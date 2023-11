Will Smith negó haber tenido sexo con el actor Duane Martin: la defensa de su esposa Jada

La acusación se dio de parte de Brother Bilaal, quien aseguró haber visto al actor en el acto. Junto a su esposa, Smith tomará acciones legales. Créditos: X / Twitter @unwinewithtasha

Una explosiva declaración no solo ha puesto en jaque la vida íntima de Will Smith, sino también sus preferencias sexuales. Este lunes, salió a la palestra su ex asistente, Brother Bilaal, que afirmó públicamente haber sorprendido a la estrella de 55 años teniendo sexo con Duane Martin, también actor de “El príncipe del rap”. Aparentemente, el hecho ha enfurecido a Smith, quien negó rotundamente el hecho, siendo respaldado por su esposa Jada Pinkett Smith.

Te puede interesar: Miami Book Fair: los eventos más importantes del domingo 12, día de la inauguración

Durante una entrevista con la presentadora Tasha K, Brother Bilaal se presentó como ex amigo y ex asistente del actor y relató haber presenciado a Smith y Martin en una situación íntima. En su explícito testimonio, el individuo contó que Will estaba desaparecido, lo cual no era común. Mientras lo buscaba, “abrí la puerta del camerino de Duane y ahí es cuando lo veo teniendo sexo anal con Will”, detalló. “Había un sofá y Will estaba doblado sobre el sofá y Duane estaba de pie matándolo, asesinándolo. Eso fue un entierro”.

Pese a la falta de pruebas, las declaraciones han suscitado una rápida reacción por parte de la familia Smith. Esta semana, un representante del Smith declaró a TMZ que estas inesperadas aseveraciones son “completamente inventadas y la afirmación es inequívocamente falsa”. Además, hay dudas sobre la veracidad de la asociación de Bilaal con el protagonista de “Men in Black”, ya que hasta ahora no se ha demostrado ninguna conexión legítima entre ellos.

Duane Martin, quien ha sido amigo íntimo de Will Smith durante muchos años, guarda un silencio sepulcral (Getty Images)

Según TMZ, fuentes cercanas a la situación revelaron que Will Smith está considerando tomar acciones legales en respuesta a estas declaraciones. Pero no está solo en medio de estos rumores. En respuesta a las alegaciones, Jada Pinkett Smith, esposa del actor, confirmó que están planificando acudir a la ley.

Te puede interesar: Con SZA y Taylor Swift a la cabeza, esta es la lista completa de los nominados para los Premios Grammy 2024

“¡Vamos a demandar!”, fueron las palabras de Pinkett Smith a los periodistas cuando le cuestionaron sobre la situación al salir de las instalaciones de iHeartRadio en Nueva York este miércoles.

Por su parte, Duane Martin, conocido por su papel en la serie de televisión “El príncipe del rap” y amigo de Smith por muchos años, optó por una estrategia diferente y está delegando a Will y Jada la tarea de rechazar públicamente la acusación. Fuentes familiarizadas con Martin informaron que el actor considera las acusaciones como “ridículas” y no tiene la intención de responder a ellas.

“¡Vamos a demandar!”, fueron las palabras de Pinkett Smith a los periodistas cuando le cuestionaron sobre las declaraciones sobre un episodio gay entre Will Smith y Duane Martin (Getty Images/The New York Times)

Cabe destacar que Duane Martin estuvo casado desde 1996 hasta 2020 con Tisha Campbell. El proceso de divorcio fue caracterizado por su complejidad ya que Campbell presentó los papeles para poner fin a su matrimonio en 2018.

Te puede interesar: Christopher Nolan reveló por qué no mostró los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en “Oppenheimer”

Pese a que las acciones legales por parte del matrimonio Smith-Pinkett aún no han sido concretadas, lo cierto es que no es la primera vez que se habla de la posible existencia de una relación homosexual entre Will Smith y Duane Martin. En 2016, ambos habían sido relacionados por Radar Online.

El medio estadounidense aseguraba que el actor de Hollywood mantenía desde hace varios años una relación amorosa con su mejor amigo Duane, a quien habría pagado 2 millones de dólares por su silencio. Sin embargo, ninguno de los implicados se pronunció al respecto para desestimar o confirmar la versión.

Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan separados 7 años, pero no tienen intención de divorciarse (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

Recientemente, Jada Pinkett Smith lanzó su propio libro de memorias titulado “Worthy” y Will pudo leerlo antes. “Es increíble darme cuenta de que, a pesar de haber vivido la mayor parte de mi vida a tu lado, todavía me encontraba conmocionado y aturdido y tomado por sorpresa, riendo, luego inspirado, luego con el corazón roto. Estaba en todas partes”, escribió el también rapero.

Jada y Will confirmaron que llevan separados alrededor de siete años. Sin embargo, ninguno de los dos tienen pensado firmar los papeles de divorcio, pues como aseguró Jada a NBC, harán todo lo que esté en sus manos para que la relación se pueda salvar.