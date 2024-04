El Gobierno planea que los jubilados y pensionados puedan cobrar en billeteras virtuales y no solamente en bancos

El criterio a aplicar será que haya la mayor cantidad posible de entidades para cobrar, sin exclusividades de ninguna clase y con libre elección del beneficiario (Shutterstock)

El Gobierno planea permitir que las jubilaciones, las pensiones y todas las prestaciones sociales que se administran a través de la Anses puedan pagarse a través de billeteras virtuales y no solamente de bancos. En tal sentido, el organismo previsional y la Cámara Argentina Fintech vienen trabajando en común para que ese objetivo pueda concretarse “durante este año”, según coincidieron ante Infobae distintas fuentes al tanto de esa negociación.

El plan consiste en ampliar las posibilidades para el cobro de los 9 millones de jubilados y pensionados a los que la Anses cubre cada mes, al igual que los 5,5 titulares de distintos beneficios sociales, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y otras prestaciones. El criterio a aplicar, señalaron las fuentes, será el de que haya la mayor cantidad posible de entidades para cobrar, sin exclusividades de ninguna clase y con libre elección del beneficiario. A la lista de bancos en la que hoy los jubilados pueden elegir para cobrar, se sumarán varias billeteras virtuales.

Esa postura fue transmitida al sector privado desde la Anses en los primeros contactos en el comienzo de este gobierno, con Osvaldo Giordano al frente del organismo. Y el plan siguió adelante aún tras la conflictiva salida del funcionario, con un intercambio técnico que nunca se interrumpió. El próximo paso será determinar los requisitos que deberán cumplir las fintech que quieran ofrecer este servicio.

“Queremos que todas las personas que son beneficiarias de programas sociales o previsionales tengan la libertad de elegir cómo recibirlos. La idea no es desplazar opciones, sino sumar nuevas y que las personas elijan en base a su conveniencia” señaló Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

El sistema previsional argentino brinda cobertura

El viernes se conoció un primer paso en este sentido. Mercado Pago anunció que los beneficiarios de la AUH, Asignaciones Familiares y por embarazo, Progresar y Programa Hogar podrán empezar a cobrar a través de su billetera, en forma gratuita con solo informarlo a la Anses por la línea 130, la app “Mi Anses” o en sus oficinas. La empresa de Marcos Galperín aventajó a sus competidores en base a un convenio firmado con Anses en 2019, en el gobierno de Mauricio Macri. “A partir de la resolución de Anses 39/2019, las cuentas virtuales quedaron habilitadas para ser boca de cobro de prestaciones sociales”, explicó la empresa, quien asegura tener 24.000 beneficiarios que ya cobran por su intermedio.

Desde la Anses aseguran que no se tomó ninguna resolución para que Mercado Pago comience a difundir este servicio, algo que en teoría podría haber ofrecido a millones de usuarios desde 2019. “Estamos trabajando en la ampliación de opciones de medios de pago complementarias de las actuales, para la libre elección del beneficiario. En el caso de Plus Pagos y Mercado Pago, debido a un convenio firmado en 2019, está disponible como opción solo para Asignaciones y Progresar, pero no para el resto de las prestaciones”, señalaron en la Anses.

Elegir dónde cobrar

Allí comienza el paso siguiente. El plan consiste en que ese mecanismo se replique con el resto de las billeteras. Y no solo para pagar las prestaciones sociales: también para cobrar todas las jubilaciones y pensiones. “Desde la Cámara estamos trabajando codo a codo, desde principio de año, con cuadros técnicos y políticos de Anses para incorporar a todas las billeteras virtuales al convenio que, en 2019, las empresas Mercado Pago y Plus Pagos habían suscripto con el organismo previsional”, agregó Biocca.

Aquella resolución de 2019, en tiempos de Emilio Basavilbaso al frente de la Anses, abrió el camino para que sus beneficiarios puedan cobrar a través de billeteras y no exclusivamente sobre bancos. En ese momento, 3 empresas se sumaron: Mercado Pago, Plus Pagos, del Banco de Santa Fe, y PIM, una billetera ya desaparecida que administraba el Banco Nación.

“Queremos que todas las personas beneficiarias de programas sociales o previsionales tengan la libertad de elegir cómo recibirlos. La idea no es desplazar opciones, sino sumar nuevas y que elijan en base a su conveniencia” (Mariano Biocca)

El paso siguiente para cruzar el camino de los pagos de Anses con las fintech llegó con la pandemia, aunque sin éxito. Fue en medio de la necesidad de implementar, casi de un día para el otro, el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para millones de argentinos que no podían salir a trabajar. En un primer momento, la Anses, entonces a cargo de Alejandro Vanoli, se inclinó por sumar a las billeteras para hacer los pagos.

Pero el proyecto se truncó: el Gobierno prefirió impulsar otros métodos de pago, en especial para aquellos que no tenían cuenta bancaria. Se impulsó el retiro por cajeros sin tarjeta, el pago en efectivo a través de Correo Argentino y, sobre todo, la apertura de Cuenta DNI. Relanzada contrarreloj para pagar el IFE en el momento más duro de la cuarentena, la billetera digital del Banco Provincia sumó varios millones de usuarios en poco tiempo y, con posterioridad, se consolidó como herramienta financiera de la banca pública.

Desde entonces, el pago de prestaciones del “universo Anses” siguió exclusivamente en manos de los bancos, tanto públicos como privados. En este sentido, la banca tradicional seguramente aventajará a las billeteras en el caso de quienes prefieren cobrar en forma personal yendo a la sucursal. Muchos bancos orientados a este negocio desarrollaron centros de pago a jubilados. Pero los tiempos cambian y muchos jubilados y pensionados tal vez prefieran empezar a cobrar a través de una billetera virtual, que no tiene sucursales pero puede ofrecer otra clase de prestaciones.