Algunos países asiáticos, por su idiosincrasia ligada a la disciplina y al esfuerzo, podrían parecer los más proclives a recibir dispositivos que parecen más propios de una película distópica. Pero incluso allí se reproducen comentarios como: "Esto no me parece diferente a una escena de una película de terror" o "No veo felicidad en esas caras. Son seres humanos, no robots".