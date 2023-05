El día que Tina Turner se robó el show en el Súper Bowl sin participar en el espectáculo de medio tiempo

Tina Turner murió a los 83 años tras luchar “con una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)”, así lo anunciaron en sus redes sociales. La reina del Rock & Roll se retiró de la música producto del cáncer intestinal que sufría, el cual le fue diagnosticado en 2016. En 2017 recibió un trasplante de riñón.

La cantante, además de tener grandes éxitos y ser una leyenda, también tenía una gran relación con el deporte. Uno de los momentos icónicos de Turner fue cuando realizó su show en el primer Super Bowl del siglo XXI, donde se subió a los escenarios, pero no en el medio tiempo como se acostumbra.

El 30 de enero del 2000, Tina se presentó horas antes de que se diera el encuentro entre St Louis Rams y el Tennessee Titans en el Georgia Dome, de Atlanta. La reina del Rock & Roll realizó un show por todo lo alto interpretando ‘When the heartache is over’ y ‘Proud Mary’, cuando hacía la promoción de su disco Twenty Four Seven.

Uno de los momentos más icónicos fue cuando las porristas realizaron un baile al ritmo de ‘Rolling in the river’, con esta presentación sus seguidores la ovacionaron por el espectáculo que dio sin ser el show principal. En el medio tiempo los artistas que estuvieron a cargo fueron Phill Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton, y Edward James Olmos.

La razón de su muerte

En el 2013, Tina Turner sufrió un incidente cerebrovascular, luego de tres años de este suceso se supo que padecía cáncer. Esto no fue todo, pues enfrentó las pérdidas de sus hijos, en el 2018 Craig falleció y cuatro años después murió Ronnie.

Aunque, la cantante luchó contra el cáncer durante varios años, su portavoz no reveló la razón de la muerte. “Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza). Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, se lee en el comunicado.

La tarde del 24 de mayo de 2023 el rock está luto, Tina Turner falleció a los 83 años tras luchar contra una larga enfermedad.

La reina del rock fue en vida una persona muy influyente, pero con una vida llena de situaciones complicadas. “La lista de obstáculos es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, reveló en la introducción de sus memorias, La felicidad nace de ti, que publicó en 2021.

