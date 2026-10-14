Jornada financiera: el mal clima global golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a superar los 600 puntos

Los operadores de Wall Street recalcularon posiciones tras el dato de inflación.

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Un dato de inflación que confirmó una aceleración del nivel general de precios en los EEUU extendió la cautela en la operatoria bursátil de este miércoles. Los principales indicadores de Wall Street negociaron con caídas: el panel tecnológico Nasdaq perdió 1,9%, mientras que el Dow Jones de Industriales restó 0,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,2%, en los 2.835.843 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en el exterior se impusieron las bajas, encabezadas por Satellogic (-9,3%), Bioceres (-7,7%) Cresud (-4,4%). Hubo rebotes de 1,4% para Vista Energy, y de 0,9% en las acciones de YPF (a USD 52,25), gracias a la suba del crudo.

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Los futuros del Brent del Mar del Norte subieron 0,3%, a USD 106 el barril para entregar en diciembre. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos avanzó 1%, a USD 95,10 el barril para noviembre, en un pico de dos semanas.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- perdieron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 12 unidades para la Argentina, en los 611 puntos básicos.

La inflación de septiembre en Estados Unidos estuvo en línea con lo esperado al mostrar una variación de 0,6% mensual, y del 3,7% interanual. En cuanto a los componentes, energía se aceleró a 5,2% mensual desde 2,1% previo, producto de una suba en los combustibles, y particularmente en el fuel oil, que se encareció 15,3% mensual, desde el 10,1% anterior.

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Marcos Montero, Sales Trader en Balanz, definió que se trató de “una rueda de aversión al riesgo, tanto en lo local como en el mercado internacional”, pues “el dato de inflación de Estados Unidos, con un componente núcleo mayor al esperado, hizo subir la tasa del bono a 10 años de 5,18% a 5,32 por ciento. Después se acomodó y volvió a niveles previos. Aun así, los activos de mayor riesgo, como la renta fija de alto rendimiento y las acciones, terminaron con caídas. En ese contexto, los bonos soberanos argentinos en dólares cerraron con bajas de entre 40 y 50 centavos”.

“En el mercado local, la licitación del Tesoro llegaba con vencimientos moderados, lo cual marcaba una licitación poco desafiante. Pero en el día de hoy las tasas de corto plazo estuvieron más altas de lo esperado: la caución operó en torno al 25% anual desde temprano, lo que generó ventas en los bonos en pesos a tasa fija. Hacia el final del día la tasa de caución se acomodó volviendo a operar en torno a 20% TNA (Tasa Nominal Anual) y hubo algo de rebote”, continuó Montero.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, expresó que “Wall Street cerró en rojo, con las tecnológicas como principal lastre, después de que el IPC de septiembre mostrara una inflación algo más alta que la esperada y reactivara las apuestas de una nueva suba de tasas de la Fed”.

“Los semiconductores y las empresas de infraestructura de IA fueron de las más golpeadas: Micron cedió 4%; Nvidia, 3,3%; AMD, 5,8%, y SanDisk, 5,3%. Por otro lado, las neoclouds se hundieron: CoreWeave perdió 15,5% y Nebius, 10,1%, en medio de dudas sobre la rentabilidad del gasto en infraestructura de IA”, continuó Vlassich. Bank of America cayó 4,7% antes de su presentación de balance trimestral.

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“La sorpresiva firmeza del dato inflacionario estadounidense desarticuló el escenario de alivio e indujo una importante recalibración de expectativas de política monetaria que el mercado bursátil no tenía completamente descontada”, concluyó Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.

En el panorama doméstico Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, recordó que “la inflación general aceleró en septiembre a 1,9% mensual, en línea con lo que anticipaban varios relevamientos privados, por lo que se trató de un resultado de consenso. La buena noticia la dio la inflación núcleo, que desaceleró a 1,7% mensual y anotó el quinto mes consecutivo por debajo de 2% mensual. Mirando nuestra medida favorita de tendencia, el promedio geométrico de tres meses, el de la inflación general se mantuvo en 1,89% mensual (25,2% anualizado) y el de la núcleo aceleró en el margen a 1,76% (23,2% anualizado)”.

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Pese a la tendencia bajista generalizada, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cerró con leve baja de 0,2%, en 206.505 puntos, cerca de su récord de 209.000 puntos. El equipo de Research de Cocos destacó que “la primera vuelta” presidencial “sorprendió al mercado”.

“Hoy las encuestas muestran a Flávio Bolsonaro adelante para el balotaje: el último Datafolha le da 49% contra 45% de Lula da Silva. En paralelo, el gobierno anunció el martes un paquete que incluye el perdón de unos 12.600 millones de reales en deudas a 3,6 millones de microemprendedores, y Lula propuso una beca mensual para estudiantes universitarios en un eventual nuevo mandato. La mayor parte depende del Congreso y arrancaría recién en 2027, pero el mercado lo lee en clave fiscal: son más compromisos de gasto en un país donde las cuentas públicas ya son la principal preocupación”, precisó Cocos.

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Con un monto operado en el segmento de contado de USD 580,4 millones, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, para finalizar a 1.513 pesos. En octubre el tipo de cambio mantiene una baja de seis pesos o 0,4 por ciento.

“La oferta sostenida logró contener la suba y, pasada la media mañana, llevó la cotización hacia la zona de $1.514, donde se concentró gran parte de las operaciones. Sobre el final, con una demanda más retraída, el tipo de cambio profundizó la baja”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“En los dos primeros días de esta semana, acotada por el feriado del lunes, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 4 pesos, lejos de la estabilidad registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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La divisa operó con escasas oscilaciones en un mercado bien provisto de oferta en una rueda con licitación de deuda del Tesoro, y tras un dato de inflación de septiembre en 1,9%, es decir 0,2 puntos porcentuales más que en agosto. A nivel interanual, el indicador sumó 33,4%, que contrasta con un dólar mayorista que en el último año ganó solo 153 pesos o un 11,3%, desde los $1.360 del 14 de octubre de 2025.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de de deuda adjudicó un total de $6,61 billones, tras haber recibido ofertas por un total de $9,49 billones. “Esto significa un rollover de 136,14% sobre los vencimientos del día de la fecha”. precisó.

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El BCRA informó que la banda superior de su esquema cambiario 1.934,07 pesos. El dólar mayorista quedó a 421,07 pesos o 27,8% de es límite de flotación, la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025 (28,4%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del 2025.

El dólar al público quedó estable a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.535,17 para la venta y $1.481 para la venta.

El dólar blue también quedó sin cambios a $1.550, tras haber operado en un máximo de $1.555 por la mañana.

El BCRA compró USD 101 millones en el mercado, el 17,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas descontaron USD 117 millones, a USD 49.722 millones, ante una sesión con baja de 1,3% en la cotización del oro (USD 4.121,20 la onza).