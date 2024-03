Hailey Bieber se molestó con su padre por pedir a los cristianos orar por ella y Justin Bieber

La petición en redes sociales de Stephen Baldwin de oraciones por la pareja desató la desaprobación de su hija, quien quería mantenerlo en privado. REUTERS/Mario Anzuoni

El padre de Hailey Bieber, Stephen Baldwin, ha generado controversia recientemente al solicitar oraciones públicas para su hija y su yerno, Justin Bieber, en medio de circunstancias aún no reveladas que están afectando a la pareja. Sin embargo, esta divulgación no ha sido bien recibida por la modelo, quien se mostró inconforme con la exposición generada por su padre.

Según dijeron fuentes cercanas a TMZ, la solicitud de Baldwin de apoyo espiritual hacia la pareja no ha sido una decisión arbitraria. Al parecer, está motivada por situaciones específicas por las que Justin y Hailey están atravesando en su matrimonio, las cuales, aparentemente, serían asuntos privados de considerable impacto emocional para ambos.

Si bien las intenciones del también actor habrían sido positivas al compartir la petición en sus redes, este gesto ha levantado preocupaciones sobre la privacidad y el bienestar emocional de Hailey. Fuentes cercabas a la modelo aseguraron al medio que la modelo “no está contenta” con la atención generada, ya que prefiere manejar estos asuntos fuera del escrutinio público.

El evangelista Victor Marx compartió un video de Justin Bieber interpretando la pieza "I Could Sing Of Your Love Forever", además de pedir a la comunidad cristiana una oración por él y por su esposa Hailey (Créditos: Instagram/Justin Bieber)

El incidente cobró aun mayor visibilidad cuando la pareja fue fotografiada con expresiones sombrías al salir de una iglesia en Los Ángeles, un evento que fue ampliamente cubierto por los paparazzi justo después de que el nuero de Bieber haya cometido su hazaña. Todo indicaba que Justin y Hailey ya eran conscientes de que estaban en el foco de atención en ese momento.

Durante los últimos tiempos, la pareja de celebridades ha mantenido una imagen pública de normalidad y estabilidad en su relación, sin ningún atisbo de problemas. Por ello, este misteriosa narrativa de preocupación supone un abrupto cambio en la percepción pública, trayendo escrutinio no deseado hacia ellos.

Pese a los intentos de contacto con el equipo de representación de la pareja para obtener respuestas sobre la situación no han recibido respuesta hasta el momento.

La publicación causante del enojo de Hailey fue publicada por su padre este miércoles en sus historias de Instagram, al repostear un mensaje del evangelista y fundador de All Things Possible Ministries, Victor Marx, quien solicita oraciones para ella y su esposo.

El mensaje acompañaba un video de Justin interpretando I Could Sing of Your Love Forever una pieza que el cantante de 29 años escribió para denotar su fe cristiana. Junto al video de la interpretación, Marx pide a la comunidad cristiana unirse para apoyar a la joven pareja.

“Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tomen un momento para ofrecer una pequeña oración para ellos y así obtengan sabiduría, protección y cercanía con el Señor”, se lee en el mensaje.

Después de que la comunidad cristiana pidiera orar por Hailey y Justin Bieber, la pareja fue vista con un mal semblante tras su llegada a una iglesia. Créditos: X/@@jbtraacker.

Marx añadió que su esposa Eileen y Kennya Baldwin, madre de Hailey, suelen orar juntas por Justin y Hailey. Según el evangelista, personas en posiciones de alta visibilidad, como es el caso de los Bieber, enfrentan desafíos especiales y batallas espirituales intensas que pueden llegar a afectar su fe, matrimonio y vida en general.

En julio de 2023, se viralizó un video en el que Justin le dice a su esposa “sé que estas embarazada pero...”, y luego el músico corta de tajo señalando a los paparazzis que estaban frente a ellos.

Fanáticos creen que el miedo declarado de la modelo a ser madre ha sido un motivo por el cual han surgido fricciones con Bieber. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Este video, sumado a las declaraciones de Marx, han hecho que fanáticos de la pareja aseguren que Hailey perdió a su bebé o bien, que realmente nunca estuvo embarazada y su negativa a ser madre (la cual ha sido documentada) haya sido el epicentro de sus fricciones con Justin.

Anteriormente, la modelo compartió su miedo a ser madre debido al escrutinio que existe en torno a su vida. “Ya es suficiente con que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No me puedo imaginar el tener que confrontar a la gente que dice más cosas sobre un niño”, declaró Hailey a The Sunday Times.