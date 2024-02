Ryan Gosling interpretará el éxito “I’m Just Ken” en los Oscar 2024

El actor, nominado a Mejor Actor de Reparto por “Barbie”, dará vida a la canción original de la película en la ceremonia del 10 de marzo (REUTERS/Mario Anzuoni)

La 96ª edición de los premios Oscar se preparan para un momento memorable: Ryan Gosling, nominado a Mejor Actor de Reparto por la exitosa película Barbie, interpretará la canción original de la cinta I’m Just Ken, según informes de Variety. De esta forma, el actor canadiense se prepara para volver a encarnar a su aclamado personaje de Ken en el escenario, para deleite de los fans.

La confirmación de su participación llega en un momento destacado para el actor canadiense por su nominación en los premios de la Academia. Aunque la emblemática canción está nominada en la categoría de Mejor Canción Original únicamente con el crédito de los guionistas Mark Ronson y Andrew Wyatt, Gosling ha decidido aceptar el desafío de interpretarla en vivo ante el público y sus colegas el próximo mes.

La decisión del actor de 43 años vino después de expresar una ligera reticencia inicial ante la propuesta. “Podría ser demasiado arriesgado que yo lo hiciera. No sé cómo funcionaría. Pero estoy abierto a ello”, declaró a principios del mes a Variety, añadiendo con humor: “Es un himno. Así que necesitaremos presupuesto”.

Mark Ronson, quien colaboró en la banda sonora de Barbie junto a la guionista y directora Greta Gerwig, compartió su asombro ante el giro que tomó la canción I’m Just Ken. Originalmente, el equipo no había previsto que Gosling cantaría en la película, y el tema solo iba a estar destinado para los créditos, en una analogía con el clásico segundo lugar del personaje.

“Él es el trágico número 2: quería que sintieran su dolor. Escribimos esta canción, y era casi como una demo de los Beach Boys, una balada. Se la envié a Greta y le encantó. Entonces ella dijo, ‘Se la enseñé a Ryan. Quiere cantarla en la película’. Me quedé boquiabierto”, contó Ronson a People.

Entre las demás canciones originales nominadas y que serán interpretadas durante la emblemática noche de premiación se encuentran The Fire Inside de Flamin’ Hot, interpretada por Becky G; It Never Went Away de American Symphony, en voz de Jon Batiste; Wahzhazhe (A Song For My People) de Killers of the Flower Moon, por Scott George and the Osage Singers; y What Was I Made For? de Barbie, a cargo de Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell.

Pese a que la Academia no consideró la actuación de Margot Robbie digna de una nominación, Ryan Gosling y America Ferrera compiten para Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Como uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica, Gosling pasó de estar a punto de rechazar interpretar a Ken en la película Barbie a volver a brillar en Hollywood con otra nominación al Oscar. En una reciente entrevista con Variety, el artista compartió reveladoras confesiones sobre su compleja travesía en el universo de la muñeca de Mattel, que, contra todo pronóstico, resultó en “el papel más difícil que he tenido que hacer”.

“En cierto modo, todo lo que he hecho me ha llevado a ello. Y no puedo creer que esté diciendo esto”, admitió con pudor. “Había momentos cuando lo hacía en los que pensaba: ‘No he sentido que haya trabajado tanto desde Triste San Valentín’”, detalló Ryan.

Gosling también reveló que, en un primer momento, rechazó interpretar a Ken debido a ciertas dudas internas y, en parte, a compromisos de vida y agenda. “No quería perderme nada”, dijo sobre la decisión. “Mis prioridades cambiaron y quería estar con mis hijas”.

Con un gesto de incredulidad, Ryan Gosling recibió la noticia de que el tema "I'm Just Ken" de "Barbie" había ganado el premio a Mejor Canción en los Critics Choice Awards. Créditos: X/@

A mediados de enero, durante la reciente entrega de los Critics Choice Awards, un perplejo Ryan Gosling protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche, cuando la canción I’m Just Ken de Barbie ganó el premio a Mejor Canción. Tras anunciar al tema como ganador, el hilarante gesto de sorpresa del actor se convirtió en un meme viralizado en redes sociales.

La cámara reveló su sorpresa en vivo; el actor se veía completamente escéptico, como si todo fuera parte de una broma elaborada.