La extraordinaria cifra en la que será vendido un premio Grammy de John Lennon

Un valioso Grammy concedido a John Lennon, una verdadera reliquia en la historia de The Beatles, busca nuevo dueño. En una emocionante subasta que captura la atención de coleccionistas y aficionados, se espera que alcance un precio que podría llegar a los USD 500,000 dólares, aunque por el momento, se mantiene en los USD 220 mil dólares, una cifra ya de por sí escandalosa. Gotta Have Rock and Roll, la casa de subastas especializada en recuerdos musicales, albergará la venta de este premio Grammy de la categoría Trustee, perteneciente a Lennon el próximo 16 de diciembre.

Este gramófono de oro se otorga a aquellos artistas que han logrado una labor destacable dentro del área de la interpretación y la grabación. Cada uno de los miembros del célebre cuarteto de Liverpool ganó el suyó en 1972, dos años después de que la banda anunciara su disolución.

John Lennon ganó este Grammy junto a sus ex-compañeros de The Beatles en 1972, pero el músico no lo recibió con mucho entusiasmo (Créditos: gottahaverockandroll.com)

Quincy Jones, Frank Sinatra, Phil Spector y hasta figuras como Steve Jobs y Walt Disney, también han sido reconocidos con este premio.

Como muchos fanáticos saben, John Lennon no estaba muy interesado en el reconocimiento de la industria musical, por lo que cuando recibió su premio, este lo devolvió al presidente de los Grammy diciéndole lo siguiente: “Ya no soy un Beatle, puedes quedártelo”.

A pesar de su reacción en aquel entonces, el galardón ha pasado todo este tiempo en manos de un íntimo amigo de Lennon, quien también fue jefe de Apple Records.

Hoy en día, el gramófono dorado tiene la oportunidad de pasar a formar parte de una colección privada de admiradores adinerados. Además del Grammy de Lennon, la subasta cuenta con otros elementos preciados de la música, como una pinza para billetes de oro de 14 quilates y con diamantes que perteneció a Elvis Presley y un CD demo de 2004 de Taylor Swift firmado por la cantante que hoy en día es la más escuchada a nivel global.

Una pinza para billetes de oro de Elvis Presley y un disco demo de Taylor Swift, son parte de los artículos que hay en la colección de la casa de subastas (Créditos: gottahaverockandroll.com)

Cabe mencionar que este no es el único Grammy que John Lennon ganó a lo largo de su trayectoria artística. Con The Beatles, Lennon ganó el premio a Mejor Interpretación para un grupo vocal por A Hard Day’s Night y Mejor Artista Nuevo en 1965. Dos años más tarde, el cuarteto ganaría el premio a Canción del Año por Michelle y en 1968 ganarían los premios a Álbum del Año y Mejor Álbum Contemporáneo por su revolucionario Sgt. Pepper Lonely Heart’s Club Band.

En 1971, un año después de que la banda se separara, la Academia les otorgaría el Grammy a Mejor música original escrita para una película por Let It Be, misma que fue parte del documental del mismo nombre cuyo fin fue registrar las últimas sesiones de grabación que tuvo The Beatles.

Fueron un total de 12 Grammys los que The Beatles recibieron a lo largo de su trayectoria THE BEATLES 1968 - CREDIT APPLE CORPS LTD

Entre 1997 y 2011, The Beatles recibiría seis Grammys más: Mejor Video Musical en Formato Largo por The Beatles Anthology, Mejor Video Musical en Formato Corto y Mejor Interpretación Vocal por un Duo o Grupo Vocal por el tema Free As A Bird, Mejor Soundtrack Compilatorio y Mejor Sonido Surround por Love y Mejor Álbum Histórico por el box set The Beatles (The Original Studio Recordings).

Paul McCartney es el único miembro de The Beatles galardonado con varios Grammys por su carrera en solitario (sin mencionar los premios honoríficos) REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

En lo que respecta a su faceta como solista, Lennon nunca fue considerado por los Grammy, siendo su amigo y rival, Paul McCartney el único que logró destacarse por su cuenta en la premiación con seis gramófonos de oro en su haber (además de los honorarios que también ostenta George Harrison).