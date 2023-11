Paris Hilton contó la noche que pasó junto a Christina Aguilera y los príncipes William y Harry en un pub de Londres

Paris Hilton y Christina Aguilera pasaron una noche de fiesta en un bar con los Príncipes de Inglaterra (Créditos: Jovani Pérez)

Durante una reciente aparición en el programa “Watch What Happens Live” conducido por Andy Cohen, Paris Hilton compartió una anécdota de cómo compartió una salida nocturna con los príncipes William y Harry. La socialité estuvo acompañada por su madre, Kathy Hilton, quien también reveló haberse encontrado con miembros de la familia real británica en el pasado.

Confirmó que la velada tuvo lugar en el bar del London Hilton on Park Lane, donde ella y la cantante Christina Aguilera coincidieron con los hijos de la fallecida princesa Diana. “Era una especie de bar que tenían abajo. Todos pasamos una noche divertida. Éramos Christina Aguilera, los chicos y un grupo de personas”, rememoró la heredera del imperio Hilton.

Kathy Hilton, madre de Paris, compartió en la entrevista que, además de estar con su hija la noche en que conocieron a los príncipes de Inglaterra, también llegó a codearse con Diana de Gales Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Su madre, Kathy, no solo aportó detalles de esa noche, sino que también mencionó que conoció a la difunta princesa Diana en un Met Ball y tuvo encuentros tanto con el rey Carlos como con la reina consorte Camila en el Palacio de Buckingham.

Los recuerdos de las Hilton llegan en un contexto donde la corona británica se encuentra envuelta en polémica debido al nuevo libro del periodista Omid Scobie, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, donde se han revelado varios secretos del palacio de Buckingham, como el nombre de las personas que hicieron comentarios racistas sobre los hijos de Harry y Meghan Markle, la poca fe que tenía la Reina Isabel en su hijo Carlos para convertirse en Rey, etc. Hasta el momento, ninguno de los miembros de la corona han hecho comentarios al respecto, pero algunos reportes aseguran que podría llegar una demanda contra Omid.

La realeza británica se ha visto envuelta en un gran escándalo tras la salida del libro 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival' del periodista Omid Scobie

Las Hilton estaban promocionando en el programa la segunda temporada del reality show Paris In Love, que se estrenará en el servicio de streaming Peacock y sigue la vida de Paris y su preparación para su boda con Carter Reum, también de 42 años. Además, la socialité ha dado la bienvenida a su hija London a través de un vientre de alquiler, uniéndose a Phoenix, su primer hijo de diez meses.

La empresaria también enfrentó recientemente las críticas de algunos usuarios de internet sobre el tamaño de la cabeza de su hijo Phoenix, quien ahora tiene 10 meses de edad. Paris le dijo a la revista People que si bien, está acostumbrada a las críticas del mundo, el que se metieran con su hijo era una línea que no iba a permitir que nadie cruzara.

Paris Hilton ha respondido los comentarios de la gente que ha hecho comentarios hirientes sobre la cabeza de su hijo Phoenix

“Normalmente, ni siquiera me dignaría a responder a algo así, pero me rompió el corazón que haya gente tan cruel en el mundo. No podía creer que fueran tan crueles con un bebé inocente. Pueden decir lo que quieran de mí, pero es mi angelito. Y si alguna vez alguien dice algo para herirle a él o a sus sentimientos, siempre estaré ahí para protegerle”.

Paris también ha dado mucho de qué hablar después de que confesara que el pequeño Phoenix ya tiene una hermana menor: London, quien también nació por gestación subrogada. Paris confirmó la noticia en sus redes sociales con la fotografía de un conjunto color rosa acompañado de gafas de sol y un peluche. Muchos se han preguntado por qué la socialité ha optado por tener de esta forma a sus hijos, y aunque mucho han argumentado que ha sido la edad un factor importante, lo cierto es que Hilton le tiene un terror casi traumático al dolor del parto.

A menos de un año del nacimiento de su primogénito Phoenix, la millonaria socialité anunció que ella y su esposo han ampliado la familia (Instagram @parishilton)

“Yo quiero tanto una familia, es sólo la parte física de hacerlo. Tengo tanto miedo... el parto y la muerte son las dos cosas que más me asustan en el mundo”, compartió recientemente a la revista Glamour UK.