Beyoncé hizo historia en el ránking de Billboard con su nuevo disco “Cowboy Carter”

La famosa artista rompe barreras en la música country con su último álbum "Cowboy Carter", alcanzando el primer lugar en las listas de Billboard (Créditos: AP/Chris Pizzello)

Beyoncé logró un hito histórico al encabezar la lista de Top Country Albums de Billboard con su más reciente lanzamiento, Cowboy Carter, convirtiéndose en la primera mujer negra en alcanzar esta posición desde el inicio de la lista en enero de 1964.

El disco no solamente lideró esta categoría, sino que también obtuvo el primer lugar en las listas Billboard 200, Americana/Folk Albums y Top Album Sales, reportando 407 mil unidades equivalentes a álbumes vendidas en su primera semana de elegibilidad.

Beyoncé es la primer mujer negra en posicionarse dentro de las listas Top Country Albums en toda su historia (Créditos: Parkwood Entertainment/Blair Caldwell)

Adicionalmente, Cowboy Carter destacó por clasificar tres de sus sencillos en los tres primeros puestos de la lista Hot Country Songs, una hazaña que coloca a la cantautora de 42 años como la primera mujer en lograrlo.

Este triunfo se sumó a su destacada carrera marcada por romper récords, incluyendo ser la primera artista negra femenina en liderar la lista Hot Country Songs con su sencillo principal “Texas Hold ‘Em”. El segundo acto de su proyecto fue publicado el pasado 29 de marzo, y con este ha demostrado su capacidad para experimentar y triunfar en diversos géneros musicales.

El LP recibió elogios tanto por su éxito comercial como por la diversidad y calidad de artistas colaboradores que incluyen a Dolly Parton, Willie Nelson, Miley Cyrus, Post Malone y Stevie Wonder. La inclusión de estos nombres recalca la versatilidad y amplitud del álbum, que ofrece una moderna reinterpretación del género country con la esencia característica de Beyoncé.

El nuevo disco de Beyoncé redefine el género country, acompañada de colaboraciones estelares como Dolly Parton y Willie Nelson (Créditos: REUTERS/Shelby Tauber)

Aunque el disco experimenta con elementos del género, es definido por ella misma como un “álbum de Beyoncé” antes que un disco de country. “Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida... y estaba muy claro que no lo era. Pero, a raíz de eso, profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical. Me hace sentir bien ver cómo la música puede unir a tanta gente en todo el mundo, al tiempo que amplifica las voces de algunas de las personas que han dedicado gran parte de su vida a educar sobre nuestra historia musical”, había contado en sus redes sociales previo a la publicación de Cowboy Carter.

Entre los logros adicionales con este lanzamiento, la ganadora del Grammy también sobresalió por haber alcanzado el mayor número de ventas semanales para un álbum en 2024 y haber obtenido el récord de la semana de streaming en plataformas más grande en su carrera.

A través de "Cowboy Carter", la cantante invita a la reflexión sobre su exploración profunda en la música country. "Ser innovadora a menudo significa ser criticada", dijo durante una reciente premiación (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Beyoncé es premiada por innovar con “Cowboy Carter”

En reconocimiento a su carrera y contribuciones, Beyoncé fue honrada a comienzos de abril con el Premio al Innovador en los iHeartRadio Music Awards 2024, donde destacó la importancia de la innovación y la apertura mental en la industria musical. Durante su discurso, mostró su esperanza para que más personas puedan abrir sus oídos a creaciones nuevas “sin nociones preconcebidas”.

“Esta noche me han llamado innovadora, y por eso estoy muy agradecida”, expresó la cantante ante el público presente. “La innovación empieza con un sueño. Pero luego tienes que ejecutar ese sueño, y ese camino puede ser muy accidentado. Ser innovadora es ver lo que todo el mundo cree que es imposible. Ser innovadora a menudo significa ser criticada, lo que a menudo pondrá a prueba tu fortaleza mental”.