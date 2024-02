Meryl Streep, Emily Blunt y Anne Hathaway rememoraron “El diablo viste a la moda” en los SAG Awards 2024

El diablo vistió a la moda, otra vez. Las estrellas de la película de 2006 El diablo viste a la moda se robaron el show en los SAG Awards 2024. Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt se reunieron en el escenario para presentar el premio al actor masculino en una serie de comedia, regalando al público un divertido momento cargado de referencias a la película que catapultó a la fama tanto a Hathaway como a Blunt.

Tras ser anunciada, Streep apareció visiblemente emocionada y comenzó su discurso tropezando con el parante del micrófono y olvidando sus gafas. A partir de este punto, lo que era una ceremonia de premiación se convirtió en una recreación espontánea de la dinámica que caracterizó a la película. Hathaway y Blunt, en un acto de complicidad, entraron en escena para auxiliarla: mientras que la primera le alcanzó sus lentes, la segunda le dio el sobre con el nombre del ganador.

Ese fue el primer guiño: ambas recordando sus papeles de asistentes en el filme. “Es una vieja pregunta: ¿dónde acaba el personaje y empieza el actor?”, continuó Meryl, a lo que Emily respondió: “Como acabamos de ver, Meryl y Miranda Priestly son una especie de gemelas, ¿verdad?”, en referencia al célebre personaje de la ganadora del Oscar.

Emily Blunt y Anne Hathaway se "rebelaron" contra su "ex jefa" Meryl Streep en el nostálgico reencuentro (REUTERS/Mario Anzuoni)

La afirmación fue refutada por Streep, que dijo entre risas: “No creo que yo sea nada parecida a Miranda Priestley...”. Sin embargo, Hathaway rápidamente intervino añadiendo “No, no, esa no era una pregunta”, dejando claro el parecido en otro evidente guiño al filme.

Ofendida, el espíritu de la villana Miranda Priesley pareció apoderarse de la legendaria actriz en cuestión de segundos. En un gesto de seriedad y desdén absoluto, miró de abajo hacia arriba a Anne Hathaway, un emocionante gesto que rememoró con nostalgia la icónica escena de la película, que se convirtió en un meme que continúa vigente en nuestros días.

Las bromas continuaron cuando Hathaway apuraba a Streep mientras esta abría el sobre. “Por supuesto, avanza a un ritmo glacial. Sabes que eso me emociona”, dijo Blunt, haciendo referencia a una de las frases más icónicas de Miranda Priestly en la película, provocando sonrisas y aplausos en el auditorio. Años después, la dinámica parecía haberse enfocado en la aparente rebelión de las “asistentes” hacia su “jefa”.

18 años después del estreno de “El diablo viste a la moda”, las estrellas que conformaron el reparto protagonizaron un divertido reencuentro y enloquecieron a los fans

El reencuentro de las actrices en los SAG Awards 2024 no solo fue un regalo para los fans de El diablo viste a la moda, sino que también evidenció la gran amistad que las une después de 18 años. En diciembre de 2023, Blunt y Hathaway se reunieron en el marco de la serie Actors on Actors de Variety, donde recordaron con cariño el rodaje de la película.

“Nos lo pasamos increíble con esa película. No sé si alguno de nosotros sabía que llegaría a ser lo que fue. Me la citan cada semana. Será la película que cambió mi vida”, le confesó Blunt a su ex compañera.

De hecho, la actriz de Oppenheimer también había manifestado su deseo de vivir la querida película sin dudarlo. “Haría [una secuela] sin pensármelo dos veces sólo por volver a actuar con esos tipos. Es muy divertido”, dijo Emily en noviembre de 2022 en The View.