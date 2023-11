Las razones por las que Gwyneth Paltrow es considerada “la actriz más odiada de Hollywood”

A lo largo de los años, Gwyneth se ha ganado la fama de ser una de las personas más difíciles de tratar en Hollywood

En los años 90, Gwyneth Paltrow se había ganado al mundo y a la Academia de las Artes Escénicas gracias a su trabajo en Shakespeare Enamorado, que le otorgó su primer y (hasta el momento) único Oscar en su carrera. Previamente, su participación en el thriller Seven también le dio una gran popularidad, y producciones como Amor Ciego, Austin Powers, Iron Man y Avengers, confirmaron su lugar dentro del cine Hollywoodense.

Te puede interesar: La torre del terror: Scarlett Johansson ofrece una actualización sobre su demorado proyecto con Disney

Sin embargo, más allá de ser una de las actrices más talentosas y respetadas de su generación, Paltrow también ha sido duramente criticada. De hecho, en 2013 fue considerada la actriz más odiada de Hollywood por la revista Star, superando a otras celebridades con conductas polémicas como Jennifer López o con una actitud que muchos consideran (o consideraron) odiosa como Kristen Stewart.

En 2013, Gwyneth Paltrow fue escogida como la Actriz Más Odiada de Hollywod, superando a Jennifer López y a Kristen Stewart 164

¿Qué ha hecho que Paltrow tenga una reputación tan mala tanto fuera como dentro del set? Han sido varias las conductas y declaraciones que la actriz y empresaria ha hecho a lo largo de los años que a más de uno le causó desagrado. Probablemente el título que le dio Star es muy escandaloso tomando en cuenta que otras celebridades han sido culpables de crímenes reales y se han convertido en auténticos parias en Hollywood. Por el contrario, Paltrow no le hizo daño a nadie, pero sus actitudes han sido suficientes para que muchas personas opten por alejarse de ella.

Te puede interesar: Nacen las omniestrellas: cómo la inteligencia artificial potenciará aún más a los famosos del espectáculo

A continuación, algunas de las razones que le otorgaron a Gwyneth Paltrow el título de “la actriz más odiada de Hollywood”.

La mujer que nació para ser una diva

Gwyneth Paltrow es hija de la actriz Blythe Danner y el productor de cine Bruce Paltrow. Esto le permitió tener una vida muy acomodada desde joven. Fue a las mejores escuelas, se codeó con personas influyentes e incluso su padrino es nada menos que Steven Spielberg, quien le dio su primera oportunidad en el cine en su versión de la cinta Peter Pan de 1992.

Gwyneth Paltrow habría estado furiosa de que en Iron Man 2 fuera suplantada como el personaje femenino principal con Scarlett Johansson (Créditos: Paramount Pictures)

Esto no sería un problema si la actriz no hubiera desarrollado una actitud tan prepotente adentro y fuera del set. Muchos rumores indican que durante el rodaje de Iron Man 2, Paltrow hizo una rabieta por haber sido suplantada por Scarlett Johansson como el personaje femenino principal del filme. Gwyneth habría llegado al punto de no dirigirle la palabra a Johansson y no hacer promoción de la cinta. Esto nunca fue confirmado por ninguna de las actrices, pero varios miembros del equipo fílmico aseguraron que la actitud de Gwyneth fue muy complicada.

La gurú de una vida inalcanzable

Hoy en día, Gwyneth Paltrow tiene un patrimonio de USD 200 millones, lo que le ha permitido darse una vida muy alejada a la que el común denominador de la población puede aspirar. Al parecer, Paltrow no está muy consciente de esto, pues hace unos años comenzó un blog llamado Goop donde compartía recetas y consejos para tener un estilo de vida más sano y feliz. El problema fue que estas recomendaciones eran en su mayoría muy caras. Una de las recetas que más llamó la atención fue la del batido que Paltrow toma diariamente, con un valor aproximado de USD 200.

Te puede interesar: Scarlett Johansson enfrenta los rumores sobre su posible regreso a Marvel

Otra recomendación de Gwyneth que asustó a los doctores fue el de un tratamiento en Los Ángeles conocido como “vaporización vaginal”.

A través de Goop, Gwyneth Paltrow compartió varias recomendaciones para lo que ella consideraba una vida saludable. El blog pronto se convirtió en una poderosa empresa que vendía toda clase de productos (Photo by Layne Murdoch Jr./Getty Images)

“Te sientas en lo que es esencialmente un mini trono, y una combinación de infrarrojos y vapor de artemisa limpia tu útero. Es una liberación energética -no sólo una ducha de vapor- que equilibra los niveles hormonales femeninos. Si estás en Los Ángeles, tienes que hacerlo”. Así describió Gwyneth la experiencia de la vaporización, y de inmediato, ginecólogos de todo el mundo se pronunciaron para decirle al mundo que este tratamiento era más dañino que positivo.

