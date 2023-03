La corta lista de directoras nominadas al Oscar 2023 y la falta de historias de mujeres

Best Director Jane Campion poses with her Oscar in the photo room during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Estamos a tan solo unos días de que se lleve a cabo los Premios Oscar 2023, pero ni críticos ni cinéfilos dejaron de notar que, una vez más, el talento femenino es mínimo, algo que ha pasado constantemente durante varios años.

Según cifras del sitio satista.com, solo 14% de directores nominados a la estatuilla han sido mujeres en la historia de estos premios y solo hay 3 directoras con el premio a Mejor Dirección, a pesar de que la tercera parte de los votantes de la Academia son mujeres.

Al contrario de lo que se podría pensar, la figura de la mujer al frente de la rección de una película se remonta a muchos años atrás, teniendo a la película La Fée aux Choux de 1986, como la primera cinta dirigida por una mujer, Alice Guy-Blaché.

Best Director Jane Campion poses with her Oscar for "The Power of Dog" at the Governors Ball at the Governors Ball following the 94th Academy Awards in Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Mike Blake

Pero no fue sino hasta 1997 que una mujer recibió la nominación a Mejor Dirección, es el caso de Lina Wentmüller, nominada por Seven Beauties, aunque no se llevó el premio. Pero la historia nos demuestra que dicha categoría siempre está conformada en su mayoría por hombres.

Las mujeres directoras y los Premios Oscar

No podemos olvidar que La Academia ha pasado por alto grandes obras, como Women Talking, dirigida por Sarah Polley y las cosas parecen no cambiar, ya que la falta de diversidad es la principal causa de las decisiones de los votantes.

Un estudio realizado por a Universidad de Comunicación y Periodismo, USC Annenberg arrojó que de 111 de los directores contratados en 2022, solo el 9% son mujeres; aunque también es bien sabido que estos premios han ignorado a las mujeres por años.

Sofia Coppola arrives at the Vanity Fair Oscar party during the 94th Academy Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Danny Moloshok

De acuerdo al World Economic Forum, solo un 17% de directores y escritores son mujeres, aunque gracias al movimiento MeToo, se han incrementado las oportunidades en el cine para las mujeres, pero aún no es suficiente para disminuir la brecha.

¿Quiénes son las mujeres que han sido nominadas en la categoría de Mejor Dirección?

La Academia lleva 95 años y en todo este tiempo, solo 7 mujeres han sido nominadas a la categoría de Mejor Dirección: Lina Wertmüller por Pasqualino Settebellezze en 1976, Jane Campion por The Piano en 1993, Sofia Coppola por Lost in Translation en 2003, Kathryn Bigelow por The Hurt Locker en 2009, Greta Gerwig por Lady Bird en 2017, Emerald Fennell por Promising Young Woman en 2020; Chloé Zhao por Nomadland en 2020, siendo Jane Campion la única en recibir dos veces dicha nominación por The Power of the Dog en 2021. Además, la única mujer de color nominada es Chloé Zhao.

Director Chloe Zhao attends the 38th Independent Spirit Awards in Santa Monica, California, U.S., March 4, 2023. REUTERS/Aude Guerrucci

Algunos filmes dirigidos por mujeres que han pasado desapercibidos para el Oscar, a pesar de ser grandes trabajos, son, Bird Box de Susanne Bier de 2018, Private Life del mismo año, dirigido por Tamara Jenkis, la ganadora del Queer Palm en Cannes, Portrait of a Lady on Fire de Celine Sciamma, You Where Never Really Here de Lynne Ramsay, Cléo From 5 to 7 cinta de la directora pionera de la Nueva Ola de Cine Fránces, Agnès Varda quien en 1962 realizo este trabajo o Lady Bird de Greta Gerwing, película con la que revolucionaron el género de coming-of-age.

Este año, nuevamente no hay preferencia femenina en dicha categoría, a pesar de que año con año, las mujeres muestran el excelente trabajo que pueden hacer como directoras de cine; por ejemplo, este año pasaron por alto las cintas Women Talking de Sarah Polley o The Woman Kin de Gina Prince-Bythewood, ante esto la revista Variety propuso el hashtag #OscarsSoMale para darle visibilidad al problema.

Nominaciones y Premios de mujeres directoras en los Oscares

Película: Seven Beauties (nominada)

Año: 1975

País: Italia

Dirección: Lina Wertmüller

Ganador: Francis Ford Coppola por El padrino II

Película: The Piano (nominada)

Año: 1993

País: Nueva Zelanda

Dirección: Jane Campion

Ganador: Steven Spielberg por La lista de Schindler

Película: Lost In Translation (nominada)

Año: 2003

País: Estados Unidos

Dirección: Sofia Coppola

Ganador: Peter Jackson por El Señor de los Anillos: el retorno del Rey

Película: The Hurt Locker (ganadora)

Año: 2009

País: Estados Unidos

Dirección: Kathryn Bigelow (convirtiendo la primera mujer en ganar el Oscar en dicha categoría)

Película: Lady Bird (nominada)

Año: 2017

País: Estados Unidos

Dirección: Greta Gerwig

Ganador: Guillermo del Toro por The Shape of Water

Película: Promising Young Woman (nominada)

Año: 2020

País: Gran Bretaña

Dirección: Emerald Fennell

Ganador: Jane Campion – The Power of the Dog

Película: Nomadland (ganadora)

Año: 2021

País: China

Dirección: Chloé Zhao

Director Chloe Zhao attends the 75th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S. February 18, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Película:The Power of the Dog (ganadora)

Año: 2022

País: Nueva Zelanda

Dirección: Jane Campion (la única mujer dos veces a este premio por La Academia)