

El juicio capturó la atención de los medios, ya que según algunos testimonios, Blake era acusado de intentar contratar a un sicario. El intérprete fue absuelto luego de que se revelase que la fallecida se había casado un total de once veces, muchas de las cuales culminaron en denuncias por estafas sentimentales, lo que pudo acarrearle otros enemigos. Sin embargo, en un juicio civil subsiguiente, fue encontrado responsable y ordenado a pagar 30 millones de dólares a los hijos de víctima, sentencia que lo llevó a la bancarrota.