Martha Stewart contó por qué no usa ropa interior tradicional

Martha Stewart reveló que no usa ropa interior, pues prefiere otro tipo de prendas (REUTERS/Andrew Kelly)

Martha Stewart, la reconocida figura de estilo de vida, ha revelado recientemente una preferencia personal bastante inusual: su elección de utilizar trajes de baño en lugar de ropa interior tradicional. Durante su participación en el 25° almuerzo “Old Bags” en The Breakers, Palm Beach, Florida, Stewart compartió que opta por los bañadores bajo su vestimenta cotidiana con la idea de estar siempre lista para nadar si se presenta la oportunidad. “Los trajes de baño son mi ropa interior”, afirmó decididamente, descartando el uso de prendas ajustadas.

Stewart incluso citó a Skims, la marca creada por Kim Kardashian que dio mucho de qué hablar tras salvar la vida de una chica de Kansas durante un tiroteo.

“Me gustan los bañadores. Me gusta llevar bañadores debajo de la ropa por si quiero ir a nadar (...) No llevo nada de esas cosas estructuradas. Nada de encajes ajustados, nada de Skims para Martha. Pero me encantan los Skims. Creo que son muy útiles, pero no me los pongo. Sólo llevo bañadores Eres debajo de la ropa”, confesó la celebridad de 82 años.

Martha Stewart aseguró que prefiere usar trajes de baño en lugar de ropa interior por si se encuentra una oportunidad para nadar (@marthastewart48/Instagram)

Esta revelación tuvo lugar en un evento benéfico para el Centro de Servicios Familiares del Condado de Palm Beach. Stewart, quien recientemente se convirtió en la modelo de mayor edad en aparecer en la portada de Sports Illustrated, aprovechó su encuentro con los medios para hablar sobre sus colaboraciones con el rapero Snoop Dogg, con quien ha desarrollado una estrecha amistad y asociaciones comerciales en diversos proyectos que incluyen encendedores Bic, vinos y zapatos Skecher. Su relación laboral comenzó a destacar a partir de su programa de cocina “Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party”, estrenado en 2016.

“Para mí es más que un rapero. Es un excelente hombre de negocios”, dijo Stewart sobre el intérprete de Gin and Juice.

Martha Stewart reiteró la gran amistad y relación de negocios que tiene con el rapero Snoop Dogg (REUTERS/Danny Moloshok)

Snoop Dogg no es el único rapero que Martha Stewart admira. Si bien su relación con Snoop Dogg ha sido muy cercana, es Eminem el verdadero rapero favorito de la también escritora.

“Me encanta Eminem. Es mi rapero favorito. Me encanta su música. Es un genio. Fue el primer rapero al que presté atención”.

Eminem es el rapero favorito de Martha Stewart

Martha Stewart, a sus 82 años, no solo sigue siendo una influencia importante en el mundo del estilo de vida y la cocina, sino que también está por publicar su libro número 100 donde compartirá sus 100 recetas favoritas.

Respecto a la extraordinaria cifra de libros publicados que ha alcanzado, Stewart reflexionó en una conversación con Forbes el pasado noviembre: “Estoy muy orgullosa, he estado muy ocupada. En menos de 50 años he escrito 100 libros. Creo que ha sido un verdadero reto, pero también ha sido un gran placer. Así que, ¿cuándo saldrá? Probablemente a finales de 2024, principios de 2025″.

Martha Stewart ya prepara su libro número 100 y un documental de Netflix (Celeste Sloman/The New York Times)

En esta entrevista, Stewart también reveló que está en camino un documental sobre su vida y que, paralelamente, mostrará cómo ha cambiado el mundo a lo largo de 80 años. El documental será producido por Netflix y estará a cargo de R.J. Cutler, quien entre sus múltiples proyectos se encuentra la película Si decido quedarme protagonizada por Chloë Grace Moretz y el documental Billie Eilish: The World’s a Little Blurry que presenta el viaje introspectivo de la cantante para crear su primer álbum de estudio.