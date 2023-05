Subastarán el vestido blanco que lució Carrie Fisher en su papel de la princesa Leia en “Star Wars”

Carrie Fisher interpretó a la princesa Leia en la saga de Star Wars.

Carrie Fisher dio vida a uno de los personajes emblemáticos de la saga de Star Wars, representando a la princesa Leia en las historias plasmadas en la pantalla grande sobre la lucha intergaláctica entre las diferentes fuerzas que regían en la Federación.

El personaje interpretado por Fisher era hija de la senadora Padmé Amidala con Anakin Skywalker y trascendió en las tres primeras entregas, destacando con su impecable vestido blanco. Pues bien, recientemente se conoció que el atuendo que llevó en la cinta Star Wars Episode IV: A new hope será subastado por la firma Propstore Auction entre los días 28 y 30 de junio de 2023 en Los Ángeles, California.

Carrie Fisher, interpretó a la princesa Leia, en las primeras películas de la saga Star Wars. Lucasfilm

El evento está catalogado como la subasta más grande y es esperada por los coleccionistas de Hollywood. En el lugar se pondrá a disposición de los bolsillos más poderosos, piezas que son consideradas “auténticas joyas de la industria del cine”.

En la subasta destaca este vestido utilizado por la recordada Carrie Fisher en 1977 cuando se llevó a cabo el rodaje de una de las primeras películas de Star Wars. Según los conocedores en el tema, al precio de esta pieza que podría considerarse “única en su especie y confección”, estaría cercano a los US$ 2 millones.

Carrie Fisher y Mark Hamill en una escena de Star Wars. El vestido que llevó en la escena final, será subastado y podría alcanzar los US$ 2 millones.

Según información entregada por empleados de la firma al programa AFPtv que después de que se llevaran a cabo las filmaciones del cuarto episodio de La Guerra de las Galaxias, el vestido que usó Fisher iba a ser desechado, pero fue rescatada de un ático en una casa de Londres por más de 30 años. La pieza conserva su estilo original, incluso, el cinturón metalizado que destacó la figura de la actriz en diferentes escenas.

La creación de esta pieza estuvo a cargo del diseñador de vestuario John Mollo, que se llevó un Óscar por el trabajo que realizó en la exitosa saga de películas Star Wars. Cabe recordar que, esta pieza fue utilizada por Leia cuando le impone las medallas a su hermano, Luke Skywalker y Han Solo. Según mencionó The Hollywood Reporter en su artículo, esta es la única pieza original que queda de estas cintas.

La princesa Leia interpretada por Carrie Fisher

El vestido está confeccionado como un traje ceremonial, con escote de corte bajo en V profundo, con un drapeado exclusivo que se desprende desde el busto hasta las mangas, las cuales llegan hasta el piso. De esta misma pieza, se desprendieron otros de los atuendos que llevó Fisher como la princesa Leia para los carteles promocionales de la película.

Está confeccionado en una tela de seda ligera que se adhiere a la piel, en color blanco crema o marfil. Este atuendo lleva una cremallera oculta a lo largo de su costado, así como cierres de gancho y ojo en el hombro blanco, que no son bien percibidos en cámara.

Carrie Fisher como la princesa Leia, reapareció en las películas junto a Han Solo después de más de 30 años.

Una estrella en el paseo de la fama

Como cada 4 de mayo se celebra el día internacional de Star Wars, este fue el día en el que Carrie Fisher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un homenaje a la querida actriz de la saga, algo que hizo este día se más que especial.

La encargada de recibirla fue la hija de la fallecida estrella, Billie Lourd, que llegó con el retrato de su madre impreso en su vestido metalizado. Ella aceptó la estrella en nombre de Fisher y lanzó purpurina, la favorita de su madre, sobre la estrella recién descubierta.

Billie Lourd, hija de la fallecida a actriz Carrie Fisher, derecha, posa con la estrella de Fisher en el Paseo de la Fama de Hollywood junto a los personajes de las películas de "Star Wars" C-3PO y R2-D2, durante una ceremonia póstuma en Los Angeles el jueves 4 de mayo de 2023. La fecha se conoce también como Día de Star Wars, en homenaje a las películas de "Star Wars" en las que Fisher interpretó a la Princesa Leia. (Foto AP/Chris Pizzello)

“Mi madre solía decir que en realidad no eras famoso hasta que te convertías en un dispensador de caramelos Pez. Ahora, la gente come caramelos de su cuello todos los días. Para mí, no eres realmente famoso hasta que consigues una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood”, comentó Lourd y agregó emocionada: “Mi madre es doblemente famosa: es expendedora de Pez y ahora tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Mamá, lo has conseguido”.

