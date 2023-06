Qué le espera al imperio africano de Wagner

FOTO DE ARCHIVO: una vista general muestra una parte de la capital Bangui, República Centroafricana, donde el Grupo Wagner es muy poderoso (Reuters)

Hasta los acontecimientos de la semana pasada, parecía más probable que el próximo puesto de avanzada del Grupo Wagner fuera Burkina Faso más que Bielorrusia. Pero el 27 de junio Yevgeny Prigozhin llegó a este último país, como parte de un acuerdo que el presidente del país, Alexander Lukashenko, dijo haber alcanzado entre el amotinado líder de la red paramilitar y Vladimir Putin. Desde allí, el Sr. Prigozhin intentará dirigir las brutales operaciones africanas que se han convertido en cruciales no sólo para su imperio, sino para el acercamiento del Kremlin al continente.

Wagner ha llevado a cabo “un gran número de tareas en interés de la Federación Rusa” en países africanos y árabes, denunció Prigozhin en un mensaje de Telegram el 26 de junio. El grupo mercenario ha enviado combatientes a cinco Estados africanos, entre ellos Mali y la República Centroafricana (CAR), donde continuarán las operaciones de “instructores”, insistió ese mismo día Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso. Wagner también ha tenido algún tipo de presencia en al menos otros siete países del continente (además de Siria).

Lo que ocurra ahora no está claro. Pero aunque el Sr. Prigozhin, cabeza visible del grupo, quede marginado, parece poco probable que Wagner abandone África. La organización es mucho más que un solo hombre y tiene un gran interés en quedarse. Además, el Kremlin no querrá perder lo que ha sido una fuente de influencia en el continente. Lo más probable es que Wagner sólo se retire de África si los propios africanos empiezan a ver a Rusia como un socio débil y poco fiable.

Para comprender lo que podría ocurrir a continuación con el imperio africano de Wagner es útil entender cómo funciona. No existe una Wagner Inc, sino una red de empresas vinculadas al Estado ruso que operan en virtud de contratos con gobiernos extranjeros. Al igual que las empresas coloniales del siglo XIX, estos acuerdos permiten al Estado ruso participar en aventuras con menos responsabilidad que si utilizara tropas regulares.

Cuando se despliega en países africanos, Wagner utiliza un modelo de negocio que tiene tres elementos potenciales, la mezcla de cada uno de los cuales depende del país en el que se encuentre. Estos tres elementos -militar, económico y político- tienen su caso de estudio más claro en la CAR, la antigua colonia francesa en la que Wagner entró en 2018. Más pruebas de su papel allí las aportó el 27 de junio el Sentry, un equipo de investigación estadounidense, en un nuevo informe basado en decenas de entrevistas y análisis de documentos gubernamentales y otras fuentes.

El primer pilar es el militar, en los casos en que clientes africanos en busca de seguridad han recurrido a Rusia y, por ende, a Wagner. No hay estimaciones oficiales de cuántos combatientes de Wagner hay en África, pero los analistas sugieren que el número es de unos 5.000, la mayoría de ellos en Malí y CAR. (Tiene un número desconocido todavía en Siria, donde aumentó los esfuerzos militares rusos). El número total puede ser relativamente pequeño, pero las entrevistas con desertores de Wagner sugieren que sus combatientes basados en África son hábiles y curtidos en la batalla. También mejoran las capacidades de las propias fuerzas de los Estados africanos. Wagner ha creado un “ejército paralelo” de unos 5.000 combatientes. Muchos de ellos son reclutados en el mismo grupo étnico que Faustin-Archange Touadéra, el presidente, al margen de los procedimientos supervisados por la ONU, según el Sentry. Alega que Wagner ha adiestrado a los combatientes en técnicas de tortura y que dirige unidades fuera de Bangui, la capital. Al parecer, Wagner importó armas, drones y aviones en violación de un embargo de armas de la ONU.

Según Sentry, Wagner utilizó este ejército paralelo como parte de una “campaña de terror”. Acusa a Wagner de masacres, torturas y violaciones como parte de la estrategia del grupo de “limpieza” de aldeas. Cita las declaraciones de un soldado bajo el mando de Wagner: “Sólo matamos aldeanos, los enterramos o los arrojamos al monte”. (Los portavoces del Sr. Touadéra y del Grupo Wagner no respondieron a las solicitudes de comentarios).

