Siete de cada diez argentinos considera que la situación económica es mala, según una encuesta

El 48% de los encuestados proyecta que su economía familiar empeorará en los próximos seis meses. (Reuters)

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La economía argentina atraviesa un momento de desaprobación generalizada. Así lo muestra la edición de septiembre de Latam Pulse, la encuesta mensual que elaboran AtlasIntel y Bloomberg. El estudio, indica que el 71% de los consultados calificó como “mala” la situación económica del país.

La percepción negativa también alcanzó al mercado laboral y a la economía de los hogares. Además, las expectativas para los próximos seis meses mostraron una clara tendencia al empeoramiento. La encuesta, realizada a 2.067 personas, ubicó al desempleo como el segundo problema más importante del país, detrás de la corrupción. La situación económica y los altos precios e inflación también quedaron entre las principales preocupaciones.

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El mercado laboral, el principal apuntado

Como se mencionó, al evaluar la economía argentina, el 71% de los encuestados respondió que la situación es mala, el 21% la calificó como buena y el 9% como normal. El saldo entre opiniones positivas y negativas fue de -50 puntos porcentuales.

La mirada sobre la economía de cada familia también fue mayoritariamente desfavorable: el 60% la consideró mala, el 20% normal y el 20% buena, lo que arroja un saldo de -40 puntos porcentuales.

Tres de cada cuatro personas encuestadas definieron el mercado laboral como "malo".

El mercado de trabajo concentró la evaluación más negativa de las tres variables. El 75% lo definió como malo, frente al 13% que lo consideró bueno y el 12% que lo ubicó en una situación normal. La diferencia entre opiniones favorables y desfavorables fue de -62 puntos porcentuales.

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Bajas expectativas de mejora

De cara al futuro, el pesimismo se mantiene. Consultados sobre cómo consideran que estará la economía argentina dentro de seis meses, el 55% de los encuestados respondió que empeorará, el 31% prevé una mejora y el 14% cree que permanecerá igual, con un saldo de -24 puntos porcentuales.

En el caso del mercado de trabajo, el 57% anticipó un empeoramiento durante el próximo semestre. El 31% espera una mejora y el 12% estima que no habrá cambios. La proyección sobre el empleo tuvo así un saldo negativo de 26 puntos porcentuales.

Respecto de la economía familiar, el 48% consideró que empeorará de aquí a seis meses, el 32% dijo que mejorará y el 20% afirmó que permanecerá sin modificaciones. La diferencia entre quienes esperan una mejora y quienes prevén un deterioro fue de -16 puntos porcentuales.

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Cómo se percibe la inflación

La encuesta incluye el Atlas-CPI, un indicador que se construye con las respuestas sobre la inflación que los participantes sintieron en los últimos seis meses y la que prevén para el semestre siguiente.

En septiembre, el índice de percepción de inflación actual llegó a 30,6 puntos, por encima de los 27,9 de agosto. Antes había marcado 23,7 puntos en julio, 22,9 en junio, 25,9 en mayo, 31,7 en abril y 28,5 en marzo.

Los argentinos perciben mayor inflación que hace un mes. (Reuters)

El índice de inflación esperada para los próximos seis meses se ubicó en 9,1 puntos, frente a los 8,8 de agosto, los 7,9 en julio y los 9,1 en junio.

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Estos valores no son una proyección de la inflación mensual o anual, sino indicadores que reflejan cómo perciben los encuestados la evolución de los precios y qué esperan en el corto plazo.

Qué pasaría con el consumo

En la medición de septiembre, el 58,5% de los encuestados afirmó que realizará menos compras de bienes duraderos. Otro 27,3% respondió que mantendrá sin cambios su nivel de consumo y el 14,2% prevé hacer más adquisiciones.

La intención de reducir este tipo de compras aumentó 11,3 puntos porcentuales respecto de agosto, lo que evidencia una mayor cautela al momento de realizar gastos. La encuesta no precisa si esa menor intención de compra se debe a la incertidumbre, a la decisión de ahorrar más o a la pérdida del poder adquisitivo, entre otras causas posibles.

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Qué preocupa a los argentinos

La corrupción fue señalada por el 50,3% de los participantes como uno de los principales problemas de Argentina, en una pregunta que permitía elegir hasta tres opciones.

El desempleo ocupó el segundo lugar, con el 44%. Le siguieron la impunidad y el sistema judicial, con el 34,6%; la situación económica, con el 32,2%; y los altos precios e inflación, con el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, así como la educación, fueron elegidos por el 20,2% en ambos casos. La inseguridad reunió el 18,9% de las respuestas, y los impuestos altos y la falta de facilidades para los negocios, el 16,6%.

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Más atrás quedaron el narcotráfico, con el 10,9%; la salud, con el 5%; las obras públicas, con el 4,4%; el medio ambiente, con el 3,5%; la migración, con el 2,4%; y la electricidad, con el 1,4%.