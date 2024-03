Taylor Swift mostró la última de las cuatro portadas alternativas que tendrá su próximo álbum

Taylor Swift anunció algunos cambios para el resto de su gira The Eras Tour EFE/EPA/JOEL CARRETT

Durante su más reciente show en Singapur, Taylor Swift contó ante más de 55,000 fans nuevos detalles de su siguiente producción discográfica: The Tortured Poets Department, que estará disponible en todas las plataformas el próximo 19 de abril.

La artista reveló la cuarta y última versión de este esperado álbum con una imagen que se proyectó tras ella en el escenario mientras estaba sentada al piano. El mayor atractivo de esta versión es el agregado de la pieza exclusiva The Black Dog; Taylor compartió esta noticia acompañada de un arte inédito a cargo de Beth Garrabrant donde se puede ver a la cantante pasando sus manos por su rostro y su cabello en blanco y negro, estilo que ha marcado esta próxima etapa de Swift.

Taylor Swift compartió que la cuarta versión de su próximo álbum contará con una pieza titulada "The Black Dog" (Créditos: X/@SwiftNYC)

Swift no solo compartió la noticia en el escenario, sino también en Instagram, acompañando el anuncio con una imagen del mismo arte revelado durante su actuación además de la que se presume, es parte de la letra de la pieza The Black Dog.

“Old habits die screaming…”, dice el texto compartido por Taylor Swift que se traduce como “los viejos hábitos mueren gritando”.

En sus redes sociales, Taylor Swift compartió un fragmento de la letra de "The Black Dog" (Créditos: Instagram/Taylor Swift)

Esta es la cuarta y última versión que tendrá The Tortured Poets Department. Cada una de estas cuenta con una canción exclusiva que sólo podrá escucharse en su edición física. La primera versión presentará la pieza The Manuscript, la segunda tendrá una canción titulada The Bolter y la tercera presentara el tema The Albatross. Aquellos fanáticos que quieran escuchar estas cuatro canciones, tendrán que hacerse con las cuatro versiones del álbum.

Para darle un toque personal a su paso por Singapur, Swift compartió con sus fans el especial significado que tiene la ciudad para ella, rememorando los momentos de su infancia relacionados con los viajes que hacía con su madre, Andrea Swift, quien pasó gran parte de su juventud en Singapur.

“Mi madre pasó gran parte de su infancia en Singapur con su padre, su madre y su hermana. Muchas veces, cuando veníamos de gira, mi madre me llevaba a su antigua casa, donde solía ir a la escuela. Así que he oído hablar de Singapur toda mi vida”. reveló la intérprete de Willow a los fanáticos que se reunieron en el Estadio Nacional de Singapur.

Durante su más reciente show en Singapur, Taylor Swift habló de su tiempo en el país asiático cuando era niña. Créditos: X/@DailyTSwiftNews

Sin embargo, no todo ha sido perfecto para Swift durante su paso por Singapur. El clima tropical del país hizo que el cabello de Taylor pasara del inmaculado lacio que la ha caracterizado desde hace unos años a su quebrado natural, además de hacerla sudar como pocas veces lo ha hecho en el escenario.

La cantante tomó con humor los estragos del clima y elogió a los fanáticos por enfrentarlo con una completa entrega al show.

“Como pueden ver, mi pelo ha vuelto a su configuración de fábrica, gracias a la humedad de aquí. No me quejo, me gusta. Pero quiero elogiaros porque hay mucha humedad y ustedes lo han subido al 100% toda la noche. Han estado bailando, has estado de pie y haciendo fotos toda la noche. Y se ven geniales, ¿por qué estoy sudando tanto? Luego los miro a ustedes y están perfectos”.

Créditos: X/@TSTheErasTourSG.

La actuación del domingo 3 de marzo en el país asiático fue el segundo de seis conciertos que Swift realizará en la ciudad. La artista tiene programada otra actuación esa misma semana y, tras un breve descanso de dos meses, llegará a Europa con la siguiente parte de su Eras Tour que se extenderá hasta agosto.