Aunque The Economist no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones del Sentry, coinciden con otras investigaciones, entre ellas la de Human Rights Watch. La ONU calcula que una de cada cinco personas de la CAR es un desplazado interno o un refugiado. Un asombroso estudio publicado en abril en la revista Conflict and Health sugiere que el 5,6% de la población de la CAR murió el año pasado, más de cuatro veces la estimación de la ONU para en 2010 y más del doble de la proporción reportada por cualquier otro país. La presencia de Wagner “al menos contribuyó a aumentar las dificultades de supervivencia”, afirman diplomáticamente los investigadores.

El segundo elemento del modelo de negocio de Wagner es económico: el quid de la seguridad. Wagner no debe considerarse una empresa jerárquica, sino un conglomerado flexible con una red de filiales. En enero, Estados Unidos incluyó a Wagner en su lista de “organizaciones delictivas transnacionales” sancionables. Hay poca transparencia sobre sus ingresos o su rentabilidad, pero lo que parece claro es que África es una parte crucial de su negocio. En febrero, por ejemplo, la UE impuso sanciones a una empresa vinculada a Wagner por su papel en el comercio de oro en Sudán.

En CAR se conectan varios nodos de la red de negocios de Wagner. Según el Sentry, Wagner ha matado y saqueado pueblos cercanos a las zonas de extracción de oro y diamantes. Al parecer, una empresa registrada en Madagascar importa equipos mineros de Rusia a través de Camerún. El Sentry contabilizó 15 vuelos de aviones vinculados a Wagner con destino a Sudán, centro neurálgico del tráfico de oro. Utilizó imágenes por satélite para mostrar el crecimiento de Ndassima, una mina de oro que en su día fue coto de mineros “artesanales”, pero que ahora presuntamente explota una empresa vinculada a Wagner. Según el Sentry, Wagner también está interesado en ejercer, junto con el gobierno del país, un mayor control sobre la producción de los pequeños mineros.

La CAR es también un caso de estudio de los servicios políticos que ofrece Wagner, el tercer elemento de su modelo. El Sentry señala que el grupo llevó a cabo campañas a favor de Touadera en el periodo previo a las elecciones que ganó en 2020 y ayudó a negociar acuerdos políticos con líderes de diversas facciones. En otros lugares de África, las empresas de Wagner han llevado a cabo campañas de propaganda y desinformación, y han organizado falsos grupos de observación electoral.

Comprender el modelo Wagner es útil para pensar en lo que puede ocurrir a continuación. Se especula con la posibilidad de que, como parte de un acuerdo entre Prigozhin y Putin, el primero pueda mantener su papel en África, aunque no está claro si se cumplirá. (El 27 de junio, el presidente ruso pareció subrayar quién controlaba a quién cuando admitió que el Estado había financiado directamente las operaciones de Wagner, al menos en Ucrania). Algunos piensan que los beneficios obtenidos por Wagner en África pueden haber servido de incentivo al Sr. Prigozhin para organizar su levantamiento en Rusia. “Wagner exigía más dinero y material para continuar sus acciones en África”, declaró al diario Le Monde una fuente diplomática francesa familiarizada con las actividades del grupo. “Ahí es donde empezó todo”.

Dada su estructura, “lo que le ocurra a Prigozhin dice muy poco de lo que le ocurra al Grupo Wagner en África”, argumenta Kimberly Marten, del Barnard College de la Universidad de Columbia. No es ni el director general de una empresa Wagner unificada ni un comandante de arriba abajo. Aunque puede ser un líder carismático y un experto en logística, sería “relativamente fácil” para el sistema de defensa ruso sustituirle, afirma.

Las personas y entidades de la red Wagner también tienen sus propios intereses que querrán mantener. Algunos de ellos están relacionados con Prigozhin, otros no tanto. John Lechner, autor de un libro sobre Wagner de próxima publicación, afirma que a menudo se pasa por alto la evolución “ascendente” del grupo. “Y aunque se produjera un gran cambio en la cúpula directiva, no se va a despedir a todos los demás”.

