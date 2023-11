El municipio de Azul crea un impuesto encubierto para cobrarle al campo un litro de gasoil por hectárea para cubrir su déficit

Campos de trigo cerca de Azul, en la provincia de Buenos Aires, Argentina,. Foto de archivo Sep 30 2019. REUTERS/Agustín Marcarian

Cuando no se puede crear un impuesto, la creatividad del sector público siempre encuentra alternativas para aumentar la presión fiscal: la municipalidad de Azul, provincia de Buenos Aires, pretende cobrarles una nueva tasa a los productores del campo equivalente al valor de un litro de gasoil por hectárea para cubrir su déficit.

Según la Sociedad Rural de Azul, la nueva imposición captaría entre el 20 y el 40 por ciento de la renta del productor, de acuerdo a su nivel de producción. Entre los cultivos más importantes de la zona hay trigo con casi 80.000 ha y la soja con casi 70.000 ha. Entre ambos ocupan el 72% de la superficie agrícola.

La entidad, que realizará una asamblea este jueves con sus pares y el Centro Empresario de Azul para analizar la cuestión, consideró que con la nueva tasa el municipio intentará recaudar cerca de $3.000 millones anuales, suma equivalente a su rojo anual.

Nelson Sombra, nuevo intendente de Azul

En el partido hay unas 640.000 hectáreas y 1200 productores; dado que el litro de gasoil está a unos $380, se prevé que recauden unos $250 millones mensuales solo con esta imposición.

El productor Martín Salgado, director de la Sociedad Rural Argentina, indicó a Infobae que “como los municipios no pueden crear impuestos, sino tasas específicas, a esto lo llaman Tasa de Servicios Esenciales Municipales que implicaría para el sector 1 litro de gasoil por hectárea y por mes”. La finalidad es muy poco específica: pagar los gastos de salud, educación, deportes, paseos y otras áreas del estado municipal. Además, se cobrarán dos litros por cada hectárea de los inmuebles urbanos.

“Nos dicen que el campo es el único que tiene espalda para cubrir el déficit y que debemos ser solidarios, pero el campo pagar todos los impuestos”, explicó Salgado.

Martin Salgado de la Sociedad rural argentina

De hecho, afirmó, “hay una tasa vial que cobra el municipio cuyo valor se decide anualmente en base al criterio decidido por una comisión de usuarios –docentes, camioneros, productores, veterinarios, entre otros- y elevado a la municipalidad. Para 2024 llevaba un aumento del 180%, pero el nuevo intendente propuso modificar la base imponible y en algunos casos llegará al 300%. La tasa de cobrabilidad supera el 80%”.

Según explicó Salgado, de esta tasa, “el 70% es para afectación específica de caminos y el 30% va a rentas generales, así que en este caso ya hay un aporte para cubrir el déficit”.

Por estos motivos, los productores de la zona convocaron a una asamblea para este jueves para debatir las polémicas medidas fiscales, fuertemente cuestionadas por varios expertos en materia impositiva.

El proyecto de tasa en Azul

Nelson Sombra, el candidato de Unión por la Patria se impuso en los comicios por la intendencia sobre Natalia Colomé de Juntos por el Cambio y Luis Kletnicki de La Libertad Avanza. “A partir de hoy, no tengan ninguna duda de que van a seguir encontrando al mismo Negro Sombra. Ya les dije que esto no se hace solo. Necesito que nos acompañen, que no nos dejen equivocar”, expresó el jefe comunal electo durante los festejos que tuvieron como epicentro el búnker de UXP. Sombra sucederá a Hernán Bertellys, quien asumió en 2015 en nombre del Frente para la Victoria pero luego se pasó a JxC.

Las quejas se amplificaron entre los expertos en impuestos. Diego Fraga sostuvo que “el robo es impúdico. Primera medida de gobierno del intendente electo de Azul” y Emilio Sarmiento advirtió: “Hay que mirar esta canallada de impuesto disfrazada de tasa en la Municipalidad de Azul; un litro de gasoil por ha quieren. Por ahora es solo proyecto”.