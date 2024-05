Empresas y bancos españoles se sumaron al rechazo de las expresiones de Milei contra Pedro Sánchez

Milei sumó rechazos de importantes empresa y bancos a sus dichos sobre Pedro Sanchez. EFE/Rodrigo Jiménez

Las grandes empresas y bancos españoles con inversiones en la Argentina salieron en las últimas horas a manifestar su rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre mandatario de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

Estas manifestaciones van en línea con las que había dado el titular de la entidad patronal CEOE, Antonio Garamendi, en un reportaje concedido a Cadena Ser luego de haber mantenido este sábado una reunión junto al mandatario y a ejecutivos de las compañías que ahora salieron a plegarse al repudio.

“Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos”, dijo Garamendi, al subrayar la importancia de la lealtad institucional y la cordialidad entre ambas naciones.

Javier Milei, con Antonio Garamendi (CEOE) y altos ejecutivos de empresas españolas.

El líder de la CEOE subrayó la relevancia de las inversiones españolas en Argentina, que ascienden a USD 19.500 millones; Garamendi afirmó en que “no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque” al presidente del Gobierno español, especialmente durante una visita oficial a España.

En un comunicado oficial, Telefónica ha mostrado su “total alineamiento” con Garamendi y ha apuntado que estas declaraciones “no se corresponden con las de dos países amigos y hermanos, ni se producen en el sitio ni el lugar adecuado”.

Por su parte, fuentes del BBVA citadas por la agencia EFE han rechazado este lunes “profundamente” las declaraciones de Milei en un acto político “totalmente ajeno al encuentro empresarial” del pasado sábado.

Un rechazo al que también se ha sumado el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, que en su participación el foro Creo, organizado por Cinco Días, ha suscrito totalmente las declaraciones de Garamendi. “Como no puede ser de otra forma, los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión y como bien sabes de otras veces, no hablo de política nunca”, dijo Reynés.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.(EFE/Fernando Villar).

Fuentes del Santander citadas por la agencia de noticias española también han suscrito las palabras de Garamendi sobre este tema. “Este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la Democracia”, ha apuntado Abertis en una nota de prensa.

En esta sintonía, Iberia aclaró que en el encuentro con Milei se dialogó solamente de economía. “Compartimos la opinión del presidente de la CEOE, pidiendo al dirigente moderación, tranquilidad y lealtad institucional”, indicaron fuentes de la compañía a Europa Press. En particular, la empresa subrayó la relevancia de su operación en Argentina, con fuertes ganancias y miles de puestos de trabajo.

También Abertis, empresa concesionaria de varios peajes, rechazó las declaraciones del presidente Milei, al expresar que “este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la Democracia”.

Milei calificó este domingo a Sánchez, durante su visita a España para participar en un acto promovido por Vox, como “calaña” y tildó a la esposa del presidente español, Begoña Gómez, de “corrupta”. El sábado pasado el mandatario se encontró con los directivos de las empresas españolas con inversiones en la Argentina; cabe recordar que España es el segundo inversor extranjero directo en la Argentina después de Estados Unidos.

En un breve contacto con Infobae, el Jefe de Estado dijo que la reunión fue “extraordinaria”, pese a que no se habló de nuevas inversiones en la Argentina. El primer mandatario se refirió a la herencia que recibió del gobierno de Alberto Fernández en materia de déficit fiscal, reservas negativas y una inflación reprimida importante; luego explicó las medidas adoptadas para evitar una hiperinflación, en materia de recuperación del superávit fiscal y del balance del Banco Central, entre otras decisiones.

España amenaza con romper relaciones diplomáticas.

También, hizo referencia a “lo que estamos haciendo para volver a crecer”, luego de la recesión del año pasado del 3%, que podría repetirse este año.

En particular, “expliqué a fondo el RIGI”, el régimen de promoción para inversiones mayores a los USD 200 millones que se aprobó en la cámara de Diputados y espera el aval del Senado.

En este sentido, Milei les detalló a los ejecutivos españoles la instrumentación de este régimen que el Gobierno considera clave para que empiecen a llegar las inversiones directas a partir de una serie de beneficios fiscales de mediano plazo.

Aunque puso el foco en el rebote que espera de la economía, Milei no quiso precisar cuándo puede comenzar la reactivación. “No hago proyecciones; nos ocupamos sólo de lo que depende de nosotros y eso es tener la macro en orden”, sentenció.

El Gobierno afirmó que las reacciones negativas generadas por los cruces retóricos con el gobierno de Pedro Sánchez no influirán en las relaciones económicas bilaterales, según indicó el vocero Manuel Adorni.