Ultra premium: cómo son las casas que superan los USD 2 millones y por qué atraen a compradores locales y del exterior

El living amplio de una propiedad que se comercializa en el Bajo Belgrano. En las casas de hasta tres niveles es común que tengan hasta ascensor (Foto Gentileza: Martín Pinus Real Estate)

En la dinámica ciudad de Buenos Aires, donde el 80% de los residentes vive en edificios en altura, un selecto grupo opta por un estilo de vida distinto, privilegiando propiedades exclusivas de una a tres plantas.

Actualmente, se registran alrededor de 6.000 casas en venta en CABA y a esta altura del año las propiedades de lujo capturan la atención de compradores locales y extranjeros.

Este mercado ultra premium, caracterizado por viviendas con precios superiores a los USD 2.000.000, atrae a una clientela con capacidad económica suficiente para demandar exclusividad y privacidad. Hasta julio pasado se habían comercializado varias propiedades de alta gama, parte de la recuperación del sector inmobiliario, que en siete meses comercializó unas 25.000 unidades, el mejor registro desde 2018.

Más de quinientas

Las viviendas de muy alta gama ofrecidas en portales son poco más de 500 y ya no exhiben precios en baja. Las valuaciones, al igual que en el resto del mercado, se estabilizaron. Además, por las prestaciones que ofrecen, estas propiedades tientan a los extranjeros que por un 40% menos de lo que cuestan en lugares de Europa o Estados Unidos, opciones de calidad comparable. En suma, la combinación de ubicación privilegiada, tecnología de avanzada, diseño y amenities propios explica por qué estas propiedades son tan tentadoras a inversores de fuerte poder adquisitivo, tanto locales como del exterior.

Entre las opciones hay verdaderas joyas como una mansión del Bajo Belgrano valuada en USD 4.000.0000 que está dentro del complejo Forum Alcorta, caracterizado por sus torres de cristal y hormigón con más de 80 metros de altura.

En uno de los desarrollos inmobiliarios más selectos de CABA también hay casas en venta

“La casa en cuestión, presenta todas las comodidades y la privacidad propias de una vivienda individual, pero con el agregado de los amenities y la seguridad del complejo. Distribuida en tres niveles, cuenta con cochera, pileta, parrilla y quincho privados, además de un ascensor interno que facilita el acceso a cada uno de sus pisos”, destacó a Infobae Martín Pinus, de Martín Pinus Real Estate.

La inclusión de amenities como una piscina propia, solárium y parrilla en el último piso influye significativamente en la decisión de compra de los potenciales compradores.

Pinus agregó: “La propiedad en Belgrano se distingue también por el uso de materiales de alta calidad, como mármol de Carrara en los baños y cuarzo ultra resistente en la cocina. Estos detalles constructivos no solo brindan máximo confort, sino que también proyectan un estándar de lujo que impacta a quienes visitan la vivienda”.

Por zonas

En el corredor norte de Buenos Aires, barrios como Belgrano, Palermo y Núñez albergan algunas de las propiedades más costosas de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las propuestas más selectas hay casas de estilo

“Estas residencias no solo destacan por su arquitectura imponente, que a menudo presenta trazados europeos clásicos y diseños vanguardistas, sino también por sus amplias renovaciones que incorporan comodidades modernas sin sacrificar su encanto histórico”, dijo Verónica Puñed, de la compañía People in the City.

Por lo general superan los 300 metros cuadrados cubiertos y más de 50 m2 descubiertos

Las ubicadas en estas áreas son verdaderamente espaciosas, típicamente con múltiples pisos y más de tres dormitorios, complementadas con extensos parques y piscinas.

Puñed amplió: “No solo diseñadas para la vida privada, estas propiedades también cuentan con áreas sociales generosas, ideal para entretenimientos y eventos. Curiosamente, algunas incluso se emplearon como sedes de embajadas, añadiendo un toque de distinción y exclusividad a su ya impresionante historial”.

Suelen ser propiedades de más de 300 m2 y gran conexión con el exterior

Sobre Villanueva al 1300 hay una vivienda que roza los USD 8.000.000 y dispone de 2.000 m2 entre cubiertos y descubiertos, con 9 ambientes y cochera para 6 autos.

