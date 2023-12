De la polémica a la introspección: el camino de redención de Will Smith

Tras protagonizar el incidente más polémico de la 94ª edición de los Premios Óscar y una serie de titulares respecto a su vida privada, Will Smith hizo un trabajo de introspección público (REUTERS/Henry Romero)

Tras protagonizar el incidente más polémico de la 94ª edición de los Premios Oscar y una serie de titulares respecto a su vida privada, Will Smith hizo un trabajo de introspección profundo que ha decidido compartir con el público. Este fin de semana, la estrella de “Hombres de Negro” se abrió de manera sincera, reflexionando sobre los impases que ha cometido a lo largo de su carrera y vida personal.

“He cometido muchos errores”, confesó el actor de 55 años durante su participación en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo. Smith, conocido por su carisma en pantalla, admitió el sábado que ha enfrentado desafíos notorios, entre ellos, la infame bofetada a Chris Rock en los Oscar y sus problemas matrimoniales ampliamente divulgados.

“La fama es un monstruo único. No puedes emocionarte demasiado cuando la gente dice cosas buenas de ti porque entonces, cuando la gente dice cosas malas de ti, luchas y sufres más”, expresó Will, compartiendo la complejidad de estar en el ojo público y cómo puede afectar al ego. En honor al autodescubrimiento, también reveló que “tengo que tener claro quién soy y qué intento hacer en el mundo”.

En un discurso que parecía un mea culpa, aprovechó para resaltar que está en constante aprendizaje: “Soy profundamente humano. Y estoy en proceso de perfeccionar mi virtud” (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

A su catarsis personal añadió que, a pesar de su reconocimiento, busca mantenerse centrado en su misión sin esperar la constante aprobación de los demás. El protagonista de “El Príncipe del Rap” añadió que no quiere “necesitar” el aplauso de los demás para “mantenerse centrado en su misión”.

En un discurso que parecía un mea culpa público, también aprovechó para resaltar que está en constante aprendizaje: “Soy profundamente humano. Y estoy en proceso de perfeccionar mi virtud”. Esta perspicaz opinión de Smith sobre la percepción que el público tiene de él frente a su empuje para crecer en su vida profesional llega semanas después de que se haya hecho pública su separación con su esposa, Jada Pinkett Smith.

El pasado octubre, la actriz reveló que la pareja lleva siete años separada, mas no divorciada. Las revelaciones detalladas en las memorias de Pinkett Smith, “Worthy”, han proporcionado una visión más íntima de su matrimonio, incluyendo aventuras, salas de sexo y la dinámica de un “matrimonio abierto”.

Smith protagonizó un incidente que lo condenó a las críticas tras abofetear a Chris Rock en la 94ª edición de los Premios Óscar (REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo)

A mediados de noviembre, salió a la palestra su ex asistente, Brother Bilaal, que afirmó públicamente haber sorprendido a la estrella de 55 años teniendo sexo con Duane Martin, también actor de “El príncipe del rap”.

Durante una entrevista con la presentadora Tasha K, Brother Bilaal se presentó como ex amigo y ex asistente del ganador del Óscar y relató haber presenciado a Smith y Martin en una situación íntima. En su explícito testimonio, el individuo contó que Will estaba desaparecido, lo cual no era común. Mientras lo buscaba, “abrí la puerta del camerino de Duane y ahí es cuando lo veo teniendo sexo anal con Will”, detalló. “Había un sofá y Will estaba doblado sobre el sofá y Duane estaba de pie matándolo, asesinándolo. Eso fue un entierro”.

Pese a la falta de pruebas, aparentemente, el hecho ha enfurecido a Smith, quien negó rotundamente el hecho, siendo respaldado por su esposa Jada Pinkett Smith.

Las declaraciones han suscitado una rápida reacción por parte de la familia Smith. Esta semana, un representante del Smith declaró a TMZ que estas inesperadas aseveraciones son “completamente inventadas y la afirmación es inequívocamente falsa”. Además, hay dudas sobre la veracidad de la asociación de Bilaal con el protagonista de “Men in Black”, ya que hasta ahora no se ha demostrado ninguna conexión legítima entre ellos.