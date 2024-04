Brote histórico de dengue: se confirmó cuándo llegan los repelentes importados a las góndolas

La empresa asegura que los productos importados llegarán sin aumentos de precios (NA)

La multinacional que es dueña del 80% del mercado local de repelentes de mosquitos estima que el martes de la semana que viene empezarán a comercializarse los repelentes importados desde Polonia que pretende ingresar al país en las próximas horas. Se trata de unas 120.000 unidades que llegarán a la Argentina en dos embarques distintos y que se podrán encontrar en las góndolas a partir de la semana próxima.

Fuentes de SC Johnson, la dueña de OFF!, Fuyí y Raid, dijeron a este medio que desde que empezó a regir la ventana de 30 días para ingresar repelentes sin pasar por los controles habituales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se activaron los mecanismos para ingresar al país el producto que está escaseando en supermercados, almacenes y autoservicios.

Ayer llegó el primer embarque, pero no tuvo como destino los comercios. Se trató de una donación de 22.320 unidades hecha directamente por la empresa que, junto con otro envío similar, será puesto a disposición de Cáritas Argentina con el fin de ser distribuido en forma gratuita entre población carenciada de distintos puntos del país.

En los comercios es casi imposible encontrar repelente (Reuters)

Los envíos más numerosos, que irán a supermercados y otros comercios, se espera para los últimos días de esta semana. El cargamento proveniente de Polonia, explicaron fuentes de la empresa, es de la versión naranja del producto, la que tiene menor concentración del componente DEET. Se diferencia de la versión verde en su duración: necesita renovarse la aplicación cada dos horas.

Otro detalle que precisaron de la empresa es que no habrá aumentos de precios. Los comercios los van a ofrecer a un precio sugerido de entre $3.000 y $4.000 por unidad. Eso, claro, no quita que algún comerciante particular pueda probar con valores más altos si la demanda se mantiene intensa.

Ante el pico de demanda y el insuficiente abastecimiento local, el Ejecutivo aspira a que la llegada de repelentes desde el exterior permita aliviar el problema en las próximas semanas, últimas de altas temperaturas durante esta temporada y en las que los infectólogos esperan un pico de casos de dengue.

La importación busca responder a la demanda por repelentes en medio de un brote histórico de dengue que ya provocó al menos 161 muertos y más de 230.000 contagios en todo el país.

“Con el objetivo de maximizar la producción aún más, de manera excepcional estamos importando insumos de forma aérea, logrando traer de manera más rápida aquellos activos utilizados para la fabricación de OFF!, Fuyi y Raid. Además, en una medida que demanda enormes esfuerzos, y para proveer de repelentes a los argentinos, estamos importando productos desde Polonia, entre otros mercados, los cuales estarán arribando próximamente”, había notificado la compañía a través de un comunicado.

Ayer empezó a regir el período de 30 días establecido por el Gobierno en el que se relajarán los controles aduaneros para permitir la importación de repelentes y de insumos para la producción de repelentes.

El 4 de abril pasado el Gobierno decidió suspender durante 30 días la intervención la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en la importación de repelentes para mosquitos. La medida regirá para aerosol, crema, spray y gel.

Asimismo, según informaron a Infobae, la Anmat decidió exceptuar –por el plazo de 30 días– su intervención necesaria para importar a los siguientes productos:

Aerosol repelente de insectos.

Crema repelente de insectos.

Spray repelente de insectos.

Gel repelente de insectos.

En ese sentido, indicaron que “dicha excepción regirá tanto para el régimen general –importadores con despachos a plaza– como para el régimen particular de manera que las personas que quieran comprar dichos productos en el exterior podrán hacerlo a través del servicio courier (puerta a puerta) sin necesidad de efectuar trámites adicionales ante el Anmat”.

Además, indicaron a Infobae que “la importación de repelentes y sus insumos se simplificó desde el inicio de esta gestión con múltiples medidas. Además de la eliminación de las SIRA, las Licencias No Automática y el CEF, que abarcó a todas las importaciones, se dispuso para estos productos una reducción del plazo de pago (desde el esquema de 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días) a una única cuota a los 30 días”.

“A su vez, para los repelentes terminados se dispuso la suspensión del cobro de IVA adicional (20%) y de la retención de impuesto a las ganancias (6%)”, agregaron.