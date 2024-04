Mercados: el leve rebote de Wall Street moderó la baja que atraviesan las acciones y los bonos argentinos

La cautela se impone en los mercados internacionales.

Los mercados internacionales operaron este martes con suma prudencia, en línea con la tendencia definida por Wall Street ante la preocupación generada por los balances corporativos, datos macroeconómicos y el conflicto entre Irán y Israel.

Después de seis ruedas consecutivas en baja, el Dow Jones de Industriales subió un leve 0,2%, mientras los operadores contemplaron una recuperación más amplia con los rendimientos de los bonos del Tesoro -en máximos de varios meses- y crecientes tensiones en Medio Oriente. En tanto el S&P 500 y el Nasdaq Composite negociaron con mínimas bajas de 0,2% y 0,1%, respectivamente.

El tono más optimista se produjo cuando los informes de ganancias llegaron antes de que sonara la campana. Las acciones de United Health subieron más de un 5% después de que el grupo de atención médica superara las estimaciones de ganancias trimestrales , incluso cuando dijo que espera recibir 1.600 millones de dólares por un ciberataque en febrero.

Los inversores también estaban asimilando más resultados de los grandes bancos: Bank of America informó que las ganancias del primer trimestre cayeron un 18% interanual debido al debilitamiento de una fuente clave de ingresos, mientras que las acciones de Morgan Stanley subieron al superar las expectativas. Por otra parte, Bank of Ney York Mellon registró ganancias superiores, mientras que Johnson & Johnson informó una pérdida de ingresos. También en el expediente están los resultados de United Airlines, entre otros.

En tanto, la amenaza de que estalle una guerra abierta entre los enemigos de Oriente Próximo y arrastre a Estados Unidos puso en alerta a la región. Washington dice que no busca un conflicto con Irán, pero que no dudará en proteger a sus fuerzas y a Israel.

En medio de las tensiones internacionales, las acciones y los bonos de la Argentina atravesaron una corrección de precios, que relegó el impulso de la moderada baja mensual en la inflación en marzo y el anunció un nuevo recorte en la tasa de referencia del Banco Central.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street cerraron con cifras mixtas: lideró las alzas Edenor (+3,4%), mientras que en las bajas destacó IRSA (-2,9%).

“Se acentuaron los dos grandes desafíos internacionales: el temor a la recesión y a la guerra”, reportó VatNet Financial Research y estimó que es momento de “extremar la cautela”.

“En momento de crisis, el dólar o los bonos de Estados Unidos son el refugio”, señaló Mariano Sardans, de la Gerenciadora de Patrimonios FDI.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,5% a 1.203.237 puntos.

Los bonos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- recortaron este martes un 0,7% en promedio en Wall Street, mientras que los Bonares -con ley argentina- cedieron 1,5%, en la sexta caída consecutiva para la deuda soberana. En ese sentido, el riesgo país de JP Morgan subió nueve enteros para Argentina, a 1.381 puntos básicos, luego de tocaron los 1.408 puntos básicos por la mañana, cuando los bonos del Tesoro de los EEUU alcanzaban las rentabilidades más altas del año ante la aversión al riesgo inversor.

“Hay en el mercado financiero una expectativa muy buena de lo que puede llegar a venir, que por el momento yo soy más precavido, no digo que no pueda salir bien, pero me parece que quedan bastantes cosas sin resolver y eso es lo que se va a develar en los próximos meses”, afirmó en declaraciones a FM MIlenium el economista Guido Lorenzo.

“Existe la desconexión entre el lado real y el lado financiero. El lado financiero por ahí tiene la cabeza más puesta en el futuro, entonces encuentra una expectativa de que la cosa se encaminan, mientras que el lado real todavía no lo refleja. Tenés esa relativa euforia en los mercados financieros con una depresión muy fuerte”, señaló.

En el plano político local, el Gobierno del presidente libertario Javier Milei busca avalar en el Congreso un decreto con un paquete de medidas que pretende desregular la economía, que ya fue rechazado por senadores y ahora debe ser debatido en la Cámara de Diputados.

“En el ámbito local, la atención estará en la ley de bases que enviará el Gobierno al Congreso”, dijo el agente de compensación y liquidación Balanz Capital.