“Es ideal para una familia que busca lujo y amplitud. Su ubicación privilegiada y diseño magnífico también la convierten en una opción ideal para funcionar como embajada o sede corporativa de una marca de prestigio, satisfaciendo las necesidades de una clientela exclusiva”, amplió Puñed.

También por la zona próxima con el Solar de la Abadía, en Palermo, y cerca de Belgrano, hay pasajes como Malasia que proponen viviendas ultra lujosas y que superan los USD 2.000.000 con más de 4 ambientes y áreas bien conectadas al exterior y piscina.

El Pasaje Malasia, próximo a Las Cañitas, entre Palermo y Belgrano, ofrece varias casas super lujosas en venta

Estilos

Entre las más antiguas se encuentran estilos como el francés, el inglés (Tudor) y el italianizante. Sin embargo, también existen opciones más modernas y minimalistas, que fueron equipadas con tecnología inteligente para adaptarse a la vida moderna y exigente que prefieren los más jóvenes.

“Al entrar en estas casas, ya sean nuevas o remodeladas, se accede a un espacio privado delimitado por un jardín. La puerta principal conduce a un impresionante recibidor de doble altura. En la planta baja se encuentra un dormitorio en suite para huéspedes, y el primer piso presenta un espacio abierto que combina living, comedor y una cocina moderna. Predomina el blanco en las cocinas, complementado por electrodomésticos de acero inoxidable, mesadas de cuarzo y grifería importada, bajo amplios ventanales que brindan luminosidad y un estilo contemporáneo”, dijo Pinus.

Los baños principales suelen disponer de bañera grande o jacuzzi, accesorios y piletas con doble bacha suspendidas.

Cocinas con isla, gran espacio para guardado y mesadas de cuarzo ultra resistentes son parte del diseño de estos ambientes en casas tan cotizadas

Nicolás Arana Parera, de Arana Parera Propiedades, describió que las modernas y del mercado super premium son como monumentos al diseño y la creatividad, destacando la fusión de elementos como agua, chimeneas, espacios voluminosos, decks en caso de haber piscina, triple altura y pisos de vidrio.

“Algunas de las propiedades a la venta en Palermo, Belgrano, Núñez e incluso Villa Devoto, se caracterizan por sus interiores con pisos de madera entablonada, porcelanatos, mármoles y revestimientos en tonos claros. Estos elementos no solo se integran armoniosamente en áreas de comedor y living, sino que también contribuyen a una sensación de mayor amplitud en los ambientes”, amplió Arana Parera.

Precios y perfil de la demanda

Entre los portales inmobiliarios, se encuentran unidades que alcanzan hasta los USD 10.000.000, aunque son excepcionales.

Estas residencias de lujo suelen incluir playrooms, parrillas, y espacios dedicados al trabajo o estudio, y en los casos más exclusivos, incluso microcines.

Algunas casas poseen piscinas que poseen parte cubierta y descubierta

Actualmente el valor del m2 de las casas de ultra lujo supera los USD 3.000 en la mayoría de los casos. Recoleta, por otro lado, es otro barrio muy cotizado que, aunque vio depreciarse sus valores, sigue siendo un foco de atención para la demanda selecta.

Pinus comentó: “Para compradores de alto poder adquisitivo, la privacidad es un bien intangible esencial. Los amenities ubicados en el último piso, por lo general, no solo aportan exclusividad a la vivienda, permitiendo la realización de reuniones y eventos sociales o familiares sin interferencias”.

Aunque en CABA gane la altura, persisten cientos de casas en venta y con patio o jardín que tientan la demanda

La ubicación se destaca como el factor más determinante en la decisión de compra. La comodidad, la seguridad y la calidad constructiva son también aspectos esenciales y altamente valorados por los compradores.

“Las familias con hijos mayores tienden a buscar unidades que ofrezcan espacios actualizados y funcionales. A esto se suma la inclinación por el diseño interior de concepto abierto, donde la cocina cobra protagonismo”, concluyó Arana Parera.