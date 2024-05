Dura crítica de un ex asesor de Javier Milei: “Han generado una de las recesiones más rápidas y profundas de la historia del país”

Carlos Rodríguez, fundador y rector del CEMA.

El ex asesor del presidente Javier Milei, Carlos Rodríguez, lanzó una dura crítica sobre la política económica. “Han generado una de las recesiones más rápidas y profundas de la historia del país”, aseguró.

Rodríguez era uno de los principales asesores del primer mandatario previo a las elecciones y tras su salida de La Libertad Avanza por desacuerdos, ha sido uno de los principales críticos del gobierno. “Milei y sus seguidores van a tener que darse cuenta que en política lo que importa son los hechos y no lo que ellos se creen de ellos mismos”, dijo el economista a través de su cuenta de X. Y agregó que pesar de proclamar que Milei es el líder mas importante del planeta y que han hecho el ajuste mas grande de la historia del país, la realidad es que :

No han pasado una sola ley en sus primeros 5 meses de gobierno. Quizá logren pasar una próximamente, en lo que sería una victoria pírrica.

Han generado una de las recesiones más rápidas y profundas de la historia del país.

El ajuste fiscal lo lograron con enorme devaluación que activó un impuesto transitorio (PAIS), licuó ingresos, jubilaciones y otros gastos sociales, paralizó obra pública y transferencias a provincias. Se congelaron gastos nominales del gobierno en medio de la suba de la inflación, lo cual contribuyó a la licuación temporaria de partidas. En otras palabras, ningún ajuste estructural sostenible.

Basta ver la evolución reciente de las cifras oficiales de empleo en los sectores privado y público para darse cuenta dónde está cayendo el costo de las políticas implementadas, que yo ni siquiera llamaría “ajuste”.

La anunciada mejora del balance del BCRA es una operación contable que no elimina la dependencia fiscal de nuestra política monetaria.

La actividad real estaba estancada hacía años. Las medidas iniciales sugieren que el estancamiento continuará luego de un descenso a un nivel incluso mas bajo de actividad.

El CEPO, el Impuesto País y la obligación de los exportadores de vender las divisas al BCRA son elementos esenciales para sostener la paridad cambiaria, la recaudación y la ficción inflacionaria.

“La estabilización y posterior crecimiento sostenible de nuestro país requieren unidad y no mas divisiones. Eso implica diálogo y participación de todas las partes. No puede reducirse todo el proceso de cambio a la discusión parlamentaria por una sola Giga-Ley. Creo que éste no es el camino”, aseguró Rodríguez.

Rodríguez con Javier y Karina Milei

Con un tono más político, el economista afirmó: “Milei no tiene equipo. No es un partido. Están él y sus fanáticos. En el gabinete echa a todos los que le hacen sombra. Básicamente son Milei y su hermana. Parece la saga DUNA . Tiene que construir un verdadero partido de Derecha con miras a 2025/27. Y olvidarse de tratar de cambiar la argentina con UNA Ley. Y buscar metas menos ambiciosas y más creíbles para 2024. Y el Presupuesto 2025. Carece de gente para miles de posiciones de gobierno intermedias, eso debe ser atendido...”

“Formar un partido sostenible debe ser una meta prioritaria antes de tratar de cambiar la argentina de un plumazo. Menos viajes al exterior y más bola a los “zurdos”locales. Así como estamos, si Milei desaparece, se lleva puesto con él a la economía de mercado, el liberalismo y a la derecha. No debemos permitirlo”, agregó.

Previamente a esta publicación había comenzado criticando la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular del Banco Central, Santiago Bausili: “El BCRA compra dólares todos los días porque los exportadores están obligados a liquidar sus ventas en el BCRA. Si pudieran liquidar sus ventas en el mercado libre, el BCRA no vería un sólo dólar. Además el BCRA tiene controles cuantitativos en su punta vendedora. El argumento de que el dólar no está atrasado porque el BCRA está comprando dólares es una burla de mal gusto”.

Luis Caputo y Arthur Laffer

Las repercusiones por los comentarios de Rodriguez hacia Milei llegaron a Estados Unidos. Arthur Laffer, el gurú de las rebajas impositivas del gobierno de Ronald Reagan y creador intelectual de la famosa “Curva de Laffer” , quien mantuvo una larga conversación con Caputo, en una entrevista televisiva días atrás con Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins, asesor de reformas monetarias y verdadero “halcón dolarizador”, aseguró: “Leí el artículo que me enviaste sobre el artículo de Carlos, y, quiero decir, no recuerdo a Carlos siendo tan grosero antes, y ser tan grosero así no ayuda en nada. Aleja a la gente y no los convence. Y por lo tanto, me decepcionó mucho que Carlos hiciera eso”.

Asimismo, Laffer afirmó que la conversación con Caputo no lo decepcionó y que salió esperando que hubiera un plan “pero la respuesta tuya (de Hanke) y de Carlos, que no leí hasta después de haber hablado con él, realmente me hace sospechar mucho de que estén haciendo algo”, aseguró.