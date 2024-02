La escasez de agua en el Valle de México genera angustia en la población, ¿cómo mitigarla?

La CDMX atraviesa una de sus peores crisis hídricas. (Anayeli Tapia/Infobae)

La crisis del agua en la Zona Metropolitana del Valle de México ha causado una serie de emociones y reacciones en la población mexicana, sobre todo por la incertidumbre de qué pasará cuando el famoso “día cero” llegue.

Aunque en la mayoría de las plataformas de internet se ha hablado del tema, es un hecho que en redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok, la crisis del agua no es el protagonista de las tendencias, y en parte se debe a que incluso para los creadores de contenido en temas de ecología ha sido un punto estresante y desafiante.

Lo anterior pone sobre la mesa que la falta de agua no solo está afectando nuestra vida cotidiana, sino que también tiene una repercusión en nuestra salud mental y nuestras emociones.

La crisis del agua en México causa angustia e incertidumbre entre la población. Algunos creadores de contenido ya han expresado que es un tema que les provoca ansiedad debido a la magnitud del mismo. Crédito: @noseaswaste, Instagram

En entrevista con Infobae México, el doctor Emiliano Villavicencio, Jefe de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, explicó que las emociones negativas que genera la falta de agua en el Estado de México y la Ciudad de México podrían recordarnos un episodio específico de la historia mundial: la pandemia de COVID-19. Lo anterior porque al inicio de este momento histórico, debido a la desinformación, la mayoría de la población comenzó a tener psicosis y angustia colectiva.

“Hay que ocuparnos y ver todo el contexto bajo una mirada sistemática y sistémica de lo que está ocurriendo, sin alarmarnos y más bien tomando acciones”, comentó el experto.

Villavicencio dijo a Infobae México que si bien el problema sobre la falta de agua ya se aborda desde la prevención, las acciones remediales para tratar el problema sanitario deben ejecutarse sin caer en un tono alarmista que pueda desencadenar una histeria colectiva. También apuntó que el tema no es nuevo, pues ya en muchas zonas del Valle de México escasea el agua desde hace mucho tiempo atrás, sin embargo, como es un problema que se ha masificado, ahora está más presente que nunca.

“No pretendo tampoco minimizar y tampoco negar que hay una crisis importante, pero si caemos en alarmas y caemos en angustias, podemos llegar a tomar decisiones precipitadas sin considerar a mi vecino y solo mirándome a mí mismo, lo que se puede convertir en una crisis de esto de índole social”, destacó Emiliano Villavicencio.

Conagua registra más de 20 presas con menos del 10% de su capacidad, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). -(Mario Jasso, Cuartoscuro)

La falta de agua genera angustia

El doctor Villavicencio comentó que ya hay estudios de hace tiempo que demuestran los factores que estresan a la población. Como ejemplo, habló de una investigación que el realizó hace unos años sobre los factores que estresan a los estudiantes de medicina, en la que resultó que uno de estos es no encontrar la comida que esperaban en las cafeterías escolares.

En ese sentido, comentó que aunque suene como algo absurdo, habla sobre las cosas que tomamos como cotidianas y que damos por hecho, pero cuando nos faltan o escasean, podemos entrar en crisis.

“Cuando escasea un servicio que es cotidiano y que a veces ni siquiera lo hacemos consciente, justo porque está en el día a día, se puede efectivamente convertir en un factor de angustia, porque como lo tenemos tan incorporado a la vida cotidiana, no sabemos qué hacer sin él. Con el agua es natural que nosotros abrimos la llave y lavamos los trastes, abrimos la llave y nos bañamos, hacemos muchas cosas con el agua. Si comienza escasear, cuántos elementos de nuestras actividades habituales afecta la falta del líquido vital”.

El gobierno de Atizapán de Zaragoza reparte agua en pipas a consecuencia de los recortes por parte de la Conagua (Gob. Atizapán)

Y agregó: “La reacción ante ante ese rompimiento de estructuras es no saber qué hacer y entonces ante la incertidumbre es como tomamos decisiones precipitadas y comenzamos a angustiarnos porque efectivamente carecemos de algo”.

Además de angustia, el experto de la Universidad La Salle apuntó que el tema hídrico puede desatar reacciones de pánico, las cuales vienen cuando las decisiones que tomamos no corresponden necesariamente con la realidad y que más bien responden a una fantasía.

“He generado por un miedo por un expectativa y esto que generalmente también, pues solo atienden la necesidad personal y no la necesidad colectiva o social. Entonces sí, podríamos esperar esto si no se aborda desde el punto de vista de la Política Social y si no se tranquiliza a la población”, recalcó.