Contra todo pronóstico, este blog se convirtió en una empresa multimillonaria con productos tan extravagantes e inquietantes como lo puede llegar a ser la misma Paltrow.

Goop y su obsesión con la intimidad de las mujeres

Goop se convirtió en una marca tan grande y poderosa que vende prácticamente cualquier tipo de artículo. Algunos de ellos generaron no sólo controversia, sino la preocupación de doctores, sobre todo de aquellos que se dedicaban a la salud y bienestar de las partes íntimas de las mujeres.

Uno de los artículos más escandalosos de Goop fueron las “piedras de jade vaginales”, mismas que según las descripciones del sitio, estaban destinadas a incrementar “el chi, los orgasmos, el tono muscular vaginal, el equilibrio hormonal y la energía femenina en general”. Ningún profesional de la salud pudo corroborar que estos huevos cumplieran con lo que prometían, de hecho, no se sabe de ningún medicamento que realmente cumpla con todas estas propiedades, pero a pesar de todo, los huevos se agotaron prácticamente de inmediato.

Gwyneth Paltrow vendía en Goop una piedra que aumentaba “el chi, los orgasmos, el tono muscular vaginal, el equilibrio hormonal y la energía femenina en general”

Otro artículo que llamó mucho la atención fue una vela que un olor muy particular. La etiqueta decía literalmente “Esto huele a mi vagina”. La actriz argumentó que se trataba de una forma de protesta por la vergüenza que las mujeres han tenido por su intimidad, aunque al parecer, muchos no lograron captar el mensaje. Esta vela también se agotó, y pronto llegó otra vela bajo el nombre “Esto huele a orgasmo”.

Gwyneth Paltrow también vendió una vela cuya etiqueta aseguraba que "olía a su vagina"

Una madre controversial

Es un hecho que la silueta de Gwyneth ha sido objeto de estudio y admiración, convirtiéndose en el maniquí de ensueño para muchas firmas. Paltrow reveló que llevaba una rigurosa dieta, la cual se caracterizaba por pasar ayunos largos y privarse de muchos alimentos. Esto no hubiera sido un problema si no hubiera confesado, además, que sus hijos también sufren (parcialmente) este tipo de dietas, pues tienen prohibido comer carbohidratos y gluten. Tras las críticas, Gwyneth defendió su método de crianza y reiteró que no era tan tiránica como parecía, pues sus hijos “en ocasiones, incluso comen galletas Oreo”.

Gwyneth Paltrow habría prohibido comer a sus hijos Apple y Moses carbohidratos y gluten

Goop, un mal lugar para trabajar

Ya como una empresa hecha y derecha, Goop necesitó de un equipo de trabajo para crear un imperio. Al parecer, y como la mayoría de imperios, Goop se cimentó en explotación laboral. Desde 2019, cientos de trabajadores renunciaron a la empresa argumentando ambientes laborales tóxicos y una terrible gestión por parte de la CEO. Según varias denuncias, Paltrow pagaba 40% menos de lo que las leyes laborales indicaban, además, la actriz también tendría a sus “favoritos” y basaría su gestión en amenazas de despidos.

Gwyneth Paltrow fue acusada por varios trabajadores de fomentar un ambiente tóxico en Goop, generando la renuncia de cientos de trabajadores

Opiniones que se pasaron de la raya

Por supuesto, gran parte de las críticas hacia Paltrow han sido sus opiniones que confirmarían que la actriz y empresaria tiene una percepción de la realidad muy alterada. A continuación, una recopilación de algunos comentarios que dejaron muy mal parada a la ganadora del Oscar.

“Soy como soy; no puedo fingir ser alguien que gana 25,000 dólares al año”.

Creo que es vergonzoso cuando la gente se emborracha. Resulta ridículo. Lo encuentro muy degradante”.

“Somos seres humanos y el Sol es el Sol. ¿Cómo puede ser malo para ti? No creo que nada que sea natural pueda ser malo”.

“Cuando voy a París el recepcionista del hotel me recomienda restaurantes porque va a comisión, pero me niego. Siempre le pregunto dónde está ese bar genial con vino orgánico o dónde puedo hacerme las ingles”.

“Preferiría fumar crack que comer queso en lata”.

“Un día fui a hacer senderismo y sinceramente pude escuchar a las rocas decir “Tú tienes las respuestas. Tú eres tu propia maestra”. Y pensé que estaba teniendo una alucinación auditiva”.

Cabe mencionar que, cuando Gwyneth fue nombrada la actriz más odiada de Hollywood, The New York Times le preguntó su opinión al respecto, a lo que Paltrow respondió:

“Recuerdo estar como: ¿En serio? ¿Más que Chris Brown? ¿Yo? ¿En serio? Vaya. También fue la misma semana que fui la Mujer Más Bella de People. Por un minuto pensé: Espera, no entiendo. ¿Me odian hasta los huesos o soy la más bella del mundo?”.