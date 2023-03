Esposo de Karla Díaz estuvo a punto de morir

Daniel Dayz sufrió problemas de salud y logró bajar 40 kilos en pocos meses gracias a la operación

Karla Díaz ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a que incursionó en su propio programa de YouTube, Pinky Promise, el cual ha logrado conquistar al público que ya la seguía gracias a su participación en el grupo musical JNS, antes Jeans.

Pocos saben que quien produce el programa donde Díaz entrevista a diversos cantantes, actores, modelos e influencers es su esposo Dany Dayz con su prodcutora de contenidos digitales Sensei Media, y en el más reciente episodio de Pinky Promise el también músico compartió aspectos de su vida privada y un espisodio terrorífico donde estuvo al borde de la muerte.

Actualmente el empresario se encuentra feliz disfrutando una nueva imagen y estilo de vida tras haber perdido 40 kilos en los últimos meses, pero en su momento sufrió un crudo episodio derivado de su operación de bypass gástrico, cuando se desangró y estuvo a punto de morir.

Daniel Dayz, Kike Zwitch y Joe Demikeli producen "Pinky Promise" (Foto: Instagram/@dandayz)

Fue en el “episodio secreto” de la nueva temporada del programa donde Dany Dayz contó las complicaciones que sufrió tras someterse al procedimiento quirúrgico.

Y es que más allá de mejorar su aspecto físico, y aunque ha sido muy aplaudido en las redes sociales por sus seguidores tras presumir su radical transformación, el esposo de “Karlita” contó que su principal motivación fue mejorar su salud pues llegó a presentar varios problemas y padecimientos derivados de sus 115 kilos de peso.

“Llegué a pesar 115 kilos y mido 1.72, llegó un momento la pandemia donde ya era el tema de salud, olvidémonos de que sí la estética de tu cuerpo, era un tema de que físicamente no podía correr, roncaba de que, si Karlita tenía que dormirse temprano, se tenía que ir a otro cuarto, tenía dolor de rodillas, prediabetes, hígado graso, el cortisol altísimo...”, comentó el esposo de la cantante de Entre azul y buenas noches.

La conductora y cantante de JNS ha logrado captar la atención del público con su programa (Foto: Epik)

Tras llegar al límite de sus padecimientos, Dany decidió cambiar su vida y realizarse la operación de bypass gástrico, fue a terapia psicológica y se preparó física y mentalmente para realizar el procedimiento, pues tenía miedo de que, por antecedentes familiares, su vida corriera peligro.

“Yo la verdad sí le confesé a Karlita que hubo varias, yo creo que dos años de mi vida, hubo varias noches que decía ‘ojalá no me vaya a morir hoy’, yo necesitaba algo que marcara un parteaguas para yo poder tomar esta decisión de cambiar los hábitos de mi vida, porque no nadamás es dejar de comer”

“Llegó el día de mi operación, me cagaba del susto, me preparé, pero el día que me hice la operación tuve mala suerte, porque salí bien, pero en la madrugada, me dan ganas de ir al baño y saco un litro de sangre y me desmayo, tenía una hemorragia interna”, recordó el socio de Sensei Media.

El susto fue terrible para el hombre de 38 años, quien tuvo que recibir una transfusión debido a la gran cantidad de sangre que perdió en aquella ocasión.

“Me tuvieron que meter diez bolsas de sangre, me despertaba entre estos momentos y veía el cuarto lleno de doctores, a mi familia y a Karlita, y decía ‘ya me cargó la fregada’ y le decía ‘Papá dime la verdad ‘¿me voy a morir?’ la cagué, al final salí, pero dos días si estuve mal”, relató el empresario.

Por su parte, la integrante de JNS reconoció que lo ocurrido con su esposo fue de lo peor le ha ocurrido en la vida. “Sí estuviste muy grave, lo sabes, la operación era dos días y Dany estuvo casi 7 días en el hospital, fue terrible, las peores horas de mi vida”, contó la conductora de Pinky Promise.