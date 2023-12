La razón por la que Cameron Diaz recomendó a los matrimonios dormir en cuartos separados

Cameron Diaz aseguró que, para una relación saludable, las parejas deberían dormir en camas separadas (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images)

En un reciente episodio del pódcast Lipstick on the Rim, a cargo de la modelo y actriz Molly Sims y su íntima amiga Emese Gormley, Cameron Diaz apareció como invitada especial y compartió sus pensamientos sobre la vida en pareja y lo saludable que es para una relación dormir en camas separadas. Esto a partir de que una de las conductoras admitiera que su pareja ronca por las noches, algo a lo que no ha podido terminar de acostumbrarse.

“Deberíamos normalizar las habitaciones separadas”, dijo Díaz antes de revelar que su privacidad es mucho más importante de lo que se ve a simple vista. ”Para mí, literalmente, yo tengo mi casa, tú tienes la tuya. Tenemos la casa familiar en medio. Yo me voy a dormir a mi habitación. Tú vete a dormir a tu habitación. Yo estoy bien. Y tenemos el dormitorio en medio en el que podemos reunirnos para nuestras relaciones”, puntualizó la actriz generando las risas de las conductoras y su amiga Katherine Power, con quien tiene un exitoso negocio de vino y que también fue invitada al programa.

Cameron Diaz aseguró que hubo un tiempo en el que él y su pareja, Benjamin Madden, sólo usaban el mismo cuarto cuando tenían relaciones, pero ahora que son un matrimonio feliz, ya no ha sido necesaria esa dinámica (Photo by Donato Sardella/Getty Images for REVOLVE)

Diaz, quien dio la bienvenida a su hija Raddix de tres años en enero de 2020, confesó que esta fue una manera de lidiar con situaciones desagradables en el pasado, pero al parecer, su matrimonio con el guitarrista de Good Charlotte, Benjamin Madden, ha ido tan bien que no ha sido necesario cambiar de cama.

“Por cierto, ahora no me siento así porque mi marido es maravilloso. Yo lo decía antes de casarme”, aseguró Diaz.

Si bien Diaz suele mantener en privado los detalles de su vida como madre, recientemente se dio la libertad de compartir una costumbre que tiene Madden de la que podría sacar mucho provecho. Durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en octubre, Diaz sugirió que Madden debería considerar realizar un álbum para niños, dado el talento natural que muestra al componer canciones para su hija.

Cameron Díaz compartió que Benjamin le compone canciones a su hija Raddix, animándolo a lanzar un álbum musical para niños (Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group)

“(Las canciones de Madden para Raddix) Suenan en mi cabeza todo el tiempo porque él se las canta y ella se sabe la letra. Y es lo más tierno del mundo. Realmente lo es. Es tan... me mata”, declaró la actriz evidentemente feliz de su nueva vida como madre y esposa.

Fue en 2014 cuando Cameron Diaz decidió decirle adiós a la actuación. En 2020, se reunió con Gwyneth Paltrow y confesó que la razón detrás de su salida de Hollywood fue el control total que los directores, productores y demás, tenían sobre ella en el set.

“Cuando haces una película… ellos son tus dueños. Estás allí, 12 horas al día, durante meses. No tienes tiempo para nada más. Y me di cuenta que les entregué partes de mi vida a esas personas, me las arrebataron (...) Básicamente tuve que recuperarlo todo y tomar responsabilidad de mi propia vida”, explicó la protagonista de Los Ángeles de Charlie.

Cameron Díaz regresará a la pantalla grande después de ocho años ausente con una cinta co-protagonizada por Jamie Foxx (Photo by Dave J Hogan/Getty Images)

Sin embargo, casi 10 años después de su salida, Cameron Diaz anunció su regresó en la cinta Back In Action donde la actriz compartirá créditos con Jamie Foxx, McKenna Roberts y Kyle Chandler. Diversos reportes aseguraron que Diaz llegó nerviosa al set de grabación después de tanto tiempo lejos, pero poco a poco tomó ritmo y fue de las personas que más se divirtió en el rodaje. Curiosamente, la cinta gira en torno a una mujer que ha estado jubilada por seis años, pero regresa a trabajar llena de inspiración; una historia que, pareciera, fue hecha exclusivamente para Cameron Diaz.

No se sabe con exactitud la fecha de estreno de esta cinta, pero se especula que llegará a las salas de cine entre mediados y finales de 2024.