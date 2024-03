Caputo dijo que apunta a un esquema de competencia de monedas y aseguró que el FMI podría “dar algo más de plata”

Caputo no dio una fecha para el fin del cepo (Nicolás Stulberg)

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el Gobierno busca avanzar hacia un esquema de competencia de monedas para “bajar la inflación de shock” y ratificó las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para un programa nuevo que podría incluir nuevos desembolsos para reforzar las reservas del Banco Central.

En diálogo con el presidente de AmCham Facundo Gómez Minujín, el jefe del Palacio de Hacienda fue consultado por el presidente de la filial local de JP Morgan sobre qué hoja de ruta tiene el Gobierno para el desarme de los controles cambiarios. “Entiendo la ansiedad porque es importantísimo para poder despegar”, respondió Caputo. Tanto el ministro de Economía como el propio presidente Javier Milei vienen haciendo referencia desde hace semanas a esa posibilidad en el horizonte. El jefe de Estado sugirió que podría tener lugar a mitad de año, pero Caputo evitó dar una fecha concreta.

“No vamos a correr riesgos innecesarios. Vamos a hacer las cosas cuando tengamos certeza de que van a salir bien. En algunos lados veo que ya se podría salir del cepo, no voy a debatir eso. No estamos para correr riesgos en un momento como este. Lo vamos a hacer cuando estén las condiciones dadas”, replicó el ministro de Economía.

“Estamos saneando el balance del Banco Central. Solucionamos el tema fiscal, tenemos encaminado la deuda comericial, la inflación baja y la brecha en niveles mínimos. Es opinable, pero preferimos pisar sobre seguro. No digo que sea nuestra última oportunidad pero lo vemos como lo vemos como si fuera eso, no ponemos en nuestro modelo la variable ansiedad. Vamos a esperar el momento adecuado”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Por otra parte, también fue consultado sobre si el equipo económico direcciona sus medidas hacia una dolarización y Caputo respondió que en realidad se trata de un esquema de competencia de monedas, en la que el peso siga existiendo. “El objetivo es bajar la inflación a nivel de shock. No somos proclives a pensar en un modelo gradual monetario, de baja gradual de inflación a la Perú en 3 años. La gente no tiene tolerancia para una baja de 211% a 175% a 160%, 140%. Argentina tiene que bajarla más de shock. El esquema de competencia de monedas apunta a eso”, aseguró el ministro de Economía.

En ese plano, mencionó que la competencia de monedas “es un sistema que va a hacer colapsar la inflación”. “Ya viene (la inflación) a la baja pero si vamos a competencia de monedas, sería mucho más de shock y generaría una recuperación más rápida. ¿Por qué no ahora? Porque estamos en plena recomposición de balance del Banco Central, y necesitamos más plata”, abundó. Fue en ese punto en que Caputo hizo mención a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Caputo en Amcham (Nicolás Stulberg)

Y dijo que esa recomposición puede ser “ya sea porque el Central comienza a comprar más reservas o porque en un nuevo programa con el Fondo o de otra manera conseguimos más plata que nos permita acelerar ese proceso”, siguió. ”Con el Fondo estamos hablando. El Fondo está abierto a un nuevo programa y si dentro de un nuevo programa fuera razonable dar algo más de plata, están abiertos también. Estamos recién empezando a hablar de esto, o sea que es algo prematuro pero es ese el escenario”, explicó el ministro.

“A una primera instancia vamos a ir a una competencia de moneda con flotación libre, cuando estén las condiciones dadas, no quiero aventurar una fecha porque no la sé. Sabemos cuál va a ser el esquema y que va a funcionar porque va a bajar la inflación mucho más fuertemente y que va a permitir una recuperación más rápida. Esto va a llevar tiempo, se necesita una reforma laboral, tributaria y previsional”, concluyó el jefe del Palacio de Hacienda.

Hace dos semanas Infobae había anticipado que habían contactos preliminares, de carácter técnico entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario para analizar qué forma podría tener un nuevo programa y si hubiera espacio para un financiamiento adicional para reforzar las reservas del Banco Central.

Fuera del auditorio del Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, Caputo dijo ante un grupo de periodistas, consultado sobre las declaraciones de Milei sobre que el Gobierno necesitaba USD 15.000 millones para salir del cepo que “pueden ser del Fondo Monetario o de algún otro lado. Con el Fondo estamos hablando sobre un eventual nuevo programa pero no hemos quedado en absolutamente nada y si va a implicar nueva plata o no, ellos están abiertos”.

La chance de un programa financiero nuevo apareció en Buenos Aires el mes pasado con la visita de la subdirectora gerente Gita Gopinath y fue reforzada con Kristalina Georgieva hace dos semanas en San Pablo, donde se realizó la cumbre de ministros de Economía y banqueros centrales del G20. En el Poder Ejecutivo aseguran que hay margen de negociación hasta noviembre -cuando termina el esquema de desembolsos del programa actual- pero fuentes oficiales sugieren que hay espacio para una resolución mucho más rápida.