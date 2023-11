El conmovedor reencuentro entre Bruce Willis y su hija Scout en el Día de Acción de Gracias

Scout Willis, su hija de 32 años con Demi Moore, publicó un dulce momento que compartió con su padre, que se mostró por primera vez después de anunciar su demencia frontotemporal (Instagram @scoutlaruewillis)

El icónico actor Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal a inicios de año, protagonizó un conmovedor momento familiar en el Día de Acción de Gracias, en lo que fue su primera aparición pública tras anunciar su enfermedad.

Scout Willis, de 32 años, hija de Bruce y la estrella Demi Moore, decidió compartir públicamente un video que conmovió a sus seguidores en todas las redes sociales. Las imágenes mostraban al actor de 68 años con una expresión seria y una mirada algo perdida. ¿Lo bueno? Respondió perfectamente al gesto de su hija.

Con un gesto de afecto sincero, acarició la mano de una Scout que lo miraba con una sonrisa. El actor, famoso por películas como “El Quinto Elemento”, llevaba un gorro y un suéter gris mientras Scout vestía un top blanco con flores. La cercanía del gesto mostró la solidez de su lazo familiar.

Scout es la primera hija de Willis que se atreve a compartir imágenes actuales con su padre, en su estado actual (Instagram @scoutlaruewillis)

En otra historia de Scout, se la ve apoyando su cabeza en la mano derecha de su padre, quien está de pie detrás de ella. Su mano arropó perfectamente la mejilla de la joven.

No se sabe a ciencia cierta si estas instantáneas correspondieron a una celebración con la familia completa. No obstante, la esposa del protagonista de “Duro de Matar”, Emma Heming, aportó otra dosis de ternura con una foto grupal que ya había compartido Demi Moore, su ex esposa, a inicios de 2023.

En la publicación, Emma, de 47 años, expresó su gratitud escribiendo: “Estoy tan agradecida de conocer este tipo de amor. Deseándoles a todos un Feliz Día de Acción de Gracias”, junto a varios emojis de corazones. La imagen que compartió correspondía a un evento anterior, dado que Rumer Willis, la hija mayor de Bruce y Demi, estaba embarazada. Su pequeña, Louetta, nació en abril.

En la publicación, la esposa de Bruce, Emma Hemming, expresó su gratitud escribiendo: “Estoy tan agradecida de conocer este tipo de amor. Deseándoles a todos una Feliz Acción de Gracias”, (Instagram @emmahemingwillis)

Más allá de las celebraciones, la familia Willis ha tenido que enfrentar la realidad progresiva de la enfermedad de Bruce. Revelada en febrero, su condición ha avanzado a tal punto que, según su amigo Glenn Gordon Caron, Bruce ya “no habla del todo”, pero aún reconoce a sus seres queridos y mantiene su esencia.

Las hijas de Willis han sido abiertas con el público respecto a las dificultades del actor. Tallulah Willis, una de las hijas, compartió en “The Drew Barrymore Show” que a pesar de los cambios, su padre sigue siendo el mismo: “Veo amor cuando estoy con él, y es mi padre y me quiere, lo que es realmente especial”.

Por su parte, Emma Heming ha reflejado la realidad de la familia tras el diagnóstico, enfatizando su consciente “culpabilidad” por tener acceso a recursos que otras familias en situaciones similares no tienen. A pesar del privilegio de su familia, resaltó la importancia de su vulnerabilidad y cómo ésta ha sido de ayuda para otros en la misma lucha.

La lucha contra la demencia frontotemporal, que afecta principalmente los lóbulos frontales y temporales del cerebro, provoca una serie de síntomas entre los que se encuentran dificultades del habla, problemas emocionales y cambios en la personalidad. Este tipo de demencia también puede llevar a la pérdida de habilidades motoras.