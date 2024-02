Jennifer Aniston y el conmovedor tributo a Barbra Streisand en los SAG Awards: un beso, flores y un reconocimiento lleno de emoción

La aparición de la icónica actriz y cantante dejó al borde de las lágrimas a Anne Hathaway, Emma Stone y más actores Créditos: X @Depelicula40

En una gala que celebró lo mejor del mundo del cine y la televisión, Jennifer Aniston sorprendió a la audiencia de los SAG Awards 2024 al compartir una anecdótica revelación sobre ella y Barbra Streisand. La legendaria actriz, cantante y directora recibió el Premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award) de manos de la estrella de Friends, quien no solo la elogió por su carrera, sino que también recordó el momento en que ambas se besaron.

Te puede interesar: El divertido momento que protagonizó Pedro Pascal al ser galardonado como mejor actor de serie de drama: “Estoy un poco ebrio”

“Barbra no solo nos allanó el camino a las mujeres, sino que abrió un claro para nosotras”, inició su discurso Aniston este sábado, subrayando no solo el inmenso talento de Streisand sino también su contribución fuera de los escenarios y pantallas. “Aparte de su magnífico talento, también es una gran persona”, añadió, destacando la Fundación Streisand, que subvenciona “más de 800 organizaciones con decenas de millones de dólares”.

Aunque Aniston y Streisand nunca han trabajado juntas en pantalla, su relación personal ha dado lugar a momentos memorables, incluido un íntimo beso. “He tenido la suerte de pasar un tiempo entrañable con ella a lo largo de los años, e incluso pude besarla a medianoche una Nochevieja”, reveló la actriz de 55 años, agregando con afecto: “Estoy diciendo la verdad. Barbra, te quiero, te amo, y felicitaciones por este merecido honor”.

Barbra Streisand recibe el SAG Life Achievement Award durante la 30ª edición de los Screen Actors Guild Awards, en Los Ángeles, California, Estados Unidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pero la estrella de The Morning Show no estuvo sola. Segundos después de su sorpresiva confesión, Aniston dio pase a Bradley Cooper para homenajear a Barbra junto a ella y darle flores. La presencia del actor no fue coincidencia: si bien la estrella de Maestro dirigió y protagonizó A Star Is Born en 2018 junto a Lady Gaga, Streisand actuó en la versión de 1976 como protagonista.

Te puede interesar: SAG Awards 2024: “Oppenheimer”, “El oso”, “Bronca” y todos los ganadores, ¿dónde verlos en streaming?

La emoción y el respeto por la icónica actriz se palpaban en el ambiente, especialmente cuando subió al escenario y fue recibida con una gran ovación de pie. Celebridades como Anne Hathaway, Emma Stone y Joey King, visiblemente emocionadas, no pudieron contener las lágrimas en los ojos ante el ingreso de Streisand.

Al recibir el premio, la galardonada artista se emocionó hasta las lágrimas y recordó su infancia en Brooklyn, su sueño de convertirse en actriz pese a las dificultades y su amor por el cine, destacando su admiración inicial por el “actor más guapo” Marlon Brando.

Jennifer Aniston asiste a la 30ª edición de los Screen Actors Guild Awards, en Los Ángeles, California (REUTERS/Mike Blake)

“Ese mundo imaginario era mucho más agradable que todo lo que estaba viviendo. No me gustaba la realidad”, dijo. “Quería estar en el cine, aunque sabía que no me parecía a ninguna de las otras mujeres de la pantalla”.

Te puede interesar: SAG Awards 2024: los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja

En una entrevista a People previa a la ceremonia, Aniston compartió sus reflexiones personales sobre Streisand, recordando cómo la voz y presencia de la artista habían sido una constante en su hogar desde su niñez. “Estuvo en mi casa desde que tengo uso de razón. Simplemente oía esa voz... no hay nada como ella”, expresó Aniston, destacando su inigualable impacto y legado en la industria del entretenimiento.

El Premio a la Trayectoria de los SAG Awards es un reconocimiento a la carrera de actores que han realizado importantes contribuciones a la industria. La 59ª edición del premio recayó en Streisand, que se unió este sábado a una lista de leyendas como Sally Field, Helen Mirren, Robert De Niro y Clint Eastwood.

Al recibir el premio, la galardonada artista se emocionó hasta las lágrimas y recordó su infancia en Brooklyn, su sueño de convertirse en actriz pese a las dificultades y su amor por el cine (Créditos: W Magazine)

La selección de Streisand como la galardonada con este Premio durante la edición de 2024 fue anunciada previamente el pasado diciembre por el SAG-Aftra (Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión), reconociéndola como “una de las más grandes artistas de todos los tiempos”.

Este premio, votado por los miembros del Comité Nacional de Honores y Homenajes de la SAG-AFTRA, honra a artistas destacados por su contribución a “mejorar la imagen de la profesión de actor y tienen un historial de participación activa en actividades humanitarias y de servicio público”.