Angus T. Jones, el niño de “Dos Hombres y medio”, luce irreconocible

A sus 29 años, Angus T. Jones fue visto cerca de su casa en Los Ángeles con un aspecto desmejorado

Quizá a muchos no les suene el nombre del actor Angus T. Jones, pero muy probablemente reconozcan a Jake Harper, el niño irreverente del programa Two and a Half Men, conocido en Latinoamérica como Dos Hombres y Medio. Angus interpretó a este personaje desde el inicio de la serie en 2003 hasta su final en 2015; durante las primeras 10 temporadas fue uno de los personajes principales, protagonizando junto a John Cryer y Charlie Sheen (posteriormente Ashton Kutcher) los créditos de inicio, sin embargo, en la temporada 11 decidió decirle adiós al programa, regresando en el episodio final con un breve cameo.

Un chiste recurrente en las primeras temporadas de la serie estaban orientadas hacia el peso de Jake, quien siempre estaba comiendo comida chatarra. Para las últimas temporadas, ya como un joven adulto, Jones mostró un cuerpo más esbelto, dejando a los espectadores con esa imagen en su memoria.

Angus T Jones (Coleman Rayner/The Grosby Group)

Ahora, casi 10 años después del fin de Dos hombres y medio, Angus T. Jones fue visto en los alrededores de su casa de Los Ángeles con un aspecto desmejorado. El ex-actor lucía una playera gris, gorra roja, bermudas oxford y lentes. En lo que respecta a su físico, Jones se mostró mucho más corpulento que en 2015, además de lucir una barba pronunciada y un actitud que el medio Page Six describió como “huraño”.

Ya en años anteriores se había visto a Jones con una abundante barba y cabello largo, sin embargo, las fotos lo mostraban mucho más animado y delgado que ahora en 2023. Usuarios en redes sociales indican que puede tratarse sólo de un mal día de resaca, sin embargo, su religión no le permite tomar bebidas alcohólicas. La teoría más aceptada es que Angus no lo hace nada feliz tener que lidiar con paparazzis, sobre todo en un contexto de su vida en el que ha tratado de alejarse del ojo público lo más posible.

(Coleman Rayner/The Grosby Group)

Tras su salida de Dos hombres y medio, Angus decidió abandonar la actuación, pues incluso durante su paso por la serie, ya tenía muchos problemas con lo que se vive en la industria de Hollywood como cristiano adventista, sobre todo con los temas tan controversiales que tocaba la serie que protagonizaba junto a Cryer y Sheen.

Su descontento con Dos hombres y medio fue tal, que para el año 2012, Angus apareció en un video de un ministerio cristiano donde pedía a la gente que dejara de ver la serie. Estas fueron sus palabras mientras la temporada 10 de la serie estaba en emisión:

“Jake no significa nada. Es un personaje que no existe. Estoy en Two and a Half Men, y no quiero estar allí. Si ustedes ven Two and a Half Men, por favor dejen de verlo y de llenar su cabeza con porquería. La gente dice que es solo entretenimiento. Hagan una investigación sobre los efectos de la televisión y su cerebro, y les aseguro que tendrán que tomar una decisión en lo que respecta a la televisión, sobre todo en lo que ven”.

Al parecer, Angus continúa con su camino religioso, pero además, trabaja en una productora llamada Tonita la cual fundó en 2016 junto a Justin Combs, hijo del rapero Diddy Combs. Es así que Jones se mantiene dentro de la industria del entretenimiento pero lejos de todos los escándalos que esta puede conllevar. Respecto a su regreso a la actuación, Jones ha declarado en varias ocasiones que no se encuentra en sus planes.

