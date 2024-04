Posible paro de colectivos: 3 claves para saber si habrá transporte luego de las 18

Alrededor de a las 15 horas de este lunes se confirmará o no el paro de colectivos (FOTO NA: DANIEL VIDES)

La amenaza de un paro de colectivos en el AMBA por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este lunes a las 18 horas en reclamo salarial sigue latente. No habría diálogo tripartito entre el Estado, el gremio y las cámaras empresarias y la situación es compleja. Desde el sindicato afirman que las definiciones se conocerán pasado el mediodía.

1) Cuándo se conocerán las definiciones del paro

En plenas negociaciones, desde la UTA dijeron a Infobae que la confirmación o no del paro se definirá alrededor de las 15 horas, cuando finalice la jornada bancaria y en base a los pagos de salarios que reciban los trabajadores.

2) El sindicato espera que algunas cámaras paguen el aumento

De las 6 cámaras empresarias, según el gremio, hay algunas que pagarían durante el día el salario que corresponde. Sobre esto, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, dijo que no cree que sea así.

3) No hay diálogo tripartito

Las negociaciones para que no se concrete el paro son complejas ya que no hay una mesa de diálogo que reúna al gobierno, el gremio y las cámaras empresarias. El conflicto de fondo es que no se están girando las partidas presupuestarias necesarias para que las empresas de colectivos paguen lo acordado.

Desde la Secretaría de Transporte afirman que “no tiene injerencia en los acuerdos de paritarias que mantiene la UTA con la patronal, no es parte del acuerdo y por ende no es responsable de los mismos. La Secretaría de Transporte de la Nación hizo lo que le correspondía y concretó un reconocimiento de costos del sector, manteniendo diálogo con las Cámaras. No puede intervenir de otra forma ya que no es parte del conflicto”.

“Con respecto al pago de subsidios a las empresas de transporte automotor del AMBA, la Secretaría de Transporte recuerda que se encuentra al día con el pago de todos los fondos previstos a las empresas los cuales se abonan, como siempre, en tiempo y forma. El único responsable del pago salarial a sus empleados son las empresas y no las secretarías gubernamentales”, agregan.

Asimismo, desde la secretaría señalaron a Infobae que “el diálogo es constante con las cámaras. Las reuniones son en promedio cada 7/10 días. Obviamente el paro sería lo más perjudicial y desde Transporte se pretende evitar siempre”.

En tanto, desde el gremio explicaron que “el problema del subsidio es un problema de las cámaras empresarias con el gobierno, no con la UTA. No tenemos nada que ver nosotros, no tenemos ninguna tratativa con el subsidio”.

Al mismo tiempo, desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) alegan que no pueden afrontar el pago de salarios y que para desactivar el paro lo correcto sería que el gobierno envíe los fondos.

El conflicto en detalle

Sucede que el gremio conducido por Roberto Fernández reclama que al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250.000 pactada para febrero, mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000. Es decir, el sindicato pide que el básico a cobrar sea de 987.000 pesos.

El problema es que las cámaras empresarias no reciben por parte del gobierno este mes los subsidios para abonar dicha suma ya que sostienen que el cálculo de estos se hace sobre la paritaria aprobada que es de $737.000 y que para marzo no hay nada firmado, solo una base de negociación.

La UTA reclama la acreditación de los sueldos de marzo con una actualización haciendo referencia al artículo 6° de su convenio paritario, el cual indica: “Las partes asumen el compromiso de reunirse después del 15 de marzo y una vez que hubiera sido publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero a los fines de determinar el salario del mes de marzo, cuya base de cálculo convenida será de $987.000,00 como salario básico conformado para el mes de febrero para el personal de conducción inicial del transporte automotor de pasajeros del AMBA y proporcional al resto de las categorías”.

El vicepresidente de la entidad, Luciano Fusaro, afirmó este lunes: “La diferencia que hay entre la cláusula sexta del acuerdo que firmamos el 9 de febrero, donde habla de un número versus otro número que no tiene que ver en la partida presupuestaria que determinó los subsidios de marzo, lo cual hace que las empresas, aunque quisieran pagarle más todavía de lo que la UTA reclama, no hay forma de obtener esos recursos. El Estado es el que le dice a las empresas la plata que las empresas necesitan en base a una metodología que calcula el precio del gasoil, los repuestos, etcétera. Tenemos desfasajes en varios rubros y por eso hay menos colectivos en la calle ya desde hace un tiempo, y esa situación lejos de mejorar está más bien empeorando”.

Tras los aumentos en el boleto, cayó un 12,2% la cantidad de pasajeros que viajan en trasnporte público en el AMBA (AAETA)

Por su parte, Jorge Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), sostuvo: “Estamos en una situación compleja donde, por una parte, estamos fuera de la lógica de que una persona cobre menos en el mes de marzo que en el mes de febrero, y por otra parte, no podemos hacer nada las empresas, porque es el ingreso que no reconoció la Secretaría de Transporte”.

Así, no parece haber una mesa de negociación que reúna a las tres partes para llegar un acuerdo.