Jake Gyllenhaal reveló que se cortó la mano en su nueva película con Conor McGregor y se contagió de estafilococo

Durante el rodaje de la nueva película El Duro, el actor Jake Gyllenhaal sufrió una grave lesión a raíz de un accidente en una escena de lucha. Gyllenhaal, de 43 años, compartió esta experiencia mientras participaba en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, junto a Conor McGregor, luchador profesional irlandés y coprotagonista en el film.

“Nos peleamos en el suelo, nos peleamos alrededor de las mesas, nos peleamos alrededor del cristal (...) Sentí que el cristal se me metía en la mano. Recuerdo la sensación (y) dije: ‘Eso es mucho cristal’”, compartió el actor con humor.

El incidente fue más grave de lo que parecía a simple vista, pues el vidrió le generó a Gyllenhaal una infección por estafilococos que terminó por hincharle todo el brazo.

Si bien, las infecciones por estafilococo pueden llegar a ser mortales, el actor logró recuperarse tras algunos días gracias al equipo de especialistas que estuvieron disponibles durante el rodaje.

“Por suerte, intenté cuidar todo lo que hacíamos y mi cuerpo mientras lo hacíamos. No sufrí ninguna lesión importante”, reiteró el protagonista de Donnie Darko.

El Duro, dirigida por Doug Liman, es un remake del clásico de culto de 1989 protagonizado por Patrick Swayze. En esta nueva versión, Gyllenhaal interpreta a Dalton, un ex-luchador de UFC que trabaja como portero en un bar frecuentado por gente problemática en los Cayos de Florida.

El estreno mundial de El Duro tuvo lugar el 8 de marzo en el festival de cine SXSW en Texas. Sin embargo, Liman anunció que boicotearía la presentación en protesta por la decisión de Amazon Prime de lanzar la película exclusivamente en su plataforma de streaming.

En enero, el director expresó su descontento, argumentando que Amazon está perjudicando a muchas personas con su decisión.

“La película es fantástica, tal vez la mejor que he hecho, y estoy seguro de que hará bailar al público durante los créditos finales. Pero yo no estaré allí (...) Amazon está haciendo mucho más daño que a mí y a mi película. Si yo no hablo claro sobre Amazon, ¿quién lo hará? Así que allá vamos”, declaró Liman hace un par de meses.

Ésta no es la única polémica que se ha suscitado en torno al remake de Road House. Conor McGregor, que después de siete años regresó a la pantalla grande para ser parte de este filme, fue visto durante la premier con una actitud errática que muchos relacionan con el consumo de cocaína.

Lejos del cine, McGregor continúa teniendo problemas para regresar la UFC. En un principio se debía a lesiones, pero al parecer, “Notorious” no ha logrado pasar los exámenes antidopaje.

A partir de los constantes retrasos a su regreso, Conor confesó en The Mac Life que ha vuelto a beber. No obstante, el peleador tiene esperanza de regresar pronto y ponerse en forma como su disciplina lo requiere.

“Esperaba una fecha en diciembre, luego, una fecha en enero. Se sigue retrasando, he perdido el interés y dejé de entrenar por un tiempo. No dejé de entrenar, siempre estoy entrenando, pero he dejado de entrenar al máximo y he empezado a beber un poco. Así que, voy a volver, me reagruparé, me haré todas las pruebas y estaré listo para brillar”, compartió McGregor.

El Duro estará disponible en Amazon Prime Video a partir del jueves 21 de marzo.