Wagner también ha sido una pieza clave en el resurgimiento del interés del Kremlin por África en la última década. Tras la anexión de Crimea en 2014, y de nuevo el año pasado, Rusia redobló su compromiso en el continente. El mes que viene, Putin recibirá a los líderes africanos en una cumbre en San Petersburgo. Wagner no es ni mucho menos la única herramienta de su caja de herramientas africana, pero ha sido un instrumento de bajo coste y gran impacto. “Las ventajas que Wagner ofrece al Estado ruso seguirán existiendo”, argumenta Julia Stanyard, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, coautora de un informe sobre el grupo, publicado en febrero, en el que se describe el modelo de negocio “tripartito” de Wagner.

Las ventajas que Wagner ofrece a Rusia son múltiples. Es una fuente de oro, cuyas reservas ayudan a Rusia a resistir el impacto de las sanciones financieras occidentales. También ayuda a sembrar mensajes antioccidentales en terreno fértil en los países africanos en los que opera. (Al parecer, Wagner estuvo detrás de la mentira de que soldados franceses eran los responsables del asesinato de nueve ciudadanos chinos en una mina a principios de este año). Establece canales de influencia no oficiales con políticos africanos que pueden convertirse en relaciones oficiales. En el coche, por ejemplo, el embajador del país en Rusia sugirió recientemente que las cosas habían ido tan bien con Wagner que su gobierno consideraría la posibilidad de acoger una base militar rusa.

Aun así, es posible que los servicios de seguridad rusos deseen modificar la estructura de sus acuerdos con Wagner. Una opción sería nacionalizar el grupo, aunque esto puede no convenir ni al Estado ruso, que actualmente puede afirmar que niega su responsabilidad en las atrocidades de Wagner, ni a los gobiernos africanos, que pueden argumentar de forma más plausible que siguen controlando su seguridad si utilizan mercenarios en lugar de tropas extranjeras. Otras opciones podrían ser cambiar la marca del grupo, incorporar un nuevo liderazgo o cambiar las empresas que lo componen para que diferentes élites tengan el control. En cualquier caso, parece ilógico que Rusia se retire unilateralmente de empresas fructíferas. “Su retirada perjudicaría a Rusia ante los gobiernos africanos”, añade Stanyard.

Puede que el factor más importante para decidir el futuro de Wagner en el continente sean sus clientes africanos: los políticos que han acudido a Rusia en busca de ayuda. En CAR, donde la influencia de Wagner está más arraigada, el gobierno parece impasible. Fidèle Gouandjika, asesor de Touadéra, declaró a la agencia de noticias AFP que “CAR firmó un acuerdo de defensa en 2018 con la Federación Rusa y no con Wagner”, y añadió que “Rusia ha subcontratado con Wagner, si Rusia ya no está de acuerdo con Wagner, entonces nos enviará un nuevo contingente”. Las posibles tensiones entre Prigozhin y Putin son “un asunto interno de Rusia”.

En Mali, mientras tanto, la reciente apuesta de la junta gobernante parece aún más arriesgada. El 16 de junio, el gobierno militar pidió a los 13.000 soldados de la misión de paz de la ONU que se marcharan “sin demora”. El pasado agosto, nueve meses después de la llegada de Wagner, las tropas francesas abandonaron el país tras nueve años de despliegue. La junta esperaba que Rusia la protegiera de las repercusiones de la ONU y que Wagner la ayudara a luchar contra los yihadistas que han matado a miles de personas en los últimos años. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el motín, Sadio Camara, ministro de Defensa de la junta, se mostraba “casi febril” de ansiedad, informó la revista Jeune Afrique, con sede en París.

Desde el motín, las élites africanas podrían estar cambiando su opinión sobre Rusia. Jędrzej Czerep, del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales, señala que algunos de los defensores más influyentes de Rusia en África se han callado en los últimos días. Esto refleja cómo el apoyo a Rusia depende de que se la considere lo bastante poderosa como para ayudar a sus clientes africanos a conseguir sus propios fines. “Perderá su encanto en cuanto parezca débil e incapaz”, afirma. El tan esperado despliegue de fuerzas de Wagner en Burkina Faso, que al igual que Malí está gobernado por una junta militar, es ahora menos probable.

Esto apunta a una ironía que no pasará desapercibida para muchos observadores africanos. El presidente ruso presenta a su país no sólo como un fuerte aliado para los líderes africanos, sino como una especie de modelo. Sin embargo, el mismo grupo que su gobierno ha enviado para ayudar a los líderes africanos a luchar contra sus enemigos internos ha organizado un levantamiento en Rusia. No es una buena publicidad para un régimen que vende protección antigolpista a autócratas y juntas en el extranjero.

