Megan Fox admitió que, a veces, siente la necesidad de lucir “desnuda” en la alfombra roja

En una reciente entrevista con WWD, Fox confesó que, a veces, se ve impulsada por la “necesidad” de aparecer “desnuda” en la alfombra roja (REUTERS/Andrew Kelly)

Megan Fox, la deslumbrante actriz conocida por su papel en “Transformers”, ha abierto su corazón sobre su relación con la moda y cómo ha evolucionado a lo largo de los años, según la etapa en la que se encuentre. En una reciente entrevista con WWD, Fox confesó que, a veces, se ve impulsada por la “necesidad” de aparecer “desnuda” en la alfombra roja, una elección que dice depender de cómo se sienta en el momento.

Con 37 años de edad, la actriz habló sobre cómo se ha sentido en ocasiones abrumada por la necesidad de aparentar desnudez con sus atrevidos atuendos en la alfombra roja: “Hay una parte de mí que dice: ‘No, hoy tengo que ir desnuda’”. Fox declaró que su estilo varía según su estado anímico, y aunque ahora experimenta con piezas menos reveladoras, sigue habiendo momentos en los que su faceta más osada toma el control.

La protagonista de “Diabólica Tentación” también reflexionó sobre su pasado y su inicial rechazo hacia la fama y la imagen pública que se proyectaba de ella, lo que la llevó a alejarse de la moda. “He tenido una relación extraña con la moda porque durante mucho tiempo rechacé ser famosa y rechacé la imagen que se había colgado de mí, la persona que se suponía que debía ser”, explicó al medio.

Durante mucho tiempo, la actriz de 37 años huyó de la moda porque rechazaba el hecho de ser famosa. “Sólo llevaba pantalones o ropa de entrenamiento”, confesó (Instagram @meganfox)

La también modelo reveló que por un tiempo considerable optó por la máxima comodidad en las prendas, en lugar de explotar su potencial en la moda: “Sólo llevaba pantalones de chándal o ropa de entrenamiento, y nunca quise expresarme. Mi expresión estuvo bloqueada en ese sentido durante mucho tiempo”.

Sin embargo, la actriz ha reencontrado su pasión por el estilo y lo utiliza como una herramienta para exteriorizar las distintas “fases” que experimenta en su vida. “Estoy aprendiendo a usar la moda de una forma que refleje quién soy ahora”, indicó Megan. Esta nueva etapa en su relación con la moda ha coincidido con una exploración más profunda de su identidad, marcada por la pregunta existencial “¿quién soy yo?”, una cuestión que durante mucho tiempo le causó sufrimiento.

La madre de tres hijos ha impactado en numerosas ocasiones con sus elecciones de vestuario en eventos públicos y en sus apariciones en redes sociales, demostrando que no se cohíbe al lucir su esbelta figura con transparencias y escotes profundos. Uno de sus looks más comentados fue un vestido naranja transparente que dejaba ver sus cubrepezones.

La actriz ha reencontrado su pasión por el estilo: “Estoy aprendiendo a usar la moda de una forma que refleje quién soy ahora”, dijo

En una sensible revelación para la misma entrevista, Megan compartió un secreto que mantuvo guardado durante muchos años y que está relacionado con su experiencia de un trágico aborto espontáneo con su pareja Machine Gun Kelly. Confesó que antes de enfrentarse a la dolorosa pérdida con el cantante, tuvo un embarazo ectópico, por lo que el bebé nunca pudo nacer.

“He tenido otras cosas que no voy a decir porque Dios no permita que el mundo se alborote”, dijo Fox. Aunque no especificó detalles, señaló que había lidiado anteriormente con “problemas similares”. Sin embargo, el aborto espontáneo más reciente fue particularmente devastador para ella, algo que la actriz atribuye a la intimidad emocional que comparte con Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly.

El profundo vínculo y amor entre Fox y Baker intensificó el impacto emocional del aborto, dejando a la actriz en un estado de dolor y sufrimiento que, según sus propias palabras, resultó “mucho más difícil” de procesar en comparación con su experiencia anterior de embarazo ectópico. Reflexiva, la ex esposa de Brian Austin Green ” se dio cuenta de que nunca había experimentado un aborto espontáneo con “alguien de quien estaba tan enamorada”.