“Simón”, la película que expone las atrocidades del régimen de Maduro durante las protestas en Venezuela fue nominada a los Goya

La película venezolana que muestra la crueldad del régimen de Maduro contra las protestas

La película venezolana “Simón”, dirigida por Diego Vicentini, ha sido nominada en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los prestigiosos Premios Goya. La cinta competirá con otras destacadas producciones de la región, como “Alma viva” (Portugal), “La memoria infinita” (Chile), “La pecera” (Puerto Rico) y “Puan” (Argentina).

El anuncio de la nominación se hace el mismo día del estreno del filme en las salas de cine en Argentina, donde el largometraje fue presentado en el mes de septiembre en una función única y con tickets agotados.

La trama de “Simón” se centra en la historia de un líder estudiantil que escapa de la persecución del régimen chavista tras participar en las protestas de 2017 en Venezuela. La película fue seleccionada por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela en agosto para representar al país en la edición 38 de los Premios Goya.

Los sucesos de 2017, marcados por protestas masivas contra el régimen de Nicolás Maduro, dejaron una profunda cicatriz en Venezuela, con más de 150 muertos, casi tres mil heridos y más de 1.300 detenidos, según datos del Foro Penal Venezolano.

La película explora temas de trauma, culpa y la difícil decisión de quedarse en el exilio o regresar a enfrentar la tiranía en su país natal.

Una de las escenas de "Simón", de Diego Vicentini

Uno de los aspectos más sorprendentes de “Simón” es que, a pesar de su contenido crítico y su representación gráfica de los eventos de 2017, el régimen autorizó su exhibición en Venezuela. Sin embargo, no lo hizo sin antes añadir una advertencia en el certificado de autorización, sugiriendo que la película “podría violar la ley contra el odio”.

Vicentini, egresado de la prestigiosa New York Film Academy, se embarca en su primer largometraje con la ambición de transmitir la experiencia de los jóvenes manifestantes que arriesgaron sus vidas por un cambio en Venezuela. La película se filmó en Miami en 2021, en medio de la pandemia de COVID-19, y está inspirada en un cortometraje previo que Vicentini rodó en 2019, como parte de su trabajo de tesis para su maestría.

Diego Vicentini, director de la película "Simón", en charla con Infobae

“Simón” ha recorrido un impresionante camino en festivales de cine, acumulando elogios y reconocimientos en cada paso del camino. Su viaje en festivales comenzó con su destacado debut en el Festival de Cine de Florida y el Dallas International Film Festival, donde obtuvo el premio de la audiencia en la categoría de mejor película internacional.

Sin embargo, fue en su propia tierra natal, en el Festival del Cine Venezolano de Mérida, donde alcanzó su máximo reconocimiento, llevándose a casa múltiples premios, incluyendo Mejor Película, Director, Guion, Fotografía, Edición y Actor de Reparto. Esto demuestra no solo la calidad cinematográfica de la película, sino también su poder para resonar profundamente con la audiencia.

Vicentini en conversación con Infobae contó cómo lo que se suponía que era un proyecto de tesis para su maestría se convirtió en un éxito cinematográfico que ahora es la nominada para representar a Venezuela en los Goya y habló de la advertencia que recibió al visitar su país natal para proyectar el filme en un festival.

El día después de presentar la película en el Festival de Cine Venezolano, “me llegó un mensaje diciendo ´váyanse, no estén aquí´”, contó Vicentini.

“Esa persona me había dicho que no me iba a pasar nada que él entendía mi miedo por no haber vuelto en 13 años a Venezuela, que las cosas ya no eran tan difíciles, fue la misma persona que me dijo un día después que mejor me fuera”, agregó el cineasta venezolano.

Y es que Diego vive en EEUU desde el año 2009 y desde entonces no había regresado a su país, lo que no se imaginaba era que su primera película iba a tener una contundencia tan impresionante que no sólo lo llevó de regreso a su tierra natal, sino que además lo hizo recorrer el mundo.

Diego Vicentini en plena filmación de "Simón"

“Estos días han sido de muchas emociones desde el estreno en Venezuela. Es un sentimiento como agridulce. El cineasta en mí, por supuesto que está contento con esto. Esto significa que la película está conectando, que a la gente le está gustando. Esto significa que la película funciona, que es lo suficientemente buena como para que no te distraiga lo malo, sino que estás conectado con los personajes. Pero al venezolano dentro de mí le duele. Me duele porque lo que veo es que estamos conectando con una herida y un dolor profundo y silencioso que todos compartimos colectivamente por el país”, aseguró Vicentino.

“Lo que yo más espero es que esta película pueda ayudar al tema de la empatía, porque esos reportes (denuncias contra el régimen por crímenes de lesa humanidad) están, son miles, pero son palabras y es difícil transmitir una emoción con texto”, agregó.

La película desde el principio recibió amenazas por parte de la dictadura, a pesar de que dejaron que fuera proyectada en las salas de cines del país, una de las amenazas que recibió es que supuestamente viola la “Ley Contra el Odio”.

Una de las escenas más emblemáticas de "Simón", la película nominada a los Goya de Diego Vicentini

“Si la censuran le da más prensa y se demuestra más que son una dictadura y que no hay libertad de expresión. Entonces, como tal vez ha salido gente a decir que la película muestra de lo que es capaz el gobierno si salimos a protestar, entonces la están dejando pasar. Se ha especulado mucho. A mí me importa que el mensaje le llegue a todos los venezolanos”, dijo el director.

“Desde que nos sacamos el certificado de Obra Nacional ya nos habían puesto una cláusula que dice que estamos posiblemente en la violando la Ley contra el Odio y la Convivencia Pacífica, que pueden ser de 10 a 20 años de cárcel. Y después, al parecer un abogado metió una denuncia a la Fiscalía porque estamos incitando a la violencia, A nosotros no nos ha llegado ningún comunicado oficial, algo contundente sobre algún tipo de censura”, agregó.

Sin embargo, la institución encargada de designar la película que representa a Venezuela en los premios Oscar, cometió irregularidades en el proceso de selección, según denunció Vicentini, ya que permitió que dentro del comité de selección participara un integrante de una de las películas que competían, (la cual terminó siendo la elegida), está acción está prohibida y amañó el proceso dejando por fuera a “Simón”, a pesar de los premios ganados, la buena crítica y la receptividad del público.