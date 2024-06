El BCRA compró USD 82 millones en el mercado e ingresaron a las reservas USD 800 millones del FMI

Las reservas, otra vez cerca de los USD 30.000 millones. (Crédito: Reuters)

En una ronda de negocios con importante volumen en el segmento de contado, que alcanzó los USD 529,3 millones, el Banco Central se alzó con compras por 82 millones de dólares.

“La rueda mayorista del dólar no anotaba un volumen negociado superior a los USD 500 millones desde el 22 de abril pasado. El feriado de mañana en EEUU, y del jueves y viernes próximos en el mercado local, impactaron en el volumen negociado hoy en el segmento de contado, anticipando algunas operaciones en una semana muy reducida de actividad”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En el transcurso de junio el saldo comprador del BCRA alcanza a unos USD 180 millones, en el séptimo mes consecutivo con saldo positivo por su participación cambiaria. El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.467 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas crecieron importantes USD 790 millones con la acreditación de un nuevo desembolso del FMI, a USD 29.956 millones, el monto más alto desde el 26 de abril. Con la gestión de La Libertad Avanza, dicho stock mejoró en USD 8.747 millones o 41,2%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

Amílcar Collante, economista de CeSur (Centro de Estudios Económicos del Sur) manifestó que “en plena cosecha gruesa el ritmo de compras de dólares del BCRA disminuyó y empezó a preocupar. Se acumularon mas de USD 17.400 millones desde que asumió Milei, pero el ritmo se ralentizo en el último mes. ¿Cómo viene la liquidación de cerelera (CIARA-CEC)? Mayo tuvo un dato flojo, un 38% menor a año pasado y 18% abajo respecto al promedio de mayo (años 2019-23), sin embargo, si tomamos los primeros cinco meses del año la liquidación está solo 9% debajo del promedio”.

“Hay que señalar que hay un ‘Efecto Dólar Blend’, el 20% de las exportaciones se liquidan al dólar contado con liquidación. Aproximadamente en los primeros meses de 2024 se liquidaron USD 4.800 millones al contado con liquidación. Es oferta que no esta en el mercado oficial”, subrayó Collante.

“El FMI habla de otra versión de la ‘competencia de monedas’, en la que solo el peso sería moneda de curso legal, el BCRA continuaría emitiendo para comprar reservas y seguiría siendo prestamista de última instancia del sistema financiero”, indicó un informe de la Consultora 1816.

“Creo que el salto que pueden llegar a dar el dólar y la inflación es el motivo por el cual el gobierno no quiere todavía liberar el cepo. Justamente, lo que quiere es tratar de llegar un momento en el que se pueda evitar que al abrir el cepo sea un salto del tipo de cambio, porque se complicaría la baja de la inflación. Yo creo que esa es la hipótesis del gobierno, por eso mientras tanto va manteniendo el movimiento del dólar oficial al 2% y ciertamente que se han hecho varios movimientos para tratar de resolver el problema de la deuda del Banco Central, que yo creo que es el principal obstáculo para poder liberar el cepo. Entonces, me parece que el gobierno no va a tomar una decisión apresurada que le haga correr ese riesgo de que salte el tipo de cambio. Si lo va a poder lograr o no, no lo sabemos, pero yo creo que lo va a tratar de intentar tratar de que no pase”, explicó por FM Milenium Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

“Recordemos que con Macri tampoco es que el cepo desapareció de un día al otro, porque lo que se liberó fue básicamente flujo, por ejemplo, utilidades retenidas, porque en aquel momento no había un problema de deuda de importadores como si lo hay ahora, pero en aquel momento el gran problema eran las utilidades y dividendos retenidas en el país, eso no se pudo sacar del momento cero, el gobierno lo fue autorizando cuando vio que, con lo que ya había liberado, había un suficiente flujo de dólares. Yo creo que el gobierno va a evaluar opciones como esa y distinguir entre lo que podrían ser flujos de stock. De hecho, hoy en día el acceso para el pago de importaciones tiene un cronograma, pero es bastante más libre. Creo que de a poco van a intentar resolver eso, y creo que puede ser más o menos gradual la eliminación de las trabas”, expresó Tiscornia.