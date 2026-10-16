Tesla deslumbra con su nuevo auto volador, pero Wall Street se mantiene expectante

Un Tesla Roadster elevado despide humo sobre un camión y varios automóviles en una presentación deslumbrante.

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Las acciones de Tesla subieron casi 5% temprano este viernes en el “pre merket” de Wall Street, luego de que el fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk presentara su nuevo modelo Roadster durante una demostración en vivo el jueves por la noche.

El evento en las instalaciones de prueba de SpaceX en la localidad de McGregor, Texas, mostró el vehículo usando aire presurizado para realizar un salto controlado y corregir su orientación antes de aterrizar sobre sus cuatro ruedas.

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El director ejecutivo Elon Musk indicó que la producción del tan esperado vehículo estaba programada para comenzar en 2028, añadiendo “de verdad” al detallar el cronograma. La demostración renovó la atención de los inversores sobre el Roadster mientras Tesla continúa desarrollando sus ambiciones más amplias en vehículos y tecnología.

Sin embargo, iniciada la operatoria formal de Wall Street, las acciones de Tesla pasaron a pérdidas de 1%, para redondear una negativa semana con una baja de 6%, que se extiende a pérdidas de 18% desde que comenzó el 2026.

¿Qué es lo que evalúan los verdores del mercado?

Las acciones de Tesla bajaron y experimentaron una alta volatilidad intradiaria por la combinación de varios factores clave:

Cautela previa a resultados trimestrales: Los inversores se muestran prudentes antes del próximo informe de resultados del 21 de octubre , con estimaciones de consenso que apuntan a un descenso interanual en el beneficio por acción.

Presión en los márgenes de automotrices: El negocio principal de vehículos eléctricos arrastra márgenes bajo escrutinio tras trimestres previos donde la compañía redujo precios para competir.

Gasto masivo en inteligencia artificial y autonomía: El mercado observa con cautela la sostenibilidad de unos gastos de capital proyectados para superar los USD 25.000 millones en 2026 destinados a IA, robótica ( Optimus ) y robotaxis, lo que retrasa la rentabilidad percibida a corto plazo.

Entorno macroeconómico e incertidumbre regulatoria: Pesan los shocks inflacionarios en los EEUU, las dudas sobre la regulación en torno a los proyectos de conducción autónoma y robotaxis, además de la tensión general en valores tecnológicos de crecimiento

Tesla presentó anoche un Roadster rediseñado, provisto de propulsores similares a los de un cohete, y anunció que comenzaría su producción en 2028, más de una década después de que mostrara por primera vez una versión de nueva generación de su deportivo eléctrico.

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El vehículo blanco de dos plazas, desarrollado en colaboración con SpaceX -la empresa de cohetes de Musk-, subió boca abajo por una rampa gracias a un sistema de succión, giró en el aire y aterrizó utilizando los propulsores integrados. Más tarde, utilizó los propulsores para saltar por encima de un camión y otros vehículos, girando en el aire durante la maniobra.

Algunos observadores interpretaron esta colaboración como un intento de Musk de despertar el interés por una fusión de las dos grandes empresas que controla, una idea que barajó al analizar sus puntos en común.

Tesla presentó su nuevo Roadster volador y asombró al mundo.

Esta presentación proporciona a Tesla un vehículo emblemático tras años de incumplir los plazos del Roadster, pero se produce en un momento en que la empresa está centrando su atención en la tecnología de conducción autónoma y la robótica, y a pocos días de la publicación de los resultados del tercer trimestre, que según los analistas revisten mayor importancia para los inversores.

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“Fue una demostración de ingeniería sin valor comercial más allá de avergonzar a los fabricantes de automóviles tradicionales”, dijo Gene Munster, socio director de Deepwater Asset Management -un fondo inversor de Tesla-, en la red social “X”.

“El evento del Roadster es un nuevo ejemplo de por qué Elon está deseando unir (Tesla) y (SpaceX)”, añadió Munster.

El Roadster podría comenzar su producción en 2028 y saldría al mercado a un precio de USD 200.000.

Musk restó importancia al papel del vehículo en las finanzas de Tesla, describiéndolo en 2023 como “una minucia” que no “supondría un cambio significativo desde el punto de vista financiero”. Sin embargo, el automóvil sigue teniendo un gran peso simbólico.

“Tesla no cuenta actualmente con un auto insignia, es decir, un vehículo de lujo de alto rendimiento diseñado para mostrar lo mejor de la ingeniería y la tecnología de un fabricante de automóviles. El Roadster será el nuevo auto insignia de Tesla”, dijo el analista de Morningstar Seth Goldstein en una nota el mes pasado.

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Los espectadores y testigos se mostraron entusiasmados con el espectáculo del lanzamiento. “Fue la demostración de producto más alucinante que he visto nunca”, publicó en “X” Sawyer Merritt, fan e inversionista de Tesla. “Acabo de verlo en persona y sigo preguntándome cómo es posible que no fuera IA”, aseguró.

Musk y otros ejecutivos no especificaron ningún precio objetivo en el evento del jueves, aunque Tesla, hace casi una década, barajó un precio base de 200.000 dólares para el vehículo.