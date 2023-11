Una cumbre para pensar las tecnologías disruptivas que cambian la forma de mirar el mundo

Como aprovechar al máximo la IA Generativa sin caer en riesgos (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la presencia de figuras relevantes de la tecnología pertenecientes a Google, Ticmas e Ingenia, este miércoles se realiza la octava edición de ARQCONF, un evento que nuclea a la comunidad IT y que tiene como lema “Disrupciones tecnológicas, nuevos escenarios para la Arquitectura IT”. El evento se hará este miércoles, 29 de noviembre, en la Universidad del CEMA (Reconquista 775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Santiago Blanco, co-fundador de ARQCONF y Head of People & Technology de Ingenia, destaca la importancia de que los arquitectos de software estén actualizados y preparados para enfrentar los desafíos del futuro. “Estamos convencidos de que estas iniciativas son un espacio para compartir conocimiento”, dice, “pero también una oportunidad para estar en contacto entre nosotros y generar nuevas vías de aprendizaje”.

Desde sus inicios en 2014, ARQCONF ha buscado consolidarse como un espacios en el que se puedan compartir experiencias, conocimientos e inquietudes sobre diversas ramas tecnológicas. Con más de 5,000 apasionados por la arquitectura y las tecnologías, se han realizado una decena de conferencias en casi 50 espacios de colaboración en diversos países de la región.

Guido de Luca revelará claves sobre las crypto (Imagen ilustrativa Infobae)

ARQCONF reune a profesionales, docentes, aficionados y expertos para explorar innovaciones clave como la inteligencia artificial generativa, Web3, Blockchain, APIs, y más. La propuesta es comprender cómo la tecnología afecta a los diferentes ambientes y cómo se cambian los modos de producción y consumo. Desde el uso seguro de la IA hasta los efectos que se dan en la generación de contenidos educativos.

Participan destacados referentes de la tecnología. Entre ellos:

- Carolina Golia, Principal Architect en Google: compartirá su experiencia sobre “Enterprise-ready GEN AI”, proporcionando a los Arquitectos IT las claves para aprovechar al máximo la IA Generativa sin caer en riesgos.

- Guido de Luca, CTO en Cryptomate, revelará claves sobre cómo compatibilizar crypto con APIs, abriendo nuevas posibilidades y desafíos para interactuar con las finanzas en entornos digitales.

Tomás Moyano, CFO de Ticmas

- Tomás Moyano, CTO de Ticmas, abordará el tema de la IA transformando la educación, explorando cómo estas herramientas pueden fomentar un aprendizaje más activo y participativo.

- Jonathan Donzet, Solution Architect en Startia at Ingenia, presentará “Livin’ on the Edge”, una mirada arquitectónica a una nueva opción de despliegue que permite ejecutar aplicaciones full stack en el edge.

“El advenimiento de nuevas tecnologías viene a generar grandes desafíos para la industria, como también para la sociedad en sí”, afirma Santiago Blanco. Y continúa: “Por eso es clave que los Arquitectos de Software estén actualizados y preparados para afrontar los desafíos del futuro”.

El encuentro comienza a las 18 y es con entrada libre y gratuita. Requiere de inscripción previa en https://www.eventbrite.com.ar/e/arqconf-summit-2023-tickets-740399754597.