Según el Financial Times, en su primer encuentro, Milei y Musk compartieron su amor por el libre mercado

Javier Milei posa al lado de Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla y dueño de la red social X en la planta de Tesla en Austin, Texas, Estados Unidos.

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, se reunieron por primera vez el viernes, consolidando la amistad iniciada en las redes sociales. El reconocido medio británico, Financial Times, le dedicó un artículo al encuentro, en el cual definió a los protagonistas como “dos fervientes defensores del libre mercado conocidos por criticar el exceso de gobierno y los valores culturales progresistas”.

La pareja, que ha intercambiado mensajes de apoyo durante el último año en la plataforma X de Musk, se reunió en la fábrica de Tesla en Austin, Texas. Musk y Milei discutieron “la necesidad de liberar los mercados” y “la importancia de eliminar obstáculos burocráticos que mantienen alejados a los inversores”, según un comunicado de la oficina de Milei.

Gerardo Werthein, embajador de Argentina en los Estados Unidos que asistió a la reunión con Musk, dijo a los medios argentinos que la pareja también “discutió oportunidades de inversión” para Tesla en litio, el metal crucial para las baterías de vehículos eléctricos, del cual la Argentina tiene algunas de las reservas más grandes del mundo.

“Milei, un economista libertario y ex comentarista de televisión, ganó una victoria electoral inesperada en noviembre con la promesa de recortar el gasto y reducir la inflación. Desde entonces, ha cortejado a una amplia gama de figuras alineadas con la derecha global, desde el tecnolibertario Musk hasta el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ex líder de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro”, explica el artículo.

“Las reuniones con tales figuras en los últimos meses han deleitado a la base doméstica de Milei, al igual que los apasionados discursos defendiendo los ideales del libre mercado en el Foro Económico Mundial en enero y en la Conferencia de Acción Política Conservadora en febrero, lo que lo ha catapultado a la atención internacional”, continúa Financial Times.

Musk y Milei discutieron sobre oportunidades de inversión en el sector del litio en Argentina (Reuters)

Por otro lado, el diario británico recordó que en septiembre, Musk compartió una entrevista con Milei realizada por el ex periodista de Fox News, Tucker Carlson, y más tarde celebró su victoria electoral, diciendo que “la prosperidad está por delante para Argentina”.

Los puntos de encuentro

En el artículo se destaca que, además de la defensa de los valores del libre mercado, Milei y Musk han expresado un apoyo similar a Israel en su guerra contra Hamas en Gaza. De hecho, recuerda Financial Times, ambos viajaron al país para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en los últimos meses. Cada uno también tiene una relación tensa con algunos gobiernos de izquierda.

Asimismo, Milei, quien calificó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de “corrupto” en la campaña electoral, “ofreció [a Musk] colaboración en el conflicto que la red social X está teniendo en Brasil”. La semana pasada, la empresa criticó las órdenes de los jueces brasileños de censurar “ciertas cuentas populares”.

“El domingo, Musk, quien se declara a sí mismo un ‘absolutista de la libertad de expresión’, pidió a un juez de la Corte Suprema de Brasil que ‘renunciara o fuera destituido’. El fiscal general de Brasil luego pidió una ‘regulación urgente’ de las plataformas de redes sociales, incluida X. No está claro cómo el apoyo de Milei podría afectar la disputa”, relata Financial Times.

Críticas a los viajes

En otro punto de análisis, el medio británico indicó que los políticos de la oposición en Argentina han calificado el viaje de Milei a los Estados Unidos, el tercero desde su elección en noviembre, como “personal” y una distracción de su ocupada agenda doméstica.

Antes de reunirse con Musk, el presidente, quien ha expresado un interés espiritual en el judaísmo, viajó a Miami, donde fue honrado como “un embajador internacional de la luz” por un grupo de la comunidad judía por su apoyo a Israel.

Antes de la reunión con Musk, Milei pasó por Miami, donde fue honrado por un grupo de la comunidad judía. EFE

“De vuelta en la Argentina, la coalición La Libertad Avanza de Milei enfrentó una crisis política en el Congreso el viernes, con tres legisladores rompiendo con el bloque tras una disputa con los principales asesores del presidente, lo que reducirá aún más su ya pequeña minoría de 41 de 257 escaños en la cámara baja”, advierte el artículo.

“Sin embargo, Milei apareció jubiloso en imágenes que compartió en X de su reunión con Musk, con la leyenda: ‘¡viva la libertad, carajo!’”, agrega.

Musk también publicó una foto de los dos juntos, con la leyenda: “¡Por un futuro emocionante e inspirador!”

La oficina del presidente dijo que él y Musk habían acordado celebrar “un gran evento pronto en la Argentina para promover las ideas de libertad”.