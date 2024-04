Lenny Kravitz presumió su físico a los 59 años con impactante video en el gimnasio

Lenny Kravitz llama la atención con su peculiar atuendo en el gimnasio. Crédito: Instagram/@lennykravitz

Lenny Kravitz lleva su título de rockstar a otro nivel. El cantante de 59 años causó furor en redes sociales por su más reciente video desde el gimnasio, donde luce un físico y energía envidiable para su edad. “Los 60 son los nuevos 40”, bromearon los internautas al ver la fuerza que tiene para completar un complejo set de ejercicios.

“Gracias a Dios por el día. Muy agradecido. Nunca me sentí mejor. No hay atajos para vivir el hoy”, escribió en la descripción que acompañaba su publicación en Instagram y TikTok. El artista sigue en promoción de su sencillo “Human”, track que forma parte de su disco Blue Electric Light.

Los usuarios quedaron particularmente sorprendidos por el atuendo de Kravitz, que llevaba sus emblemáticos pantalones de cuero, una playera transparente y gafas de sol mientras levantaba pesas.

Lenny Kravitz mantiene un físico atlético gracias a la actividad física y a la alimentación saludable. (Créditos: IG Lenny Kravitz)

La muestra de agilidad y fuerza del intérprete de “A” se suma a los elogios que este recibió algunas semanas atrás cuando mostró la apariencia de su torso. Si bien cumplirá 60 años en mayo, el estilo de vida que cultiva el músico le permite lucir “abdominales de acero”.

En una entrevista con Men’s Health en 2020, el artista habló del veganismo que practica y explicó que cultiva sus propios vegetales en terrenos que tiene en Brasil y Bahamas. Además desarrolla varias actividades físicas al aire libre, como caminatas, ciclismo y paddle surf. También tiene un entrenador personal y una rutina de ejercicios de pesas y cardio. Según dijo a la revista, suele ejercitarse seis días a la semana.

“Mi mejor forma no está en el pasado, está delante de mí ahora mismo. Seguimos elevando la barra a medida que envejecemos”, expresó Kravitz en dicha revista.

El cantante estadounidense pasó por un local de comida rápida en CDMX y bailó con el personal. (Créditos: Instagram/@LennyKravitz)

Por otro lado, el cantante y actor ha sido visto en México en meses recientes. Lejos de la parafernalia de estrella, Lenny Kravitz ha hecho gala de humildad al pasear libremente por un local de comida callejera, donde bailó y se tomó fotografías con los propietarios.

El video que compartió Lenny está acompañado de su más reciente tema, Human, mismo que representa muy bien la experiencia del músico en el país latinoamericano.

I am here to be human / I’m gonna keep my head to the sky / Gonna walk each step with pride / ‘Cause I came here to be alive / I am here to be human (Estoy aquí para ser humano / Voy a mantener mi cabeza hacia el cielo / Voy a caminar cada paso con orgullo / Porque vine aquí para estar vivo / Estoy aquí para ser humano).

El cantante salió a las calles para vender tacos en un puesto de comida Crédito: X: Lenny Kravitz

Con su álbum Blue Electric Light a punto de llegar a las plataformas digitales, la industria de Hollywood homenajeó la trayectoria de Kravitz en marzo, cuando recibió su propia estrella en el emblemático Paseo de la Fama. La condecoración reconoce el impacto de Lenny en una carrera de casi cuatro décadas en el entretenimiento.

El actor de Los juegos del hambre dijo que era “un honor increíble” el que su nombre comparta espacio con otras grandes personas que hicieron “cosas impresionantes en sus vidas”.

El multifacético artista ha cosechado éxitos desde los años noventa con temas como “Fly Away”, “American Woman” o “It Ain’t Over ‘til It’s Over”. Su perfil musical es bastante versátil y abarca el rock, el funk, el soul y el blues.