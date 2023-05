La razón por la que Britney Spears no volverá a salir de gira

Britney Spears abandonó los escenarios en 2018, ¿habrá alguna posibilidad de su regreso tras el fin de su tutela? (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Por muchos años, Britney Spears fue una de las artistas más lucrativas del planeta. Tan sólo su última residencia en Las Vegas, que se vivió entre 2013 y 2017, recaudó 137,7 millones de dólares a lo largo de 248 espectáculos. A pesar de las ganancias exorbitantes que consiguió en su momento, e incluso ahora con miles de fans de todo el mundo que estarían felices de gastar todos sus ahorros con tal ver a la Princesa del Pop en vivo, todo parece indicar que Spears no volverá a pisar un escenario.

La decisión de Spears fue compartida por una fuente anónima al medio Page Six, quien asegura que la intérprete de Stronger ha desarrollado varios traumas por el trato tan inhumano que recibió de sus manejadores durante la última serie de conciertos que brindó en su carrera, por lo que la idea de regresar a cantar para miles de fanáticos, por más lucrativo que pueda ser, no es algo que Britney tenga intenciones de hacer.

“Britney tiene traumas por las giras. Durante tantos años, le entregaron itinerarios agotadores y la obligaron a actuar, incluso antes de su tutela”, confesó la fuente a Page Six.

Tras su residencia en Las Vegas, que duró cuatro años con casi 250 shows, la cantante terminó el contrato con The Axis at Planet Hollywood Resort and Casino el 31 de diciembre de 2017. Extenuada, esperaba descansar unos años antes de si quiera pensar en volver a tocar un micrófono, sin embargo, tan sólo siete meses después se vio obligada a comenzar una gira mundial de más de 30 fechas.

Tras una residencia que duró cuatro años, Britney Spears buscaba desesperadamente descansar, sin embargo, esta residencia se extendió a una gira mundial (Photo by JB Lacroix/WireImage)

La gira de Spears terminó en octubre de 2018 con un show que fue parte del Grand Prix de la Fórmula 1 en Austin, Texas. Para entonces, la salud emocional y física de Britney estaban completamente deterioradas, y a pesar de esto, su padre tenía la intención de volver a Las Vegas con una segunda residencia programada para 2019.

Sin embargo, la Princesa del Pop estaba tan trastornada por el exceso de trabajo que fue enviada a un centro de salud mental por su padre, cancelando su regreso a Las Vegas. Se esperaba que esto pudiera funcionar como un descanso para Britney, sin embargo, en un post de Instagram de 2022, compartió la terrible experiencia que fue vivir aquí.

“¿Por qué tú y tu familia estuvieron de acuerdo y me trataron como a un maldito perro? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué ocultas? Responde, padre omnipotente, si quieres sentarme de nuevo durante cuatro meses, exponiendo mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchaban como a un perro”, escribió Britney en su cuenta personal.

Después de compartir un post donde arremetía contra el terrible trato de parte de su padre, Britney Spears cerró su cuenta de Instagram, lo que asustó a sus miles de fanáticos (Foto: Instagram/britneyspears)

La fuente anónima sólo ha llegado a reiterar lo que la cantante había declarado en septiembre de 2022, cuando compartió una publicación donde hablaba de los malos tratos de parte del equipo con ”fotografías ofensivas” durante los shows, un número de bailarinas que la hacía sentir “ridícula” y demás situaciones que hicieron que Britney llegara a su límite.

“Estoy muy traumatizada de por vida y sí, estoy j*didamente enojada. Y no, probablemente no volveré a dar actuaciones en vivo porque soy muy testaruda y quiero dejar mi punto claro”.

En septiembre de 2022, Britney Spears compartió un post donde hablaba de las secuelas que le había dejado su última gira (Foto: Instagram/britneyspears)

Sin embargo, no todo está perdido para los fanáticos de Britney Spears, pues la fuente confesó a Page Six que la cantante está muy interesada en regresar al estudio de grabación.

“Todavía le gusta bailar y hacer música. Ha hablado de volver a grabar y ha recibido muchas ofertas, algunas de las cuales ha rechazado, pero todo es cuestión de tiempo y de elegir los proyectos adecuados. Ella es así de lista. Lo bueno de que Britney vuelva a ser libre es que, por primera vez en mucho tiempo, ella toma las decisiones, y lo hará a su propio ritmo”.

